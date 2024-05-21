Как «Миннесота» остановила Николу Йокича. Детальный разбор крушения

В НБА будет новый чемпион.

Во второй половине седьмого матча «Денвер» исполнил буквальный «чок»: основная пятерка задохнулась под нагрузками и наделала все типичные ошибки от усталости (теряла на ведении, не ставила спину на подборе, не добегала на клоузаутах).

При этом в каком-то смысле эти минуты напоминали обо всем, что случилось с «Наггетс» в серии с «Миннесотой».

1. Схема с Руди Гобером разрушила атакующую игру «Наггетс»

Уже давно все знают, как играть против «Денвера»: нужно ставить против него подвижного и упорного четвертого номера, чтобы тот не давал ему подбираться под щит, а сзади держать центрового, который бы одновременно препятствовал набросам на Аарона Гордона и страховал на случай ошибки .

Это здорово использовал Док Риверс еще в прошлом году: в домашнем матче против Йокича толкался Такер, а страховал Джоэл Эмбиид.

Проблема в том, что а) для этого нужно иметь подходящие кадры, такие мало у кого есть, б) все это тяжело реализовывать.

«Миннесота» придерживалась этой схемы до конца, хотя она давала сбои и встречала противодействия со стороны «Наггетс». Йокича контролировали три человека: два «больших», плюс страхующий сверху, когда он оказывался в посте.

Наверное, главный результат – то, что «волкам» удалось в целом повлиять на атаку. Формально Йокич провел хорошую серию и неплохо сыграл и в 7-м матче (34 очка, 19 подборов, 7 передач, 46% с игры, это лучше всех из тех, кто присутствовал на паркете в этот вечер). Однако основная задача была не в том, чтобы только снизить его эффективность, но и не позволять ему облегчать жизнь партнерам.

«Наггетс» целиком подпитываются за счет Йокича: Гордон – за счет парашютов, Мюррэй – за счет двоек, Портер и Колдуэлл-Поуп – за счет открытых трехочковых, Браун – за счет передач под врывание…

Это все резко ограничили, потому что Йокич уже был не столь опасен.

2. «Миннесота» была готова лучше всех к тому, что снизить эффективность Йокича

После первого матча Йокич пошутил, что для того, чтобы обыграть «волков», ему нужно себя клонировать.

Вроде неуклюжая шутка, но понятно, что он хотел сказать: у «Миннесоты» три разноплановых центровых, которые готовы участвовать в деле.

Необычность «Денвера» в том, что для чемпионской команды они невероятно ограничены: даже у «Милуоки» была в запасе маленькая пятерка с Яннисом, у «Лейкерс» и «Голден Стэйт» имелись тяжелые и легкие составы, у «Наггетс» же есть только один план – грузить на Йокича и терпеть, когда Йокич отдыхает .

Так вот, у «волков» есть Руди Гобер, шпала с четырьмя призами «Лучшего защитника», Карл-Энтони Таунс, лучший защитник против Йокича за последние два сезона (до этой серии 48 очков при 47 бросках, 37% с игры), да еще Наз Рид, который выдал чуть не ли не больше всех хайлайтов против серба.

Это еще не считая Кайла Андерсона, который тоже блистательно отыграл в этой роли во втором матче.

Много крупных тел – это полбеды.

Еще проблема была в том, что ими с умом манипулируют. Одна из элегантных задумок Майкла Мэлоуна состояла в том, чтобы заставлять чужих «больших» меняться, так на Йокиче и оказывался Гобер в 5-м матче.

Уже к шестому «Миннесота» адаптировалась и ничего не давала.

Собственно, лучше всего это выразилось в том, как упала эффективность Йокича по сравнению с его обычными сериями.

На этот раз у него – 29 очков, 11,4 подбора, 7,9 передачи, 1,6 перехвата, 1 блок, 52% с игры, 23% из-за дуги.

В серии с «Лейкерс» было: 28,2 очка, 16,2 подбора, 9,8 передачи, 1,2 перехвата, 0,2 блока, 59% с игры, 33% из-за дуги.

Бросились в глаза, естественно, три вещи.

Во-первых, против интенсивного противодействия сразу нескольких «больших» Йокич немного чаще терял или попадал под блоки.

Во-вторых, его принуждали атаковать из-за дуги. Если до этого его знали как качественного снайпера, пусть и при небольшом числе попыток, то тут он оплошал. В седьмой игре он брал эти броски, потому что у команды не было других, промазал 7 трехочковых подряд, и это усугубило общее упадническое настроение.

В-третьих, при наличии двух «больших» можно было придерживаться вот этой тактике при защите пик-н-роллов с Мюррэем – один перекрывал пас на Йокиче, а другой встречал Мюррэя.

