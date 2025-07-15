😨 «Мы сами виноваты в том, что превозносили его». Фанаты «Барсы» сильно насторожены поведением Ямаля
Бурные каникулы Ламина Ямаля заметно подорвали его авторитет в фанатской среде.
Многие считают, что юный испанец слишком расслабился, а шумные тусовки в гангстерском стиле – верный сигнал будущих проблем.
Фанаты вспоминают скромное 18-летие Пау Кубарси и приходят к неутешительным выводам.
💭 «Кубарси думает об игре, Ламин – о славе».
💭 «Может, все это и правда. Но есть большой нюанс – Ямаль по-прежнему лучший на поле».
💭 «Высокомерие Ямаля может стать его падением».
💭 «А чего вы ждете от араба?»
💭 «Вы забыли, что Ямаль – не белый. Это наша настройка по умолчанию».
💭 «Мы сами все виноваты в том, что превозносили его».
Этот дикарско-цыганских эпатаж всем на показ вымораживать начинает.
Из арабов, конечно же, Зизу - пример всем примерам. Зиеш, Салах - довольно скромные люди.
Либо пацан закончит не успев начать. Когда есть большие деньги и мало мозгов всегда появляются мутные личности, которые хотят это все переделить в свою сторону, при этом выкинув паренька на обочину.
А Салах да -- араб. При этом крайне приятный человек без лишнего пафоса.