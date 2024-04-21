Это был день Энтони Эдвардса. Накидал 18 за четверть и издевался над Дюрэнтом, своим кумиром

Едва ли не самая интригующая серия первого раунда началась с разочарования. «Финикс» совершенно не был готов к накалу плей-офф, не выдержал жесткой игры соперника и сдался в третьей четверти: «Санс» уступили щиты – 28-52, получили 20 очков после атак второго шанса (против 6), даже бежали хуже – 10:13 в быстрых отрывах.

Лучший снайпер сезона Грейсон Аллен только и мазал (0 из 3), а во второй половине еще и попал под куражного Энтони Эдвардса и сразу захотел уйти – сначала ударил локтем Конли, а потом подвернул голеностоп.

С дистанции «Санс» не могли реализовать и открытые броски. У них 9 из 28.

Их скамейка не то что не добавила энергии, а окончательно их утопила. Резервисты «Финикса» проиграли 41:18. И каждая замена отражалась на счете: травма Аллена привела к выходу еле живого Эрика Гордона (0 из 5 с игры, «-18»), отдых для Нуркича сделал приемлемую разницу («-8») критической («-14»)…

Девин Букер совершенно потерялся, в чем даже не постыдился признаться. «Нам нужно привыкнуть к жесткости плей-офф, – пожаловался он. – Со мной играют ультражестко, а потом я получил три фола и пошел на скамейку. Сложно было найти ритм». Защитник выбросил 5 из 16 и преуспел лишь в спорах с судьями.

На этом фоне «Миннесоте» выглядела едва ли не идеально.

Руди Гобер не только делал свое дело в «краске», но и высоко поднимался, чтобы мешать звездам соперников – он остался один на один с Дюрэнтом и выбил у него мяч на ведении. Тут было не только гениальное выступление в защите, но даже и бросок с разворота через Нуркича.

Макдэниелс, Эдвардс и Александер-Уокер закрыли периметр и предложили уровень физической борьбы, от которого соперник ошалел и хотел немедленно покинуть помещение.

Карл-Энтони Таунс в первой половине потянул команду за собой. Вопреки прежней истории выступления в плей-офф форвард показал себя очень эффективным в посте, где и сам забивал, и раздавал.

Наз Рид выдал феноменальный момент в быстрой атаке, когда спрятал мяч сразу от двоих оборонцев.

Во второй четверти «Миннесота» выставила зонную защиту, и соперник сам начал отдавать мяч.

И это была такая игра, которую можно было бы забыть как проходную и не слишком показательную: одна команда вышла гиперзаряженной перед своими трибунами после того, как уступила три раза подряд со средней разницей в 15 очков, другая была к такому совершенно не готова.

Если бы не Энтони Эдвардс.

Несмотря на контраст в старании, «Миннесота» и «Финикс» оставались на равных еще в третьей четверти. У «Санс» провалилось вообще все, но никуда не делся Кевин Дюрэнт, который отвечал и отвечал на все выпады «волков». Те оторвались на 10 очков после первой половины, но лидер «Финикса» брал мяч и атаковал. Ни ограничить доступ ему к мячу, ни препятствовать выходу на излюбленные точки, ни тем более как-то помешать ему было невозможно.

Разница сократилась до 4.

Энтони Эдвардс в первой половине больше чувствовал себя зрителем. Он попадал открытые попытки, но из организации командной игры вновь выпал – начал с 6 потерь в первой половине.

И все равно он испытывал прилив положительных эмоций. Его кумир, его кандидат на место величайшего в истории выдавал историческую игру, а Эдвардс мог наблюдать за этим с лучшего места.

«Я вообще пропал в первой половине, – рассказал он. – Зато следил за КейДи – он положил четыре или пять мячей подряд, так, как будто это вообще ничего. Я почувствовал себя болельщиком в этот момент. Думал: «Черт побери, вот это круто». Мы вообще ничего не могли с ним поделать. Мы очень мощно играли в защите, а он делал вид, будто вообще нас не замечает. Он – величайший в таких делах».

Насладившись зрелищем, Эдвардс решил, что и самому не худо было бы поучаствовать.

Эта серия является не только противостоянием «Миннесоты «и «Финикса», но и дуэлью за звание лучшего второго номера в баскетболе. Девин Букер остался недоволен тем, что начался плей-офф, а его не предупредили, а сразу начали лупить. Энтони Эдвардс же собрался и стал отвечать Дюрэнту один на один – он набрал 18 очков в третьей четверти (8 из 11), 16 из 20 очков «волков» во время рывка, после которого разница составила 19 очков – 89:70. Эдвардс обманывал дабл-тимы и ловко пролезал между несколькими защитниками, резко останавливался или разворачивался, находил пространство и поливал со средней через руки Грейсона Аллена, Девина Букера и Ройса О’Нила…

Как раз в процессе Грейсон Аллен получил травму. Так что у «Финикса» и не осталось других шансов, кроме как сдерживать куражащегося пацана при помощи своего лучшего из оставшихся защитников – при помощи Кевина Дюрэнта.

Дюрэнт несколько раз оставался против Эдвардса на периметре, но того это только еще больше раззадорило.

Сначала последовал бросок с отклонением через семь футов Дюрэнта.

Затем дело дошло до нескольких трехочковых подряд.

И, конечно, трэштока.

«Я тебе что сказал, старый ты нигер?! И ты называл это ерундой!?»

Эдвардс позже признался, что кайфанул как никогда: «Думаю, что все здесь знают, что Дюрэнт – мой любимый игрок. Конечно, этот эпизод подарил мне одну из самых прекрасных эмоций, которая только была у меня в жизни».

Дюрэнт только пожал плечами: «Это просто баскетбол – дело даже не в плей-офф, это просто баскетбол. Ты ловишь кураж, все попадаешь, реализуешь сложные попытки и охрененно собой гордишься. Теперь от меня зависит, чтобы показать нечто подобное и ответить ему».

Чуть ли не самое важное для Эдвардса – он нашел момент, когда нужно было остановиться. После всего этого он не продолжал бездумно бомбить, а переключился на передачи, на то, чтобы помогать другим и делать партнеров частью атаки.

«Иногда в прошлом такие вот моменты в его исполнении приводили к плохим отрезкам, – заметил Крис Финч. – Здесь же заметен его рост, он держал все под контролем».

Возможно, этот матч задаст настроение для всей серии. Возможно, от него останется только победа «Миннесоты», которая всего лишь сохранила преимущество домашней площадки.

Совершенно точно, что к нему будут возвращаться вновь и вновь, так как это первое проявление Энтони Эдвардса в качестве большой звезды, которую уже назначали в Америке новым лицом НБА. Так Аллен Айверсон убрал кроссовером Джордана, так Кобе Брайант выпрыгивал из штанов, каждый раз сходясь с тем же Джорданом…

Фото: Gettyimages.ru /Patrick McDermott