«Миннесота» побыла чемпионом меньше недели. Потом пришел Дончич и прогнал всех в лес

«Даллас» – в финале!

«Миннесота» – это такой анти-«Бостон» этого плей-офф. «Селтикс» – в финале, но часто все забывали о том, что они вообще все еще в деле, так мало игр они провели, такими бессобытийными те были. «Вулвз» не в финале, но их поход был настолько насыщенным и впечатляющим, что именно они долго фигурировали в воображении экспертов в качестве будущего обладателя кубка Лэрри О’Брайена: они растоптали суперкоманду «Санс» и отправили в отпуск действующих чемпионов, они были самыми заметными героями последних двух месяцев.

В серии с «Мэвс» карета «Миннесоты» превратилась в тыкву. И мечты о чемпионстве придется перенести на следующий год.

1. У «Миннесоты» не было ответа против Луки Дончича

Очень быстро оформился дискурс о том, что «Миннесота» была построена, чтобы скинуть «Наггетс» с трона. Хотя вообще-то обмен Руди Гобера состоялся за год до того, как «Денвер» стал чемпионом.

Эти два события вряд ли вообще связаны между собой, разве что Тим Коннелли, архитектор обоих коллективов, ценит в баскетболе внушительные габариты. Просто Руди Гобер на тот момент казался очевидным решением проблем «волков» – защищал «краску» и забирал подборы.

Однако в конечном счете «Миннесота» действительно предстала самой неудобной командой для «Наггетс» – с насыщенным многоголовым фронткортом, который можно было бросить на Николу Йокича, и с атлетичными защитниками, повисшими на Джамале Мюррэе.

Победа над чемпионами, правда, сама по себе ничего не означает. Если команда «А» сильнее команды «Б», то победа команды «С» над командой «А» необязательно подразумевает, что команда «С» сильнее команды «Б». В плей-офф все решают микродуэли, и все плюсы «волков» уже не выглядели столь убедительными в серии с «Далласом», максимально непохожим на «Наггетс».

Прежде всего, это касалось системообразующей фигуры. Лука Дончич проводит не лучший плей-офф даже в своей карьере, но уже практически забронировал звание лучшего баскетболиста планеты прямо сейчас. Как минимум, потому, что лучший – тот, кто доживает до конца.

Насколько «Миннесота» хорошо чувствовала Йокича, настолько беспомощно выглядела против словенца. Дело даже не в личной эффективности (до последнего матча она была у двух европейцев сопоставимой). Просто оказалось, что атлетичные защитники хороши против юркого Мюррэя, но совершенно не подходят для крупного Дончича, который после общения с Лу Дортом почувствовал, будто попал в райский сад, где субтильные Макдэниэлс и Слоумо приятно обмахивают его опахалами. Тогда как «большие» и вовсе становятся проблемой из-за своей медлительности, из-за того, что им приходится постоянно бегать на дугу и обратно. «Волки» испробовали все виды противодействия против пик-н-роллов «Далласа»: и просили Гобера пятиться под щит, и разменивались, и пробовали делать заступ, и пытались сдваиваться, чтобы заставить его расставаться с мячом. Дончич с блеском решал все, что ему предлагали, и ни разу не позволил атаке «Мэвс» заглохнуть . Вернее, такое случилось лишь однажды: в первой половине второго матча, но во второй – Джейсон Кидд предложил дабл-дрэг, двойной заслон, который раскрыл все заново.

В четвертом матче Финч отправил на Дончича Энтони Эдвардса, понадеявшись на то, что тот будет ловко пролезать под заслонами. Результат был не лучше.

«Лука сегодня вышел и забрал игру, – объяснил Крис Финч. – Он сбросил несколько трехочковых бомб, которые их раскрепостили. А потом в атаке мы так и не приспособились. Их жесткая игра стала для нас проблемой. Игра закончилась еще в первой четверти, когда мы промазали много легких попыток, соглашались на игру один в один, когда всю нашу атакующую систему выбили из колеи. И тут мы не могли его остановить. Вот и все».

«Денвер» и «Даллас» как будто не похожи: Йокич не зажимает мяч, Дончич предпочитает с ним не расставаться. Но вся их атакующая модель полностью зависит от лидеров. И вот если на центрового «Миннесота» смогла надавить своими размерами – затруднить доставку ему мяча после двоек, вынудить бросать дальние, сбрасывать на него дабл-тимы в посте, то с Дончичем ничего подобного не получилось. Он и так с мячом и мог неспешно прогуливаться под чужое кольцо. Он и так охотно берет на себя трехочковые с девяти метров. Он готов к сдваиваниям в центре площадки, так как после них открывается игра 4 на 3 для его партнеров.

