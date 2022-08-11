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«Если бы они брали деньги за каждое фото с Хави, как раз хватило бы на регистрацию новичков»

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Видео под названием «Все хотят фото с Хави» стало вирусным.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес был засыпан просьбами сфотографироваться от игроков «Пумас» на «Камп Ноу» после окончания матча в воскресенье.

«Барселона» принимала мексиканскую команду в своем ежегодном матче за Кубок Гампера и одержала убедительную победу со счетом 6:0.

По окончании матча игроки «Пумас» подошли к рулевому «Барсы» Хави и попросили его сделать совместное фото. Клуб опубликовал видео, на котором четыре разных игрока просят Хави сфотографироваться у боковой линии, и икона сборной Испании никому не отказал.

Они опубликовали этот ролик с подписью «Все хотят фото с Хави», но в комментариях многие шутили о том, что клуб должен брать плату с игроков за снимки, учитывая финансовое положение «Барсы» - тогда бы и на регистрацию новичков хватило.

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