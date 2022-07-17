Левандовски 3й, Рафинья вне топ-5. Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны»

Серджи Бускетс и Жорди Альба возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны». Новичок команды Роберт Левандовски замыкает топ-3.
Франк Кессиэ, Рафинья и Андреас Кристенсен заняли 8,9 и 11 места, соответственно.
Вот топ-15 самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны»:
1. Серджи Бускетс - €10,560,000 в год
2. Жорди Альба - €10,000,000
3. Роберт Левандовски - €9,000,000
4.Френки Де Йонг - €7,680,000*
5. Миралем Пьянич - €7,500,000
6. Ансу Фати - €6,700,000
7. Усман Дембеле - €6,600,000
8. Франк Кессиэ - €6,500,000
9. Рафинья - €6,000,000
10. Пьер-Эмерик Обамеянг - €5,500,000*
11. Жерар Пике - €5,000,000
11. Андреас Кристенсен - €5,000,000
11. Мемфис Депай - €5,000,000
14. Педри - €4,500,000
15. Марк-Андре Тер Стеген - €4,320,000
* Ожидается, что зарплата вырастет в следующем сезоне
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