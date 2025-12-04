🎥 Месси показали старый ролик с похвалой от Гвардиолы. Спустя 20 лет Пеп получил ответный комплимент от Лео

Лионель Месси дал большое интервью аргентинскому ESPN. Журналисты показали легенде старое видео, в котором молодой, еще не облысевший , Пеп Гвардиола хвалит аргентинскую звездочку «Барселоны»:

«В свои 18 Месси гораздо лучше, чем был я в 18 лет, гораздо лучше. Я был весьма способным, но он гораздо лучше. Тяжелее всего играть впереди, забивать голы. А нам, тем, кто играет позади, намного проще, намного».

Видео было снято в далеком 2006 году, каталонец тогда наслаждался последними днями игровой карьеры. Лео с широкой улыбкой рассказал, что увидел этот ролик впервые. Почти 20 лет спустя Пеп получил ответный комплимент от аргентинца:

«Думаю, наши пути пересеклись лишь однажды. Я поздоровался, но тогда я его не знал, у нас не было каких-то отношений до того момента, пока его не назначили нашим тренером – в основе «Барселоны».

Честно, как я всегда говорю, Гвардиола уникален. Есть необычайно хорошие тренеры, но в Гвардиоле есть что-то особенное. На мой взгляд, он лучший из всех».

С легендами спорить не станем.