2. «Даллас» гораздо мощнее «Наггетс» под щитами

На первый взгляд основное преимущество «Мэвс» – это наличие рим-протекторов, центровых, которые защищают трехсекундную.

Одним из самых полезных игроков «Далласа» в этой серии и вообще в плей-офф оказался семифутовый новичок Дерек Лайвли. В его отсутствие «Мэвс» отдали «Миннесоте» одну игру, с ним у них есть 48 минут спокойствия внутри.

При всем уважении к Йокичу, но у «Денвера» подобного нет. Серб – просто очень большой, у него нет такого устрашающего эффекта за счет мобильности, активности, серийной прыгучести.

Это проявилось уже в первом матче серии, когда «волки» боялись заходить под щит, очень слабо реализовывали двухочковые и предпочли выбросить 49 дальних.

Наверное, лучшая иллюстрация отличия серий против «Денвера» и против «Далласа» – это выступление Карла-Энтони Таунса. Ключевой атакующий игрок «Миннесоты» выдавал очень эффективное нападение в первой и совершенно растерялся во второй. Крис Финч неоднократно повторил, что Таунс выглядел дерганным, спешащим и слишком часто форсировал атаку, но «Даллас» точно приложил руку к тому, чтобы выбить его из ритма. Лучший бросающий «большой» в истории баскетбола реализовал меньше 25% дальних, и при этом трехочковые составили чуть меньше половины от всех его попыток, до того насыщенным было пространство внутри .

3. «Даллас» защищается не только размерами

Джейсона Кидда еще кто-то недооценивает, хотя он уже неоднократно показал, что может разобрать в серии плей-офф кого угодно при наличии нужных кадров («Финикс» с 68 победами, «Оклахому» с первым местом). Собственно, именно такой главный тренер – основная надежда «Далласа» перед финальной серией.

Защита «Мэвс» против «Миннесоты» напоминала ту, что они применяли и против «Тандер»: они сделали все, чтобы затруднить жизнь звездам соперника, бросая на них своевременные дабл-тимы или сопровождая их в стену по имени Лайвли-Гэффорд, и одновременно позволяли обыгрывать себя всем остальным . Когда Джейден Макдэниэлс и Наз Рид попадали свои трехочковые с нереальными процентами, «Миннесота» еще держалась. Когда процент дальних упал до 30, «Далласу» было все легче и легче.

Пятый матч стал в этом смысле наиболее показательным. «Даллас» удостоверился в том, чтобы чаще всех в первой четверти атаковал Руди Гобер, а во второй Рид, Маклафлин и Андерсон взяли столько же попыток, сколько лидеры. «Миннесота» делала ровно то, что требовалось тренерскому штабу «Мэвс».

Счет серии подтверждает, что против «Миннесоты» «Далласу» было гораздо проще, чем против «Оклахомы»: там был растягивающий центровой Чет Холмгрен, там был Гилджес-Александер, который клал со средней как робот. Здесь же корявость Гобера давала рим-протекторам большую свободу для помощи, а Энтони Эдвардс и близко не был похож на того игрока, которым все любовались в первых двух раундах. Постоянная нерешительность, медленное принятие решение, неспособность прочитать защиту в исполнении звездочки «волков» в итоге и потопили его команду. «Мэвс» уделили ему повышенное внимание – либо вынуждали отдавать мяч, либо подтягивали помощь во время проходов, иногда имитировали «зону». Когда он действовал быстро и агрессивно, у него все получалось, но такое происходило только короткими отрезками и не во всех матчах .

У Эдвардса 40% с игры в этой серии. Почти половина его проходов завершалась не атакой кольца, а потерей или передачей. На 39 передач у него 17 потерь.

«Мы так и не показали единую командную игру в этой серии, даже в одном матче, – сказал Эдвардс. – В первых двух сериях мы играли как единое целое, попадали и все такое. На этот раз нет».

На радость леброносексуалам нельзя не сообщить, что после пятого матча Эдвардс убежал в подтрибунное помещение и не стал жать руку соперникам.

4. «Миннесота» была не готова к концовкам

По ходу двух первых серий самая болезненная точка «волков» в этом сезоне была скрыта: против «Финикса» хватило запала Эдвардса в четвертой четверти четвертого матча, против «Денвера» Эдвардс и Наз Рид закидали соперника в четвертой четверти первого матча. Больше напряженных минут в заключительных четвертях и не было, что создало иллюзию, будто «волки» неожиданно преодолели и этот недостаток.

