Гризманн, Пьянич и другие: как дела у игроков «Барсы», выступающих в аренде и какое будущее их ждет

Сейчас 6 игроков «Барселоны» находятся в аренде.

Давайте посмотрим их достижения в новых клубах и предположим их трансферную судьбу.

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Голы: 8.

Ассисты: 5.

Гризманн регулярно выходил в стартовом составе под руководством Диего Симеоне. Француз сыграл ключевую роль в «Атлетико» в Лиге чемпионов, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи в турнире.

31-летний игрок получил мышечную травму и был недоступен с декабря по февраль, но теперь он вернулся в стартовый состав.

Трансферный прогноз: «Атлетико Мадрид» собирается продлить аренду Гризманна еще на один сезон, прежде чем выкупить его в 2023 году.

Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»)

Голы: 4.

Ассисты: 3.

Бразилец находится в аренде только с января, и он уже оказывает большое влияние на выступления «Астон Виллы».

29-летний игрок явно рад своему возвращению в Премьер-лигу, где он чувствует себя как дома.

Трансферный прогноз: «Астон Вилла» выкупит Коутиньо за 40 миллионов евро.

Миралем Пьянич («Бешикташ»)

Голы: 0.

Ассисты: 4.

Боснийец был важным игроком для турецкой команды, но период его аренды омрачен повторяющимися травмами.

31-летний футболист провел 79 дней вне игры и в настоящее время также травмирован.

Трансферный прогноз: «Бешикташ» хотел бы выкупить полузащитника в конце аренды, но ничего не гарантировано.

Франсишку Тринкау («Вулверхэмптон»)

Голы: 2.

Ассисты: 1.

Тринкау обычно используется Бруно Лаже в качестве ударной замены.

В последние недели португалец начал показывать неплохую игру за «Вулверхэмптон». В матче против «Лидс Юнайтед» он забил и отдал голевую передачу после того, как попал в стартовый состав.

Трансферный прогноз: Тринкау вернется в «Барселону», но каталонцы продадут его в португальский клуб, в «Спортинг» или «Бенфику»; Вингер также может быть использован в качестве козыря в сделке по подписанию контракта с Адамой Траоре.

Инаки Пена («Галатасарай»)

Матчи: 8.

Пропущено голов: 11.

«Галатасарай» до сих пор был впечатлен третьим вратарем «Барселоны» — он был особенно хорош в матчах Лиги Европы против «блауграны».

Трансферный прогноз: «Барселона» сохранит Пенью в следующем сезоне, чтобы он стал вторым вратарем команды после Марка-Андре тер Штегена.

Алекс Кольядо («Гранада»)

Голы: 0.

Ассисты: 1.

Кольядо не особо впечатлил с момента перехода в «Гранаду» в январе. Однако его последняя игра против «Алавеса» была действительно великолепной, в тот день он продемонстрировал отличную атакующую игру, а также записал результативную передачу в свой актив.

Трансферный прогноз: летом «Барселона» продаст вингера.