Такого во всей лиге не очень много. Как защищалась троица Хатимура-Дэвис-Леброн, пытаясь играть практически то же самое, мы вот только что наблюдали.

3. «Миннесота» нейтрализовала преимущество «Наггетс» в габаритах

Фишка «Денвера» всегда состояла в том, чтобы уничтожать современную «малорослую» НБА за счет размеров: Майкл Портер – 208 см, Аарон Гордон – 203 см плюс инопланетный атлетизм, Йокич опять же.

«Денвер» – 7-е в лиге по подборам.

В серии с «Миннесотой» это перестало быть преимуществом: во всех проигранных матчах, за исключением второго, который вряд ли является показательным, «Наггетс», как минимум, не чувствовали себя столь вольготно, особенно под своим щитом .

Здесь «Миннесота» нейтрализовала Аарона Гордона дважды: сначала он перестал быть адресатом парашютов, потом – подбирающим. Хотя он выбрасывал трехочковые с 60% по серии, понятно, что его основные функции все же в другом, и это «волки» как раз заблокировали.

Только в четвертой четверти седьмого матча «Миннесота» сгенерировала 10 очков второго шанса .

4. «Миннесота» загоняла Йокича

План против Йокича был не только в защите.

На чужой стороне «волки» старались, как минимум, побольше загрузить центрового, чтобы тот постоянно оказывался на периметре, постоянно бегал помогать против маленьких и участвовать в дабл-тимах на Эдвардсе.

Йокич, в принципе, уязвим в такой роли – в начале серии мы видели, как его уничтожает трехочковыми Наз Рид.

Но, как кажется, основной эффект сложился во второй половине седьмого матча: серб за весь матч присел на полторы минуты, активно защищался по всей зоне, устроил штурм щитов в первой половине…

Короче, явно подсел физически. Йокич всегда смешно пыхтит, но примерно с седьмого матча против «Блейзерс» не было видно, чтобы прямо усталость на нем сказывается. Здесь же он брал те дальние, что ему любезно подсовывал соперник, уступал борьбу на щитах, часто фолил…

5. У «Наггетс» не нашлось вообще никакого резерва

«Денвер» – уникальная команда, органично выращенная и построенная через драфт. Именно поэтому крутость их чемпионства выше: они и выбраны под черти какими пиками, и не то чтобы кем-то воспринимались как звезды, и не то чтобы обязательно должны были подойти друг другу стилистически… Многие и не подошли, эта команда строилась очень долго и потом еще и потеряла несколько лет прайма из-за повреждений Мюррэя и Портера.

Это же делает их суперхрупкими.

Вся эта махина имеет смысл исключительно потому, что Йокич. Именно поэтому он еще четыре года назад и выиграл MVP.

Если Йокичу дают дергать за веревочки, то Гордон набьет 10 из 11, Портер останется с 50% с дуги, у маленьких будут открытые попытки, а Кристиан Браун воткнет пару победных данков.

Если нет, то здесь нет другого центра принятия решений (во всех смыслах). В чемпионском сезоне минуты без Йокича здорово вывозила и создавала другое измерение маленькая пятерка с Джеффом Грином и Брюсом Брауном. Тут даже речь не о резервистах, все окружение просто пропадает, как и случилось во второй половине седьмого матча.

Йокич и Мюррэй набрали 69 очков из 90 в 7-м матче .

Самым удручающим стало, естественно, то, что Майкл Портер должен быть стать третьей звездой, но безобразно выглядел на обеих половинах, так, что ему потом пришлось извиняться перед партнерами за свое выступление. Удручает это вдвойне из-за того, что обмен с его участием – одна из основных версий эволюции этой команды.

Потеряв прошлогодних резервистов, они надеялись, что их стартовая пятерка будет лучшей в лиге. Так, собственно, и было до того, как Портер вновь куда-то подевался в ответственный момент, что уже мы видели в прошлогоднем финале.

6. Мюррэй попал «в кандалы»

Конечно, по совершенно случайному совпадению «Миннесота» лучше всех остальных была готова противостоять и второй звезде «Денвера» – Джамалу Мюррэю. Пожалуй, именно он и стал причиной, по которой разница в счете менялась от матча к матчу радикально – от «-26» до «+27».

Что происходит с Мюррэем, никто не говорит. Допустим, его беспокоит икроножная. Допустим, он не может тренироваться. Но все равно сложно как-то оценить вот эти перепады: в некоторых играх его избивали как ребенка, Джейден Макдэниелс самоутверждался над ним за счет атлетизма и успевал еще и похохатывать одновременно, в других – канадец демонстрировал, что его вообще не беспокоит эта ваша опека, уходил на крыло и поливал оттуда через центровых.

