Серджиньо Дест может сыграть ключевую роль в трансфере Рафиньи

«Лидс Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с Серджиньо Дестом, утверждает Diario Sport.

Поскольку «Барселона» также заинтересована в приобретении Рафиньи из «Лидса», клубы могут договориться об обмене игроков.

«Лидс» высоко ценит Рафинью, и в его контракте прописаны отступные в размере 85 миллионов евро.

Понятно, что «Лидс» может попытаться взять одного игрока «Барсы» в обмен на Рафинью, и Дест может сыграть ключевую роль в успехе переговоров.

У «Барселоны» уже есть план на случай ухода Деста – Нуссаир Мазраури, как ожидается, прибудет летом в качестве свободного агента.