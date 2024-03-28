«Ты сучка, ты сучка, и ты сучка». «Фила» уморительно обложила судей после ошибки в последней атаке
«Филадельфия» и «Клипперс» – команды с истерзанными нервами: первые цеплялись изо всех сил, чтобы не выпасть из зоны плей-офф в отсутствие Джоэла Эмбиида и прочих; вторые не выдержали марафон регулярки, подзабили на все за месяц до финиша и теперь пытаются взбодриться, называя самих себя «мягкими».
А еще в начале сезона их объединил Джеймс Харден. Сегодня он впервые вернулся в Филадельфию и всю игру слушал свист болельщиков. «Не знаю, с чем это может быть связано, – сказал он после игры. – Но я ожидал такого. Пускай. Я не очень понимаю, почему они свистят. Спросите их об этом».
Напряжение, с которым команды вошли в игру, только нарастало на протяжении 48 минут.
«Филадельфия» по полной проявила свою сущность андердога. Ник Нерс подготовил защиту, которая сбивала с толку лидеров соперника дабл-тимами и не давала бить в Тайриза Макси. Все старались так, как будто верили, что сезон еще можно спасти. Макси был лучшей звездой на паркете. Мо Бамба отвесил блок Джорджу. Бадди Хилд проявился в нужный момент, реализовав 7 из 11 с игры. Николя Батюм напомнил, что ему не понравился обмен из «Клипперс» – попал пару трех в концовке и накрыл Хардена…
«Клипперс» надеялись исключительно на талант. Тайрон Лю пинал своих ленивых звезд. Они все провалились: у Уэстбрука – 2 из 8 за 17 минут, Харден не мог попасть – 6 из 15, Джордж взрывался трехочковыми, но внутри промазал почти все – 2 из 10, у Ленарда до последней минуты было 5 из 17 с игры… Но тренер по-прежнему их теребил, даже когда «76-е» повели «+15» в середине второй четверти. И просил хоть чего-то – хоть защиты, хоть идти внутрь, хоть двоек с Зубацем, хоть передач на открывающихся ролевиков, хоть бежать в отрыв, хоть подбирать…
В четвертой у «Филадельфии» оставалось преимущество в 8 очков. Не самое комфортное, но как минимум это была надежда.
Обе команды в это время перешли на маленькие составы: «Филадельфия» центрила с Батюмом и Харрисом, «Клипперс» нашли Коффи на защиту против Макси и Пауэлла, единственного, кто забивал с достойным процентом.
И тут уже «Филадельфия» больше боролась сама с собой.
Батюм выронил пас на дуге.
Макси на ровном месте поскользнулся в центре после выхода с тайм-аута.
Убре завозился в своей зоне и дал Джорджу возможность выбить у него мяч.
При этом Харрис и Убре не могли по-человечески сфолить: Ленард дважды на последней минуте шел в проход и дважды заработал два плюс один.
«Филадельфия» растеряла преимущество самым обидным образом. И за 9 секунд до сирены отставала «-1».
У «76-х» было целых три попытки. И после каждой их разочарование все больше переходило в ярость и нарастало.
Сначала Тайриз Макси полез в «краску» и снова поскользнулся. «Филадельфия» требовала, чтобы ему дали бросковый фол, но ничего не вышло. (Ник Нерс воссоздал мем с Ником Нерсом).
Затем Келли Убре ломанулся мимо Ленарда, но тот успел его догнать и вогнал мяч между щитом и дужкой.
После выигранного спорного мяч снова пришел к Убре. На этот раз он добежал до трехсекундной и воткнулся в выпрыгнувшего Пола Джорджа.
Раздалась сирена. И тут уже Нерс мог себя не сдерживать. Тренера кое-как оттащили от арбитров, а подошедший Келли Убре вскинул руку в ленинском приветствии и донес до каждого из них: «Ты сучка, ты сучка, и ты сучка, твоя мама – сучка, и твоя мама…».
После игры Нерс изложил претензии чуть более дипломатично.
«Мне кажется, контакт был весьма ощутимый, так? – сказал главный тренер. – Я несколько раз просмотрел этот эпизод. Мне показалось, что это точно контакт. И конечно, он не менее жесткий, чем те два или три, за которые они свистели плюс фол в концовке. Вот и все. Я считаю, что это достаточный контакт, чтобы свистнуть. Но такое бывает».
Арбитры признали свою ошибку тут же после игры. Их логика заключалась не в том, что они не увидели контакта. Им показалось, что Джордж выпрыгнул вертикально, и только на повторе они разглядели, что он сместился в сторону.
«В последнем владении арбитры посчитали, что защищающийся выпрыгнул вертикально, – объяснил главный судья Кевин Скотт. – Однако после матча мы заметили небольшое движение влево в исполнении Джорджа. Мы должны были зафиксировать нарушение».
Келли Убре тоже принес извинения, сказал, что погорячился. Вряд ли, правда, это ему поможет избежать штрафа.
Пора уже вводить обязательные просмотры последних атак, решающих исход матча.
А то заступ за линию отсмотреть могут и задним числом вычесть у команды треху, флэгрант фол отсмотреть могут, а финальный эпизод, решающий игру, видите ли, отсмотреть нельзя.
Это реально каждый раз только теории заговора плодит.
Ну посмотрите вы все спорные моменты за последние 2 минуты при разрыве, допустим 5 и менее очков, в любом случае и так уже эти концовки бесконечно долго идут. В чем смысл тогда этого не делать...
Надеюсь через пару лет всё не станет только хуже...