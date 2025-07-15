😨 «Мы сами виноваты в том, что превозносили его». Фанаты «Барсы» сильно насторожены поведением Ямаля

Бурные каникулы Ламина Ямаля заметно подорвали его авторитет в фанатской среде.

Многие считают, что юный испанец слишком расслабился, а шумные тусовки в гангстерском стиле – верный сигнал будущих проблем.

Фанаты вспоминают скромное 18-летие Пау Кубарси и приходят к неутешительным выводам.

💭 «Кубарси думает об игре, Ламин – о славе».

💭 «Может, все это и правда. Но есть большой нюанс – Ямаль по-прежнему лучший на поле».

💭 «Высокомерие Ямаля может стать его падением».

💭 «А чего вы ждете от араба?»

💭 «Вы забыли, что Ямаль – не белый. Это наша настройка по умолчанию».

💭 «Мы сами все виноваты в том, что превозносили его».