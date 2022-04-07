«Я не хотел уходить»: Эмерсон утверждает, что помог «Барселоне», согласившись на трансфер

«Барса переживала трудные времена с экономической точки зрения», — сказал Эмерсон Ройал Cadena SER о своем уходе из «Барселоны» прошлым летом.

«Я решил помочь «Барсе», отблагодарить за все то, что они для меня сделали. Они попросили меня уйти, но я мечтал добиться успеха в «Барселоне».

«Это было очень сложно, я не хотел ехать, но думаю, что справился.

«Сейчас я тренируюсь в «Тоттенхэме» больше, чем в «Барсе» или «Бетисе». В «Барселоне» мы занимались больше техникой, здесь мы работаем над техническими и физическими моментами».

«Мы много бегаем и тренируемся в спортзале. Это нужно для Премьер-лиги».

Летом «Барселона» продала Эмерсона «Тоттенхэму» за 25 миллионов евро, после того как заплатила «Бетису» 14 миллионов евро за полные права на игрока.

Бразилец быстро освоился в Лондоне и стал постоянным игроком первой команды Антонио Конте. На данный момент он сыграл 31 игру, забив два гола.