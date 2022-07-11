Хави уже знает, кто станет преемником Бускетса. И покупать никого не нужно

«Барселоне» необходимо начать разработку плана преемственности для капитана клуба Серхио Бускетса, который вступает в завершающую фазу своей карьеры, у него остался всего один год контракта.

К 33-летнему футболисту уже обращаются клубы MLS по поводу возможного трансфера в 2023 году, когда он станет свободным агентом.

В то время как «Барселона» нацелилась на переход Рубена Невеса в качестве преемника Бускетса следующим летом, им понадобится кто-то, кто прикроет ветерана сборной Испании в текущем сезоне, особенно учитывая, что он будет участвовать в чемпионате мира в Катаре зимой.

И, по словам журналиста Хави Лемуса, менеджер «Барсы» Хави определил Нико Гонсалеса в качестве возможного варианта замены Бускетса в будущем, если юноша воспользуется своим шансом.

20-летний игрок провел прорывную кампанию в прошлом сезоне, но ему было трудно найти игровое время, особенно во второй половине сезона, когда Хави предпочитал Педри, Френки де Йонга и Бускетса в качестве стартового состава с Гави в качестве резервного.

Нико завершил сезон, сыграв в общей сложности 36 матчей за первую команду, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

Это привело к тому, что этим летом Нико подумывал об уходе в аренду, а в качестве варианта появился «Марсель». Тем не менее, Хави заверил его, что он получит минуты в предстоящей кампании в роли замены Бускетса.