Итальянские гранды интересуются Дестом

Прогресс Серджиньо Деста, который он демонстрирует с приходом Хави может прерваться из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Галатасараем». Пока еще не было официального медицинского заключения.

Но хорошие результаты Деста в «Барсе» стали причиной интереса со стороны европейских клубов.

По информации портала CalcioMercato, «Наполи» очень заинтересован в трансфере правого латераля. Также интерес неаполитанцев разделяет столичный клуб «Рома».

Сейчас нужно понять насколько серьезным оказалось повреждение Деста и надеяться, что он как можно скорее вернется на поле и продолжит свое развитие.