Серия с «Далласом» могла бы сложиться совсем иначе, если бы не выступление «Миннесоты» на последних минутах – они проиграли 3 из 4 концовок . И как раз тут и выявилась разница между лидерами «волков», только открывающими для себя глубины плей-офф, и лидерами «Мэвс», равным которым по клатчевым способностям в лиге, наверное, и нет.

Все решающие минуты свелись к тому, что лидеры одной команды реализовывали броски феноменальной сложности, тогда как лидеры другой не могли занести даже из-под кольца (как было в третьей игре).

Однако больше всего, естественно, запомнилась интермедия из второго матча, выявившая коллективную неготовность «Миннесоты». Джейден Макдэниэлс слишком легко согласился на первоначальный размен, а Руди Гобер сделал вообще все не так, как должен был. Тренерский штаб ждал, что он сопроводит Луку Дончича внутрь, а оттуда на него прыгнет Наз Рид или кто-то подобный. Француз же по непонятной и для самого себя причине начал защищаться против прохода, отдал Дончичу периметр, закружился в этом пьяном вальсе и получил трехочковый в лоб за свою нерасторопность.

Запора от атаки «Миннесоты» еще можно было ждать. Но неприятным откровением стало то, что они позволяли себе и вот такую несогласованность и на своей половине.

«У нас были возможности в начале серии сделать так, чтобы это была равная серия , – сказал Крис Финч. – Но нельзя пропускать шаги. Запад и в следующем году будет монструозным. Мы много всего хорошего сделали в этом году. Горжусь своими парнями. Мы заложили еще один слой фундамента на будущее».

Эту «огромную минимальную» разницу между командами олицетворял Кайри Ирвинг. Он мог быть незаметнее звезд «Миннесоты», но как будто всегда контролировал происходящее как старший товарищ, которому хочется, чтобы сверстники выясняли отношения друг с другом. Как только он видел, что ему надо вмешаться, то небрежно брал инициативу в свои руки, набирал свои 14 за четверть, определял последние минуты, следил за тем, чтобы все не выключались, чтобы пространства было по максимуму.

Пожалуй, Ирвинг обнаружил и указал на главное разочарование этой серии – защиту Энтони Эдвардса. Тот бросил ему личный вызов после жесткого обращения с Джамалом Мюррэем, а в итоге позволял слишком многое.

5. «Миннесота» выдохлась

После первого матча Эдвардсу досталось за то, что он заговорил об усталости (и тем самым якобы повлиял на остальную команду). Но штука-то в том, что одновременно об этом твердили и Конли, и Наз Рид, и другие.

«Миннесота» отдала последние силы в серии с «Денвером» и жаловалась на отсутствие энергии по ходу всего финала Запада. Крис Финч сократил ротацию до восьми человек и не давал времени даже Монте Моррису, которого приобрели перед дедлайном, чтобы добавить мысли второй пятерке. Он тоже отмечал, что, наверное, надо бы поменьше насиловать Эдвардса, раз тому понадобилась кислородная маска во время второго матча, но в финале конференции остается только терпеть.

«Я никогда так глубоко не заходил в сезоне, – объяснил Эдвардс уже после серии. – Так что сейчас я думаю о том, что мне для того, чтобы доминировать в третьем раунде и попасть в финал, нужно тренироваться соответствующим образом. Мне нельзя пропускать тренировочные дни, нельзя брать выходные, понимаете, о чем я? Я должен быть готов. Я понимаю, как это сделать, и я буду готов ».

Это довольно неожиданно слышать от самой молодой звезды серии, но когда в последний раз вы видели, чтобы 22-летний выводил свою команду в финал конференции? Эдвардс еще физически не превратился в полноценного игрока НБА.

При этом у него реально получился очень тяжелый год: он отыграл 79 матчей в регулярке, ему пришлось тащить на себе всю весну, когда выбыл Карл-Энтони Таунс, а «Миннесота» боролась за первое место до последней игры, потом были семиматчевые качели с «Денвером», где он путешествовал от звания «нового Джордана» до «нового Джордана Пула»…

Феномен Эдвардса не в том, что он волшебным образом косплеит величайшего игрока в истории (речь вовсе не о том, кто не жмет руки соперникам после поражений). Феномен Эдвардса в том, что он делает значимым каждую минуту своего пребывания на паркете. Даже если бы сейчас злорадствуете, то это значит, что его необычность воздействует и на вас.

Фото: Gettyimages.ru /David Berding