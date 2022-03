🔥🎥Официально: Ансу Фати возвращается к групповым тренировкам с «Барселоной», команда встретила его аплодисментами

Ансу Фати вернулся к тренировкам с «Барселоной»!

Нападающий получил мышечную травму еще в январе во время матча Кубка Испании против «Атлетика».

В понедельник Ансу прибыл на территорию клуба, чтобы снова пройти мед.обследование и понять, сможет ли он вернуться к тренировкам. И Ансу дали «зеленый свет».

Игроки «Барсы» встретили Ансу аплодисментами.

Ansu Fati is welcomed back to training by his teammates 😍 (via @FCBarcelona)pic.twitter.com/dcbYHSfmdn