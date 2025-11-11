🇪🇸 «Англичане признались Кукурелье, что мечтают играть в «Барселоне» или «Реале». Де Йонг признает превосходство АПЛ, но...

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг не видит интриги в вопросе, касательно лучшей лиги мира.

«АПЛ сейчас, без сомнения, лучшая лига. Как и Ла Лига около 10 лет назад. Но это не значит, что ты должен играть там, чтобы доказать свой класс.

Когда Кукурелья играл в «Брайтоне», он упомянул, что многие английские игроки признались ему будто мечтают играть в «Барселоне» или «Реале». Что касается меня, то я в «Барсе» мечтал оказаться с детства», – сказал де Йонг.

Есть еще англичане для «Барсы» или «Реала»?