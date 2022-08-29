Синяк под глазом Лапорты: стало известно, что случилось с президентом «Барселоны». Но поток мемов это не остановило

Жоан Лапорта появился на матче с «Вальядолидом» со смачным фонарем под правым глазом.
«Это бытовой несчастный случай», — сообщила Хелена Кондис DAZN на вопрос о синяке под глазом Лапорты.
Но версии болельщиков оказались намного интереснее.
- Объяснение глаза Лапорты (@elpaquito_2)
- Как вы думаете, кто поставил Лапорте синяк под глазом: Хавьером Тебас или Френки де Йонг? (@MPadremanyFont)
- Дань от Лапорты до Вальядолида. Он появляется с синяком под глазом (@danisenabre)
- Они приставили рычаг к глазу Лапорты? (@Розелл___)
- Глаз Лапорты станет вечным мемом (@soyculers)
- Клуб "Черный глаз" (@Conde_RM)
- Момент, когда Лапорта получает рычаг в глаз (@adamssmitheco)
- Первое правило клуба рычагов - никто не говорит о клубе рычагов (@MaketoLari)
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