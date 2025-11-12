🚨 Месси исключает возвращение в «Барсу» в качестве игрока (журналист Мартинес)
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сегодня утром шокировал фанатов сине-гранатовых, исключил вероятность возвращение Лионеля Месси в клуб.
Удивительно, что глава «Барсы» так категоричен. Словно между ним и аргентинцем есть неразрешимый конфликт.
Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес пишет в соцсетях: «Лионель Месси полностью исключил любую возможность возвращения в «Барселону» в качестве игрока — эта глава ЗАКРЫТА. Он по-прежнему привержен своей долгосрочной сделке с «Майами». Если он вернется в «Барсу», то это будет административная или спортивная роль, но не на поле.
Это плохо?
Проблема в том КАК легенду вышвырнули из клуба: до последнего обещая продлить, а потом просто поставив перед фактом, по сути не оставив выбора с продолжением карьеры.
Хотя вся предвыборная кампания была построена на продлении Месси с абсолютно клоунскими перформансами вроде целования модели Месси. Кто-то скажет что Лапорту бы итак избрали, но факт остается фактом, раз он сам решил сделать упор на этот пункт, значит считал что это даст ему намного больше голосов.
Барса не может позволить себе продлить Месси? Без проблем, только скажите об этом заранее и не лгите человеку до последнего момента. Хотя бы этого я думаю он заслужил.
Месси впервые приехал в твою "старую гавань" и на след день Лапорта начал оправдываться по новой...
Вот оно, Величие... Его не купишь ни за какие деньги, ни за какую статистику... Величие — это уже синоним слову Месси!
тут только о прощании, и чем то больше но в качестве игрока