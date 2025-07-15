«Они произвели впечатление». Ямаль съездил в Китай и удивился их уровню футбола

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль этим летом познакомился не только с карликами и женщинами, но и с китайским футболом.

18-летний испанец посетил Шанхай, Великую Китайскую стена и другие достопримечательности. А также провел несколько мастер-классов под патронажем Adidas.

Ямаль признался, что впечатлен уровнем китайского футбола:

«Я был очень удивлен. Всего за день до начала турнира я сыграл с четырьмя игроками, и качество, которое они показали, действительно произвело на меня впечатление.

Честно говоря, это невероятные игроки со светлым будущим, и я искренне надеюсь увидеть их успех – будь то здесь, в Китае, или в Европе».

Как думаете, Ламин научился лицемерить или действительно Китай скоро всех удивит?