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Антонелла во время игры Месси с детьми: «Пусть победят дети» (видео)

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Антонелла Рокуццо опубликовала в Instagram веселое видео, на котором ее муж Лео Месси играет в футбол с тремя детьми.

В какой-то момент Лео забивает гол, и появляется голос Антонеллы: «Пусть победят дети!»

Это показывает соревновательный характер легенды «Барселоны», поскольку он отказывается позволить им легко побеждать.

В конце видео один из сыновей Месси делает очень приличный сейв после удара Лео. Наследник Тер Стегена?

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