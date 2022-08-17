FC BARCELONA
Блог

Не все болельщики «Барсы» могут понять, почему часть кулес выступает против продажи двух игроков

Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Барселона Барселона
Френки де Йонг Френки де Йонг
Клубы
Футбол Футбол

Ходят слухи, что «Барселона» хочет продать Серджиньо Деста этим летом. Говорят даже о том, что клуб давит на футболиста, чтобы тот ушел.

Однако, многие фанаты приходят в ужас от таких слухов, они не могут понять, почему «Барса» хочет избавиться от американца. Но пользователь Twitter coding_football  не в их числе.

«Что такого сделал Дест за два года, что сумел завоевать столько сердец? Справедливый вопрос», - написал болельщик.

Пользователь Twitter Utonium_1905 обратил внимание на еще одного игрока, который не заслуживает такой сильной любви.

«Тот же вопрос можно задать и о Френки де Йонге. Люди слишком очарованы им, чтобы признать, что этот парень очень много взял у «Барсы» и очень мало отдал взамен. Чувак – один из самых высокооплачиваемых игроков, ему 25 лет, но его продолжат сравнивать с подростками».

Ситуации Де Йонга и Деста схожи. «Барселона» хочет продать обоих футболистов и даже договорилась с «МЮ» по Френки, который возможно останется на «Камп Ноу», если пойдет на сокращение зарплаты, на которое смотрит неодобрительно.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные