Левандовски отправился в Мюнхен, как только «Барса» вернулась в Испанию: есть две версии происходящего

Игроки «Барселоны» вернулись в Испанию после своего американского тура. Издание Deportes Cuatro сообщает, что сразу после приземления «сине-гранатовых» в Каталонии Роберт Левандовски на частном самолете отправился в Мюнхен.

Хави дал команде два выходных после напряженного предсезонного тура. Левандовски, вероятно, проведет эти мини-каникулы в Германии, причины поездки Роберта не раскрываются.

Однако можно сделать несколько предположений.

Ранее сообщалось, что Левандовски хотел надлежащим образом попрощаться с мюнхенской «Баварией» и своими бывшими одноклубниками, с некоторыми из которых он провел восемь лет.

С другой стороны, у Роберта могут быть личные дела: поляк покидал Мюнхен в спешке, из Германии он отправился прямиком в США, чтобы присоединиться к предсезонному туру «Барселоны». У него не было достаточно времени, чтобы должным образом подготовиться к переезду в Испанию.

В конце концов, одно не исключает другого. Будем ждать новостей из Баварии.