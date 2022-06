🎥«Лев даже в 39 остается прекрасным, сумасшедшим львом». Дани Алвес прощается с «Барселоной»

Дани Алвес снова прощается с «Барселоной». Каталонцы не стали продлевать контракт с ветераном.

Приоритетным вариантом для игрока было продление соглашение с каталонцами, он даже был готов подписать краткосрочный контракт, в котором у клуба была бы опция об одностороннем расторжении соглашения после ЧМ-2022. Тем не менее «Барса» решила отпустить игрока свободным агентом.

У защитника есть несколько предложений от европейских клубов, которые он рассмотрит в ближайшее время.

Футболист оставил послание болельщикам.

«Дорогие кулес, пришла пора прощаться. Я посвятил этому клубу более 8 лет, этим цветам, этому дому, но, как и всегда в жизни, годы идут, дороги расходятся, а истории пишутся в других местах, так и получилось.

Они пытались избавиться от меня, но не смогли, невозможно представить (или возможно) насколько упорным и стойким я могу быть.

Прошло много лет, прежде чем футбол и жизнь, которые, как всегда, очень благосклонны к тем, кто их уважает, решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться

Но я не могу попрощаться, не поблагодарив всех тех, кто остается в тени, но делает нашу жизнь идеальной: СПАСИБО ВАМ!

Я также хочу поблагодарить руководство клуба за то, что дали мне возможность вернуться и снова надеть эту великолепную форму, вы не представляете, как я счастлив…надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и постоянному счастью.

Я надеюсь, что те, кто остается, изменят историю этого прекрасного клуба, я желаю этого от всего сердца.

23 трофея, 2 требла, 1 «шестерка» и великолепная история написана!

Это конец одной прекрасной эпохи и начало другой, с еще большим количеством вызовов.

Пусть мир помнит: ЛЕВ, ДАЖЕ В 39 ЛЕТ, ОСТАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ, СУМАСШЕДШИМ ЛЬВОМ

VISCA AL BARCA!».

Ig Alves: "Dear Culés,

It's time for us to say goodbye.

It was more than 8 years dedicated to this club, to these colours and to this home, but like everything in life, years go by, roads divert and stories are written for some time in different places and so it was." [danialves] pic.twitter.com/33TBGCqddA