Абде принял решение о продлении контракта с «Барсой» и аренде в «Осасуне»

Абде Эззальзули четко решил – он хочет отправиться в аренду в «Осасуну». Вингер «Барселоны» нравится Хави, но главный тренер считает, что ему необходима постоянная практика для развития. Лучше всего для марокканца будет провести сезон в аренде и продлить свой контракт с каталонцами, действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

«Осасуна» активно интересовалась услугами футболиста, как и «Эльче», но именно в проекте Ягоба Аррасате Абде будет получать больше времени на поле. Прежде, чем отправиться в Памплону и присоединиться к «Осасуне», 20-летний футболист продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года.