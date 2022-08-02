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Фабрегас официально стал игроком «Комо». Сеск будет играть в итальянской серии B

Деннис Уайз Деннис Уайз
Франсеск Фабрегас Франсеск Фабрегас
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Испанец подписал с клубом двухлетний контракт до 31 июня 2024 года и присоединяется к ним в качестве свободного агента.

Генеральный директор «Комо» Деннис Уайз в восторге от приобретения, он сказал: «Я думаю, что это будет отличное усиление. Он решил «жениться» на этом проекте на следующие два года, и мы очень довольны этим выбором.

Я хотел бы поблагодарить его агента Даррена и его жену Даниэлу за то, что они убедили его принять предложение нашего клуба. Он станет частью нашей компании, он для этого сюда и пришел.

Сеск пробудет здесь дольше, чем вы думаете, он решил присоединиться к клубу ради наших амбиций: отремонтировать стадион, открыть новый спортивный центр и выйти в Серию А».

Экс-полузащитник и воспитанник «Барселоны» теперь намерен помочь «Комо» выйти в Серию А в следующем сезоне и сыграть в высшем дивизионе Италии до окончания своей карьеры.

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