«Они произвели впечатление». Ямаль съездил в Китай и удивился их уровню футбола
Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль этим летом познакомился не только с карликами и женщинами, но и с китайским футболом.
18-летний испанец посетил Шанхай, Великую Китайскую стена и другие достопримечательности. А также провел несколько мастер-классов под патронажем Adidas.
Ямаль признался, что впечатлен уровнем китайского футбола:
«Я был очень удивлен. Всего за день до начала турнира я сыграл с четырьмя игроками, и качество, которое они показали, действительно произвело на меня впечатление.
Честно говоря, это невероятные игроки со светлым будущим, и я искренне надеюсь увидеть их успех – будь то здесь, в Китае, или в Европе».
Как думаете, Ламин научился лицемерить или действительно Китай скоро всех удивит?