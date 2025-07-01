🤯 Похоже, итоги «Золотого мяча» снова закончатся скандалом. Дело даже не в победителе 🤨
Шокирующие котировки на итоги «Золотого мяча» публикует oddschecker.
Британский беттинг-сайт прогнозирует вингеру «Барселоны» Рафинье седьмое место по итогам голосования на награду. Это означает, что главные букмекерские конторы Великобритании в среднем оценивают шансы бразильца ниже топ-5.
Напомним, в апреле бразилец считался главным фаворитом на «ЗМ». Теперь главный претендент – Усман Дембеле.
Фанаты недовольны.
💭 «Я не думаю, что он должен быть первым, но, по крайней мере, в топ-5. У Ламина и Дембеле более сильные сезоны, и они заслуживают большего, может быть, у Витиньи тоже. Тем не менее, Рафинья впечатляет цифрами. 34 гола и 22 передачи – это не шутки. Немного неуважительно».
💭 «Удивительное падение. 34 гола и 25 передач за сезон сделали его лучшим претендентом, но вылет из Лиги чемпионов оказался слишком большим поводом для падения».
💭 «Будет прикольно, если его опередит 17-летний парень».
💭 «Но Ямаль то выиграет?»
💭 «Надеюсь, Ямаль будет на 8-м».
💭 «Что? Он больше всех его заслуживает».