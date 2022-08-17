Не все болельщики «Барсы» могут понять, почему часть кулес выступает против продажи двух игроков

Ходят слухи, что «Барселона» хочет продать Серджиньо Деста этим летом. Говорят даже о том, что клуб давит на футболиста, чтобы тот ушел.

Однако, многие фанаты приходят в ужас от таких слухов, они не могут понять, почему «Барса» хочет избавиться от американца. Но пользователь Twitter coding_football не в их числе.

«Что такого сделал Дест за два года, что сумел завоевать столько сердец? Справедливый вопрос», - написал болельщик.

Пользователь Twitter Utonium_1905 обратил внимание на еще одного игрока, который не заслуживает такой сильной любви.

«Тот же вопрос можно задать и о Френки де Йонге. Люди слишком очарованы им, чтобы признать, что этот парень очень много взял у «Барсы» и очень мало отдал взамен. Чувак – один из самых высокооплачиваемых игроков, ему 25 лет, но его продолжат сравнивать с подростками».

Ситуации Де Йонга и Деста схожи. «Барселона» хочет продать обоих футболистов и даже договорилась с «МЮ» по Френки, который возможно останется на «Камп Ноу», если пойдет на сокращение зарплаты, на которое смотрит неодобрительно.