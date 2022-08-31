«Будто от пули увернулись»: фанаты безумно рады, что «Барса» не подписала одного игрока «Челси»

Многие футбольные фанаты неприятно удивлены игрокой Сесара Аспиликуэты за «Челси». Испанец допускает слишком много ошибок в обороне и в целом выступает не на уровне топового клуба.

В матче против «Саутгемптоном» Сесар фактически привез в ворота своей команды два гола.

Вот что об этом пишут болельщики:

💭 «Отказавшись от этого трансфера, «Барса» будто увернулась от пули».

💭 «Говорю как фанат «Челси», мы должны были отправить его в «Барсу»!»

💭 «Действительно ли нужно было продлевать контракт с Аспиликуэтой? Он ведь выступает неважно уже долгое время».

💭 «Счастлив, что «Барселона» не подписала Кулибали и Аспиликуэту. Оба провалились».

Аспиликуэта хотел определиться со своей клубной пропиской до старта нового сезона АПЛ, тогда «Барса» не была готова подписать испанца. Ну, как говорится, что ни делается, все к лучшему.