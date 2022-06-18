Депай – в Гане: купил новые туалеты для инвалидов, сыграл с детьми, встретился с президентом

Вместе со своим благотворительным фондом голландец работает над расширением прав и возможностей глухих и слепых людей в стране.

Игрок «Барсы» профинансировал строительство новых туалетов и умывальников в школе для людей с ограниченными возможностями.

Местные жители были в восторге. Они смогли провести время с Депаем:

И даже поиграть в футбол:

Депай также встретился с президентом Ганы – Наной Акуфо-Аддо.

Пока что это лето складывается отлично для Мемфиса. Помимо хороших поступков, он здорово отыграл в Лиге наций и вышел на 2-е место по голам (42) за Нидерланды.

Дебютный сезон в «Барселоне» получился неоднозначным. Он отлично начал под руководством Роналда Кумана, но травмы, смена тренера и новые трансферы стали причинами, по которым он потерял место в основе.

Этим летом есть шанс закрепиться на предсезонке Хави, но есть и вероятность ухода.