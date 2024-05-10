«Миннесота» выгрызает сердца, а «Бостон» не выкладывается». Фаворит Востока получил «-24»

«Когда проигрываешь вот так, то это всегда сочетание тактики и недостатка старательности, все одновременно», – объяснял Джо Маззулла после второго матча с «Кливлендом». «Бостон» на своей площадке летел «-29» в четвертой четверти, так что уже за 5 минут до конца главный тренер «Селтикс» отправил всю свою основу на скамейку.

Согласно ESPN, поражение с итоговой разницей в 24 очка стало самым крупным для фаворита серии с 1991 года .

Все проигрыши «Бостона» похожи один на другой, но почему-то каждый раз команда Маззуллы еще и обеспечивает себе какой-то новый рекорд, видимо, чтобы лучше сохранить его в памяти. Чуть ли не каждую неприятную неожиданность «Селтикс» сопровождают три фактора: промахи с дуги, расслабленность на своей половине, невнятное выступление лидеров . И ее практически всегда можно предугадать: как только уровень уверенности в чемпионских амбициях доходит до определенной точки, они его неизменно обрушивают.

«Селтикс» выбросили 23% с дуги

Маззулла привычно остался удовлетворен качеством дальних бросков. Однако «Бостон» построен так, что подобные матчи у них время от времени обязательно случаются – «Селтикс» реализовали только 8 из 35, в том числе получили 1 из 7 от Деррика Уайта и 0 из 6 от Джейлена Брауна . Ввиду отсутствия Кристапса Порзингиса плана «Б» не предусматривалось: Эл Хорфорд – это исключительно снайпер (причем лучший, 3 из 7), а попытка сыграть одновременно с Хорфордом и Тиллманом на старте четвертой окончательно оформила вынос хозяев.

Опять же, как всегда бывает с «Селтикс», в какой-то момент из-за этого команда казалась совершенно неуправляемой. Во второй половине, до наступления «мусорного времени», они отметились одним дальним попаданием на 17 попыток. Других работающих вариантов все равно не было.

Нечто подобное, естественно, уже наблюдалось – во второй игре с «Хит».

«Давление на мяч с их стороны было лучше, они выше брали игроков, они лучше держали периметр, заставляли себя почувствовать, – отметил Маззулла. – Они заставляли нас сомневаться: нам казалось, будто мы открыты, мы начинали думать, что делать – бросать или проходить. А когда проходили, то они здорово сдвигались на проходящего и не давали ему разыграть два в одного – либо сбивали передачу, либо Мобли защищал «краску» .

Мобли действительно оказался главным героем матча, в том числе благодаря своей защите. Под его надзором у «Селтикс» так и не нашлось никого, кто бы стабильно набирал очки внутри: все маленькие, в том числе Джейлен Браун, делали это недостаточно часто, а Джейсон Тейтум провел уже второй слабый матч против непроходимого Макса Струса. Лидер «Бостона» регулярно форсировал броски со средней против 196-сантиметрового антиатлетичного оппонента, но, по всей видимости, прошлогодний «Хит» все же оставил какую-то психологическую травму. Маззулла не любит что-то менять по ходу матчей, поэтому на этот раз зрители до конца наслаждались промахами Тейтума – 5 из 12 двухочковых.

Последний только дополнил это печальное впечатление странным признанием после: «По телевидению только и говорят о том, что у нас суперкоманда. Это двойные стандарты. Мы не получаем MVP или «Тренера года». У нас есть только два игрока с Матча всех звезд. Все говорят, что у нас суперкоманда, но нас никто не награждает соответствующе».

«Селтикс» получили 55% с игры

«У нас были провальные отрезки в нападении, и это повлияло на нашу защиту, – подчеркнул Маззулла. – Проблемы с переходом в защиту – это не проблемы с самоотдачей, это просто вопрос исполнения. Ну да, еще мы проиграли несколько ничейных мячей».

