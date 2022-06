Мемфис опубликовал два странных сообщения. Фанаты смеются над игроком

По слухам, «Барселона» готова продать Мемфиса Депая всего за 20 миллионов евро .

На фоне этих разговоров голландец опубликовал у себя в Твиттере пару сообщений, одно из которых было особенно загадочным.

«Я вижу, как вокруг меня, как футболиста, разыгрывалась определенная тактика. Это все хорошо, Богу нравится это во мне... вот почему я любим. Всю свою жизнь я была недостаточно хорош, у меня не было стандартной внешности и я не вел себя правильно. Вот что происходит, когда вы живете свободно».

I see how certain tactics been played around me as a football player.

It’s all good, God like this about me.. that’s why im favored.

My whole life i wasn’t good enough, didn’t apply to the standard looks and didn’t have the right behavior

That’s what happens when you live freely