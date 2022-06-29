Мемфис опубликовал два странных сообщения. Фанаты смеются над игроком

По слухам, «Барселона» готова продать Мемфиса Депая всего за 20 миллионов евро .
На фоне этих разговоров голландец опубликовал у себя в Твиттере пару сообщений, одно из которых было особенно загадочным.
«Я вижу, как вокруг меня, как футболиста, разыгрывалась определенная тактика. Это все хорошо, Богу нравится это во мне... вот почему я любим. Всю свою жизнь я была недостаточно хорош, у меня не было стандартной внешности и я не вел себя правильно. Вот что происходит, когда вы живете свободно».
I see how certain tactics been played around me as a football player.— Memphis Depay (@Memphis) 29 июня 2022 г.
It’s all good, God like this about me.. that’s why im favored.
My whole life i wasn’t good enough, didn’t apply to the standard looks and didn’t have the right behavior
That’s what happens when you live freely
«Этот сезон обещает быть страшным».
This season is about to be scary watch 💪🏽— Memphis Depay (@Memphis) 29 июня 2022 г.
Фанатам такая философия Депая показалась крайне забавной. Некоторые болельщики, напротив, разозлились. Вот несколько комментариев:
«Ты слишком большой для "Барсы"... Оставь этот маленький клуб».
«Может быть, Куман поручился за него, но он просто не вписывается в план игры Хави? Определенно, не вписывается. Мемфис непостоянен, он не сможет стать опорой атаки "Барсы", продажа выгодна обеим сторонам».
«Депай = деньги на трансфер Рафиньи».
При этом многие болельщики поддержали Мемфиса и заявили, что в будущем хотят видеть игрока в «Барсе».
Трудно сказать, будет ли Мемфис в следующем сезоне играть на «Камп Ноу». Сообщается, что Хави хотел бы сохранить форварда в команде, но клуб хочет заработать на его продаже.
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