Промахи с дуги обычно влияют у «Бостона» на все остальное. «Селтикс» дали «Кливленду» разбежаться, проиграли несколько подборов на своем щите, несобранно выглядели на своей половине.

«Кэвз» впервые выиграли на выезде под руководством Бикерстаффа, а еще впервые за шесть лет набрали больше 100 очков в выездном матче.

Без всяких оговорок это было лучшее выступление «Кливленда» за весь период работы Бикерстаффа.

Получалось все:

● «Кэвз» использовали Мобли в качестве классического центрового – создавали ему неравноценные размены под щитом или пространство один на один и наблюдали, как он обыгрывает (9 из 15, плюс 5 передач);

● «Кэвз» легко убегали – 14:8 только в отрывах;

● «Кэвз» много били внутрь, пользуясь тем, что у «Бостона» нет рим-протектора, или искали отступающих Эла Хорфорда и Джейсона Тейтума в качестве жертв;

● «Кэвз» затерзали защиту «Бостона» двойками с участием Донована Митчелла. Он до того замучил гардов «зеленых», что к четвертой четверти против него бросали ловушки, чтобы заставлять его избавляться от мяча, но это лишь создавало возможности для других. Митчелл в итоге и вырубил оппонента тем, что провел огненный отрезок как раз в третьей четверти на фоне промахов «Селтикс» – 4 из 5 с дуги, 16 очков. А потом еще и начал четвертую трехочковым от забора.

● «Кэвз» были похожи на настоящую команду. Не хватило глубины, из-за чего они пропустили рывок в начале второй четверти, а потом заставили Митчелла играть в начале четвертой, но зато из основной ротации никто не выпадал: Окоро реализовал сложную треху под 45 и поддерживал разыгрывающих врываниями под щит, Гарлэнд попадал (4 из 5), Леверт набрал 21 очко со скамейки своими ловкими проходами. Только Струс завершил с 2 из 7, но его противодействие Тейтуму на другой половине стало чуть ли не главным событием.

«Наша игра в защите была недопустимой, – раскритиковал всех сразу Джейлен Браун. – Нам нужно играть в защите, нужно оставлять за собой щит, сегодня мы не сделали эти две вещи. Ты получаешь пощечину и в следующем матче должен приложить все усилия, чтобы исправиться. Это было недопустимое выступление с нашей стороны, и мы должны отреагировать ».

Мобли – фундамент победы «Кэвз»

Эван Мобли неслучайно заслужил похвалу от Маззуллы и от Митчелла. То ли без Джарретта Аллена, то ли без Кристапса Порзингиса, но он провел еще один сильный матч в роли центрового и выиграл для своей команды трехсекундную.

На одной половине Мобли был единственным рим-протектором на паркете.

«Мы очень жестко играли, но при этом не фолили, – похвалил свою команду Бикерстафф. – Думаю, это было самым важным. Если позволять этим парням выходить на свои позиции, то их сложно остановить. Но с Эваном в «краске», с Максом и Карисом и Айзеком против их плеймейкеров и скореров, и с Дариусом – тоже, мы не давали им выходить на свои позиции, потому что там было слишком тесно. Им приходилось совершать неэффективные попытки».

На другой Мобли повел за собой, когда у «Кливленда» ничего не получалось в начале, и они стартовали с 5:14. Он и разгонял атаку, и раздавал передачи, и обыгрывал Хорфорда или Корнета, или Тейтума один в один… «Кливленд» набрал 60 очков в «краске», 36 из них – в первой половине. Когда у «Кэвз» полетело, они переключились на дальние попытки, но в этом матче он как никогда подтвердил все то, что обсуждалось после первой игры – у него есть все, чтобы быть основной атакующей опцией, а не только более мускулистой версией Джорджа Ньянга.

Фото: Gettyimages /Maddie Meyer; East News /AP Photo/Steven Senne