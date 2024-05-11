«Нью-Йорк» снова обыгрывают дурным броском с 9 метров

К середине четвертой четверти третьего матча «Никс» и «Пэйсерс» напоминали боксеров, виснущих друг на друге от усталости.

«Индиана» вновь вела после большого перерыва («+5») и вновь пропустила ответ в третьей четверти. Тайриз Халибертон набрал 23 очка в первой половине, но по пути привычно растерял всю эффективность (во второй – 5 из 12 с игры, 6 передач). С дуги его команда попадала лишь в исключительных случаях. Ничего легкого им не давали. В итоге «Пэйсерс» определились с главной опцией на последние минуты – они играли бесконечную двойку Халибертона и Сиакама, после чего последний, почувствовавший себя лучше без опеки Ануноби, атаковал, но и он тоже стабильно набирал разве что с линии (9 очков за 4-ю четверть, 5 из 7 штрафных).

«Нью-Йорк» вновь заставил пересмотреть все представления о самоотдаче и силе духа. «Никс» поначалу заменили выбывшего Ануноби и Робинсона дуэтом Ачиува-Хартенштайн с примкнувшим к ним после Симсом. Только в них Тибодо быстро разочаровался: к четвертой четверти он перешел на состав с одним Хартенштайном и четырьмя маленькими (в жесткую ротацию проник Алек Беркс). В заключительной двенадцатиминутке лидеры «Никс» тоже с трудом выдавливали очки: Дивинченцо реализовал лишь 1 из 5 с дуги, а получивший травму ноги в предыдущей встрече Брансон был не похож на себя – у него 5 из 13 из трехсекундной.

И вот за 7 минут до сирены оппоненты уже не то чтобы играли, скорее, терпели и ждали, когда же все это закончится. Счет сравнялся на 99, каждое очко давалось мучительно.

При таком сопротивлении, вероятно, победа любого предстала бы как череда нелогичных событий.

Джош Харт убежал в окружении трех соперников, но в последний момент, когда он уже видел мяч в кольце, его со спины достал Майлз Тернер.

В последующей быстрой атаке «Индианы» Халибертона встретили, и он отпасовал на Эндрю Нембарда. Без особой надежды: 24-летней защитник за 30 минут на паркете до этого не попал ни разу – 0 из 6, при этом запорол несколько открытых бросков. В того не верил и Джейлен Брансон, который пошел на перехват и пустил оппонента под щит.

Тайриз Халибертон выдал свою фирменную передачу через всю площадку на Сиакама, но тот воткнулся в защитников и просто выбросил куда-то в щит. Но Донте Дивинченцо зачем-то смахнул мяч, который явно не падал в кольцо, и «Индиане» дали еще два бесценных очка.

«Я бы хотел играть получше, – сказал после игры Джейлен Брансон. – Но… если я могу ходить, то буду и играть». Даже хромая, маленький паровозик «Никс» по-прежнему тащил на себе всю команду и отвечал на каждую атаку хозяев своей. К третьему матчу Рик Карлайл пришел к тому, что против него нужно использовать более крупного Аарона Несмита, но и тот мог лишь мешать Брансону, а не закрыть его (2 из 7 с игры, 7 очков в четвертой) .

Трехочковый Брансона сравнял счет на 106 за 42 секунды.

Решающее владение сложилось сразу из нескольких случайностей.

Халибертон выбросил трехочковый через руку Хартенштайна и промазал. Однако в этой ситуации единственный «большой» «Никс» оказался на периметре, а четыре малыша уступили отскок: 196-сантиметровый Аарон Несмит перепрыгнул 185-сантметрового Майлза Макбрайда. В отсутствие Ануноби «Нью-Йорк» на этот раз проиграл щиты и, в частности, отдал 5 подборов в защите (и 7 очков второго шанса) в четвертой четверти .

Когда мяч вернулся к Халибертону, «Никс» вроде бы действовали безупречно и расчетливо: Хартенштайн оставался на периметре, поэтому сюда же подошел Макбрайд, благодаря их своевременному сдваиванию разыгрывающему «Индиане» пришлось избавляться от мяча, когда до конца атаки оставалось лишь 3 секунды. Халибертон такое видел не раз, но словно растерялся.

Адресатом – опять же от отсутствия выбора – вновь был Эндрю Нембард, поставленный в безвыходное положение: с истекающим временем, в 9 метрах от кольца, против плотно опекающего его Джейлена Брансона. И защитник опять удивил решительностью в максимально трудной ситуации – создал себе минимум пространства степбэком и поспешно выбросил.

«Никс» не суждено было сегодня победить и закрыть серию.

После такого Халибертон мог разве что схватиться за голову. «Я, наверное, передержал мяч или должен был более агрессивно действовать против сдваивания. Поставил Дрю в сложную ситуацию , – сказал он. – Это очень важный бросок. Невероятный бросок. Он действительно показал себя тогда, когда это было нужно больше всего».

«Тут можно лишь снять шляпу, – отметил Том Тибодо. – Парень попадает такое при равном счете. Мяч был у Халибертона. Мне показалось, что мы отлично бросили против него дабл-тим, потом хорошо сместились, а он взял и реализовал сложнейшую попытку».

Оставалось еще 16 секунд, но как такого ответа у «Никс» не нашлось.

«Нью-Йорк» доставил передачу Брансону, который оторвался от Несмита после нескольких заслонов. Но тот словно больше боялся, что на нем нарушат правила и не позволят совершить дальний бросок. В окружении трех «больших» защитник изобразил нечто странное и даже не докинул до кольца.

«Ужасное решение в конце, – признал он. – Урок на будущее. Я знал, сколько остается времени, я видел все, что происходит вокруг. Просто принял ужасное решение».

Фото: Gettyimages /Andy Lyons