Гризманн, Пьянич и другие: как дела у игроков «Барсы», выступающих в аренде и какое будущее их ждет

Сейчас 6 игроков «Барселоны» находятся в аренде.
Давайте посмотрим их достижения в новых клубах и предположим их трансферную судьбу.
Антуан Гризманн («Атлетико»)
Голы: 8.
Ассисты: 5.
Гризманн регулярно выходил в стартовом составе под руководством Диего Симеоне. Француз сыграл ключевую роль в «Атлетико» в Лиге чемпионов, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи в турнире.
31-летний игрок получил мышечную травму и был недоступен с декабря по февраль, но теперь он вернулся в стартовый состав.
Трансферный прогноз: «Атлетико Мадрид» собирается продлить аренду Гризманна еще на один сезон, прежде чем выкупить его в 2023 году.
Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»)
Голы: 4.
Ассисты: 3.
Бразилец находится в аренде только с января, и он уже оказывает большое влияние на выступления «Астон Виллы».
29-летний игрок явно рад своему возвращению в Премьер-лигу, где он чувствует себя как дома.
Трансферный прогноз: «Астон Вилла» выкупит Коутиньо за 40 миллионов евро.
Миралем Пьянич («Бешикташ»)
Голы: 0.
Ассисты: 4.
Боснийец был важным игроком для турецкой команды, но период его аренды омрачен повторяющимися травмами.
31-летний футболист провел 79 дней вне игры и в настоящее время также травмирован.
Трансферный прогноз: «Бешикташ» хотел бы выкупить полузащитника в конце аренды, но ничего не гарантировано.
Франсишку Тринкау («Вулверхэмптон»)
Голы: 2.
Ассисты: 1.
Тринкау обычно используется Бруно Лаже в качестве ударной замены.
В последние недели португалец начал показывать неплохую игру за «Вулверхэмптон». В матче против «Лидс Юнайтед» он забил и отдал голевую передачу после того, как попал в стартовый состав.
Трансферный прогноз: Тринкау вернется в «Барселону», но каталонцы продадут его в португальский клуб, в «Спортинг» или «Бенфику»; Вингер также может быть использован в качестве козыря в сделке по подписанию контракта с Адамой Траоре.
Инаки Пена («Галатасарай»)
Матчи: 8.
Пропущено голов: 11.
«Галатасарай» до сих пор был впечатлен третьим вратарем «Барселоны» — он был особенно хорош в матчах Лиги Европы против «блауграны».
Трансферный прогноз: «Барселона» сохранит Пенью в следующем сезоне, чтобы он стал вторым вратарем команды после Марка-Андре тер Штегена.
Алекс Кольядо («Гранада»)
Голы: 0.
Ассисты: 1.
Кольядо не особо впечатлил с момента перехода в «Гранаду» в январе. Однако его последняя игра против «Алавеса» была действительно великолепной, в тот день он продемонстрировал отличную атакующую игру, а также записал результативную передачу в свой актив.
Трансферный прогноз: летом «Барселона» продаст вингера.
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