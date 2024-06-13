«Бостон» подчеркнул темную сторону Луки Дончича

Третий матч едва-едва завершился, а мастодонт с ESPN Брайан Уиндхорст уже сформулировал тему, которую будут мусолить до четвертого (к счастью для Дончича, он уже в субботу).

«Это было совершенно неприемлемо. Никто не может ничего ему сказать. Ни партнеры, ни тренеры, ни руководство, ни журналисты, ни болельщики, ни судьи. Он много раз заявлял о том, что будет вести себя иначе, но этот матч оставит след на его карьере.

Он великолепный баскетболист, талант поколения. Но ему нужно посмотреть в зеркало и справиться со своими слабостями прежде, чем он сможет по-настоящему бороться за титул. Отсутствие старания в защите с его стороны уничтожает его команду, больно смотреть, как он постоянно жалуется судьям, а его фолы из-за несдержанности только что лишили его команду возможности хотя бы побороться в этой серии, так как он отфолился .

Дончич – одна из самых ярких звезд лиги. Это означает, что к нему нужно предъявлять более высокие требования, особенно на этом уровне. В этом матче он не справился, и ему придется иметь дело с последствиями, нравится это ему или нет».

Это довольно поверхностное мнение, если помнить суть того, что произошло в самой третьей игре: там Джейсон Кидд расширил ротацию аж до 11 человек, чтобы среди них нашелся хоть кто-нибудь, хоть один, кто мог бы создать себе атаку и минимально помочь паре Дончич-Ирвинг в их неравной борьбе с пятеркой «Бостона» . Дончич – не просто основная причина того, что «Даллас» вообще оказался в финальной серии, но и больше половины команды с учетом его запредельной нагрузки и генерируемых им очков (а это статистически больше всех в лиге в этом сезоне). И проблемы «Мэвс» в этой серии проистекают из их ограниченности и предсказуемости, особенно из-за того, что даже самый надежный помощник Дончича пинал лепреконов в первых матчах финала.

ESPN активно педалировал тему с отсутствием защиты у словенца еще после первых двух игр, когда подсчитал, что никто за последние 10 розыгрышей плей-офф не пропускал через себя соперников так часто – Дончич сделал это 13 раз. Однако так и не объяснил, как так получается, что в присутствии дырявого словенца его команда постоянно играет лучше соперника: в третьем матче у него вообще «+9» по показателю плюс-минус, хотя «Мэвс» уступили (второй он завершил с «-3») . Можно сколько угодно рассматривать веселые ролики, где пузан присутствует в виде конуса, однако по всем цифрам заметно, что баланс в его игре разумный: он дает впереди больше, чем отнимает на своей половине, исключительно благодаря ему «Даллас» имел теоретические шансы забрать победы во втором и третьем матчах. И куда логичнее спрашивать, где был Ирвинг во второй игре, а вся остальная команда – в третьем.

Все это – на фоне того, что Дончич два месяца играет с несколькими повреждениями, в том числе с растяжением боковой связки колена, чуть ли не перед каждым матчем его участие находится под вопросом, он с трудом передвигается и показательно экономит силы, потому что атака «Далласа» без него просто не существует.

И не надо говорить, что вот сейчас выйдет Тим Хардуэй и все будет не хуже. Тим Хардуэй вышел в третьем матче и закончил его с 0 из 5 и «-16».

Проблема защиты Дончича в контексте этого финала не то чтобы надуманна (она вполне реальна), но явно второстепенна. Да, «Даллас» проигрывает 0-3. Но они проигрывают одной из исторически лучших команд по все данным, которая особенно неудобна именно для них: мощь защиты «Мэвс» состояла в умении защищать трехсекундную и экономить силы лидера, но против команды, которая совершает аж под 60% всех бросков с дуги, это не очень работает. Все их козыри – умение создать трехочковый из угла или легкий мяч над щитом за счет индивидуальных усилий плеймейкеров – гасятся уникальной для современного баскетбола защитой, в которой никому не нужна подстраховка.

Дело – в том, что это, скорее, проблема эстетическая . Ее невозможно не замечать, когда играют против «Селтикс», у которых нет уязвимостей на своей половине, у которых со скамейки выходит Тиллман и накрывает того же Дончича, или выходит Хаузер и защищается против Вашингтона в посте, или престарелый Эл Хорфорд после 36 минут на паркете мешает Ирвингу на периметре.

В третьем матче словенец предстал в самом неприглядном свете.

Сначала сбился на разговоры с арбитрами – это был тот случай, когда любую ситуацию, которая не завершалась фолом, он считал нужным обсудить.

