Участие Деста, Пике и Педри в Класико под вопросом

Вернувшись из Стамбула после победы над «Галатасараем» в Лиге Еврпоы, «Барселона» начала подготовку к Класико, которое состоится в это воскресенье на «Бернабеу».

Во время тренировки Хави пристально следил за тремя футболистами, получившими повреждения в матче с турками: Дестом, Пике и Педри. Пока только Дест скорее всего пропустит встречу с «Мадридом», он был заменен на 56 минуте игры с «Галатасарем» из-за проблем с мышцами. Ему предстоит пройти медицинское обследование, чтобы понять степень серьезности повреждения.

Жерара Пике заменил Лангле на 81 минуте встрече, он также пройдет медицинский осмотр. Аналогичная ситуация у Педри. Он провел великолепный матч в Стамбуле, стал автором гола и сыграл все 90 минут. Однако, на видео из отеля, которое опубликовал Обамеянг, видно, как Педри хромает – поэтому нельзя исключать, что и он заработал повреждение.