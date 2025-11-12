🚨 Месси исключает возвращение в «Барсу» в качестве игрока (журналист Мартинес)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сегодня утром шокировал фанатов сине-гранатовых, исключил вероятность возвращение Лионеля Месси в клуб.

Удивительно, что глава «Барсы» так категоричен. Словно между ним и аргентинцем есть неразрешимый конфликт.

Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес пишет в соцсетях: «Лионель Месси полностью исключил любую возможность возвращения в «Барселону» в качестве игрока — эта глава ЗАКРЫТА. Он по-прежнему привержен своей долгосрочной сделке с «Майами». Если он вернется в «Барсу», то это будет административная или спортивная роль, но не на поле.

Это плохо?