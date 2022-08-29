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Синяк под глазом Лапорты: стало известно, что случилось с президентом «Барселоны». Но поток мемов это не остановило

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Жоан Лапорта появился на матче с «Вальядолидом» со смачным фонарем под правым глазом.

«Это бытовой несчастный случай», — сообщила Хелена Кондис DAZN на вопрос о синяке под глазом Лапорты.

Но версии болельщиков оказались намного интереснее.

 - Объяснение глаза Лапорты (@elpaquito_2)

- Как вы думаете, кто поставил Лапорте синяк под глазом: Хавьером Тебас или Френки де Йонг? (@MPadremanyFont)

 - Дань от Лапорты до Вальядолида. Он появляется с синяком под глазом (@danisenabre)

 - Они приставили рычаг к глазу Лапорты? (@Розелл___)

 - Глаз Лапорты станет вечным мемом (@soyculers)

- Клуб "Черный глаз" (@Conde_RM)

- Момент, когда Лапорта получает рычаг в глаз (@adamssmitheco)

 

- Первое правило клуба рычагов - никто не говорит о клубе рычагов (@MaketoLari)

 

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