Мюррэй в целом провалил плей-офф. До этого считалось, что именно в матчах на выбывание он выходит на тот самый звездный уровень, в котором ему отказывают (например, 26,1 очка, 5,7 подбора, 7,1 передачи при линейке 47-40-93). На этот раз его хватало лишь на отрезки, по дистанции все было не очень полезно: 20,6 очка, 5,6 передачи, 4,3 подбора при линейке 40-32-92 .

В серии с «Миннесотой» ему приходилось не слаще Йокича: на него наседали то Макдэниелс, то Эдвардс, то Никил-Александер, Гобер страховал в том числе и против его проходов, сдваивания тоже практиковались.

Пожалуй, единственная явная ошибка Майкла Мэлоуна во время камбэка «Миннесоты» в седьмом матче состояла в том, что он вернул мяч в руки Джамала Мюррэя. Вроде бы «волки» жестким прессингом до этого показали, что так канадца использовать не надо, но здесь это было не учтено: несколько потерь разыгрывающего стали самыми болезненными, так как позволяли легко убегать и дали Эдвардсу вернуть себе уверенность. Хотя понятно, почему было принято такое решение: до этого мяч водил исключительно Йокич, и «Миннесоте» так было проще...

В серии с «Миннесотой» Мюррэй сам ответил на вопрос, почему его не считают звездой. Звезду нельзя закрыть, она все равно найдет способ приносить пользу, помогать передачами, отвлекать внимание на себя, влиять на своей половине, брать на себя решающие попытки (как он сам делал в серии с «Лейкерс»).

Скорее всего, дело в травме, но Мюррэй пропадал непозволительно часто.

7. Идентичность «Миннесоты» была сильнее

Без фарта не обошлось.

И все же красиво, когда абстрактные теории воплощаются в жизнь.

Два года назад Тим Коннелли получил должность в «Миннесоте» и кучу миллионов за то, что мыслил оригинально. Что казалось примерно всем остальным: у команды есть новая молодая звезда в лице Эдвардса, им нужно избавляться побыстрее от всех этих бестолковых Таунсов и Расселлов и еще года четыре копошиться на драфте и проверять настройки. Что предложил новый президент: отдать кучу активов за Руди Гобера, который бы решал проблемы Таунса на щитах и в защите, и стать актуальными прямо сейчас.

Над «волками», естественно, потешались следующие два года. До того момента, пока они не повторили лучшее достижение в истории клуба: обыграли соперника в седьмом матче и зашли в финал конференции.

В современной НБА не осталось суперкоманд, не осталось никого, в ком можно было быть уверенным на фоне остальной лиги, у кого не было бы совсем никаких недостатков. У каждой команды есть ярко выраженное и очень специфическое лицо, а решают в конкретном противостоянии нюансы: например, в этом плей-офф оказывается, что очень сильно решают подборы в нападении, которые пару лет назад вообще не были актуальными.

Схватка между «Денвером» и «Миннесотой» – это противостояние топовой атаки и топовой защиты. В баскетболе можно побеждать по-разному, и в этой серии «волки» доказали, что их фундаментальная концепция – опять же, концепция, придуманная в вакууме, без какой-то реальной основы, в отличие от «Наггетс», где хотя бы было понятно, что вот рядом с Йокичем нужны атлетичные защитные универсалы – сильнее. В четырех матчах «Миннесота» не позволила «Денверу» набрать 100 очков, и каждый раз этого хватало, потому что уж на сотню общими усилиями «волки» наскребали .

В этом смысле Таунс стал такой символичной фигурой для этой серии.

Эдвардс и Макдэниелс – будущее «Миннесоты». Руди Гобер – это Руди Гобер со всеми вытекающими. Майк Конли – чип, без которого ничего не работает. Скамейка – это материал для тренеров по персональному развитию…

И вот Таунс, за исключением четвертого матча, был самым стабильным элементом, как опять же когда-то предвидел Коннелли на сугубо абстрактных примерах: он одновременно лучше всех пихался с Йокичем и создавал самую эффективную атаку, что была у «волков». Все это не без таунсовых причуд – без тупых фолов, ошибок, приступов пассивности…

Таунс не то чтобы шокировал. Он заставил изменить отношение к себе еще во время выступления на чемпионате мира за Доминикану. Просто забавно думать, что именно он – как раз то корявое перо, благодаря которому «Миннесота» перевесила «Денвер». Потому что именно его снайперские достоинства дают команде с Руди Гобером хотя бы среднее нападение.

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