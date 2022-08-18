«Барселона» готова предложить 30 миллионов евро за защитника сборной Аргентины. Деста хотят продать до конца августа

А ведь еще не зарегистрирован звездный защитник Кунде.

«Блауграна» планирует предложить 30 миллионов евро плюс бонусы за аргентинского защитника Хауна Фйота, несмотря на то что «Вильярреал» планирует требовать 42 миллиона евро, чтобы отпустить его.

Сам Фойт может заинтересоваться переходом на «Камп Ноу», так как считает, что это станет большим шагом вперед в его карьере, подтверждает местное аргентинское издание TYC Sports.

Тем не менее, ему нужны гарантии регулярного игрового времени, потому что он хочет сыграть за Аргентину на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Фойт не стремится покинуть «Вильярреал», но продолжает вести переговоры с «Барсой». Главный тренер сине-гранатовых Хави Эрнандес настаивает, чтобы в его команде появился новый правый защитник, и он готов отпустить Серджиньо Деста в это трансферное окно, чтобы подписать контракт с Фойтом.

Тем временем, клуб до сих пор зарегистрировал только 4 из 5 новичков - не зарегистрирован защитник Жюль Кунде, который не раз заявлял, что не готов играть правого защитника и настроен занимать позицию в центре обороны. Для его включения в заявку каталонцам нужно дополнительно выручить более 20 млн евро.