Болельщик «Барсы» назвал 3 причины, по которым клуб должен сохранить Люка де Йонга

Люк де Йонг в настоящее время находится в аренде в «Барселоне». И, как сообщает Diario Sport, каталонцы решили не продлевать его контракт, поэтому голландец покинет «Камп Ноу» в конце сезона и вернется в «Севилью».

Болельщик «Барселоны» под ником Barsalev настаивает на том, чтобы клуб сохранил центрфорварда.

«Интересно, был ли у нас когда-нибудь такой хороший запасной нападающий на 5-10 минут, как Люк Де Йонг», — написал Barsalev в Твиттере.

«Кроме того, он будет дешевым, и его набор навыков не уменьшится в течение следующих нескольких лет. Медленнее стать невозможно».