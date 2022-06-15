🎥«Лев даже в 39 остается прекрасным, сумасшедшим львом». Дани Алвес прощается с «Барселоной»

Дани Алвес снова прощается с «Барселоной». Каталонцы не стали продлевать контракт с ветераном.

Приоритетным вариантом для игрока было продление соглашение с каталонцами, он даже был готов подписать краткосрочный контракт, в котором у клуба была бы опция об одностороннем расторжении соглашения после ЧМ-2022. Тем не менее «Барса» решила отпустить игрока свободным агентом.

У защитника есть несколько предложений от европейских клубов, которые он рассмотрит в ближайшее время.

Футболист оставил послание болельщикам.

«Дорогие кулес, пришла пора прощаться. Я посвятил этому клубу более 8 лет, этим цветам, этому дому, но, как и всегда в жизни, годы идут, дороги расходятся, а истории пишутся в других местах, так и получилось.

Они пытались избавиться от меня, но не смогли, невозможно представить (или возможно) насколько упорным и стойким я могу быть.

Прошло много лет, прежде чем футбол и жизнь, которые, как всегда, очень благосклонны к тем, кто их уважает, решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться

Но я не могу попрощаться, не поблагодарив всех тех, кто остается в тени, но делает нашу жизнь идеальной: СПАСИБО ВАМ!

Я также хочу поблагодарить руководство клуба за то, что дали мне возможность вернуться и снова надеть эту великолепную форму, вы не представляете, как я счастлив…надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и постоянному счастью.

Я надеюсь, что те, кто остается, изменят историю этого прекрасного клуба, я желаю этого от всего сердца.

23 трофея, 2 требла, 1 «шестерка» и великолепная история написана!

Это конец одной прекрасной эпохи и начало другой, с еще большим количеством вызовов.

Пусть мир помнит: ЛЕВ, ДАЖЕ В 39 ЛЕТ, ОСТАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ, СУМАСШЕДШИМ ЛЬВОМ

VISCA AL BARCA!».