Затем деморализовал собственных партнеров – заваливался на паркет и даже не смотрел, как соперники убегают после его ошибок.

Сбился на ленивые степбэки (1 из 7).

Даже не старался удержаться перед атакующим игроком, когда те обходили его как стоячего (почему как?).

Засыпал, когда не защищался на мяче и пропускал подключения Джейлена Брауна.

Ленился выходить на дугу, когда мяч оказывался в руках Дрю Холидэя или Сэма Хаузера.

Допускал ошибки в самых простых ситуациях.

Глупо фолил – например, получил четвертое нарушение, когда напал на Деррика Уайта под чужим щитом.

Не показывал, что хочет защищаться.

Довел судей своим нытьем, когда они перестали давать на нем и очевидные нарушения – например, когда его снес Тейтум.

Стал единственной зацепкой для «Бостона» в концовке, когда у гостей остался один вариант – грузить на Джейлена Брауна, который находил удачные атаки против пузатого разыгрывающего.

Получил шестой фол и даже после игры жаловался, что арбитры не давали играть ему жестко.

В финальной серии такое недисциплинированное и как будто пофигистичное поведение действительно смотрится не очень. Только еще раз: при вот этом ужасе на своей половине и при 27 очках с 27 бросков на чужой у Дончича все равно +9 по итогам матча . И все равно ни у кого нет ни малейшего сомнения в том, кто является лучшим игроком финальной серии.

Более того, сложно понять, что именно Уиндхорст подразумевает, когда говорит, что этот «матч оставит след на его карьере».

Дончич предстал ровно таким, каким предстает на протяжении всей карьеры – постоянно жалующимся, крикливым, капризным, ведущим себя как примадонна, за которой другим нужно выносить горшки.

Ровно то же самое было в серии с «Голден Стэйт» два года назад.

Ровно то же самое было в игре с Канадой на чемпионате мира, когда Дончича удалили за два технических.

Ровно то же самое было в игре с Польшей на чемпионате Европы, когда он бегал за судьями после.

Это фирменный испанско-югославский баскетбол, продуктом школ которого Дончич и является. Это всегда выглядит крайне неприглядно и многих коробит. Скорее всего, если бы словенец концентрировался на других аспектах, это сильно поправило бы его имидж и сделало его в разы привлекательнее. Только, пускай по ходу этого плей-офф он сам и говорил, что стремится к изменению, не хочет себя растрачивать на споры с судьями, такая манера никак не связана с возрастом, эмоциональностью или чем там еще. Дончич вырос в таких условиях, в которых все играют баскетбол именно так . Его наставник Руди Фернандес до 40 лет занимался подобным и не краснел.

Можно это принимать или не принимать, можно считать это отвратительным, а можно не замечать. Важно просто осознавать, что это вообще не то, из-за чего «Даллас» летит в серии 0-3, вообще не то, что когда-либо играет против команд Дончича.

В большинстве своих командах Дончич неизменно выступает в роли андердога, который и без того прыгает выше головы. Из-за этого он вынужден брать максимальную нагрузку, из-за этого он выдыхается по ходу матчей и зачастую не вывозит четвертые четверти, из-за этого он не хочет выкладываться еще и на своей половине… Наверное, было бы здорово, если бы он чуть активнее и внимательнее вел себя в защите, было бы совсем чудесно, если бы он перестал плакаться в любой непонятной ситуации. Вот только любая попытка заклеймить его в таких обстоятельствах выглядит абсурдно: люди, которые распинают Дончича за отсутствие защиты, и люди, которые распинают Тейтума за плохой процент – это одни и те же люди.

Тогда, когда Дончич выступал с позиции силы – в мадридском «Реале» или в сборной Словении Горана Драгича, он и производил другое впечатление (хотя, естественно, при этом не изменял своей натуре) и побеждал. Однако по большей части на протяжении всей своей карьеры он только и делал, что превосходил планки ожиданий – и в битвах с «Клипперс», и в противостоянии с «Финиксом» и «Оклахомой», и в сборной без Драгича.

Да, он толстый, капризный и не защищается. Но к 25 годам он не проиграл ни одного значимого противостояния, в котором его команда была бы не заведомым аутсайдером (кроме матча с Польшей, где был травмирован), ни разу не потерялся под давлением, ни разу не дал понять, что его баланс между атакой и обороной не работает . Пока не произойдет чего-то подобного, все подобные придирки будут исключительно субъективными, будут просто порождением очередного нарратива, который бы собирал клики.

Фото: Gettyimages /Tim Heitman / Stringer, Stacy Revere / Staff; East News /AP Photo/Tony Gutierrez