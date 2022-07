Левандовски отправился в Мюнхен, как только «Барса» вернулась в Испанию: есть две версии происходящего

Игроки «Барселоны» вернулись в Испанию после своего американского тура. Издание Deportes Cuatro сообщает, что сразу после приземления «сине-гранатовых» в Каталонии Роберт Левандовски на частном самолете отправился в Мюнхен.

🎥| Lewandowski flew to Munich for two days. #fcblive 🛫🇩🇪 https://t.co/mdQTHTDU9p