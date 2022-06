Депай – в Гане: купил новые туалеты для инвалидов, сыграл с детьми, встретился с президентом

Вместе со своим благотворительным фондом голландец работает над расширением прав и возможностей глухих и слепых людей в стране.

Игрок «Барсы» профинансировал строительство новых туалетов и умывальников в школе для людей с ограниченными возможностями.

Earlier today, @Memphis Depay opened newly constructed toilet and bathroom facilities for the Cape Coast School for the Deaf and Blind. 👏#JoySports pic.twitter.com/kP8ppccFqz