Антонелла во время игры Месси с детьми: «Пусть победят дети» (видео)

Антонелла Рокуццо опубликовала в Instagram веселое видео, на котором ее муж Лео Месси играет в футбол с тремя детьми.
В какой-то момент Лео забивает гол, и появляется голос Антонеллы: «Пусть победят дети!»
Это показывает соревновательный характер легенды «Барселоны», поскольку он отказывается позволить им легко побеждать.
В конце видео один из сыновей Месси делает очень приличный сейв после удара Лео. Наследник Тер Стегена?
“Let the kids win” Antonela to Messi playing with their kids 😂❤️ (via antonelaroccuzzo/IG) pic.twitter.com/yBXGkTv5AV— ESPN FC (@ESPNFC) April 4, 2022
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