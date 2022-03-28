5 футболистов, которые проиграют, если Месси вернется в «Барселону»

Возвращение Лионеля Месси в «Барселону», безусловно, вызовет шум в Испании, но не каждый игрок «Барселоны» выиграет от его возвращения — если это вообще произойдет.

Вот игроки, которые могут быть не слишком рады возвращению Месси:

Мемфис Депай

Дела у Мемфиса и без того и так плохи, поскольку он вернулся после травмы в феврале и только один раз выходил в «основе» в последних 5 играх «Барсы».

Голландец станет расходным материалом, если Лео вернется.

Серджи Бускетс

Понятно, что Лео и Бускетс — друзья. Вопрос в том, кто станет первым капитаном «Барсы», если Лео вернётся.

У Месси была повязка перед уходом в «ПСЖ». Возможно, Бускетс и не станет суетиться, отдавая повязку Месси, но это наверняка будет для него потерей.

Адама Траоре

«Барселона» все еще пытается решить, оставить Адаму в конце сезона или нет.

«Барса» наверняка быстро примет решение, если Месси вернется.

Роберт Левандовски

Польский нападающий еще не подписал контракт с «Барсой», но шансы на успех продолжают повышаться, и в следующем сезоне мы можем увидеть голевую машину на «Камп Ноу».

Но если Месси снова появится на «Камп Ноу» этим летом, Левандовски не будет играть за «Барсу».

Рафинья

Опять же, еще не игрок «Барсы», но Рафинья, возможно, уже мечтает подписать контракт с каталонцами и играть в футбол в Лиге чемпионов. Эта мечта рухнет, если Месси вернется этим летом.