«Ты сучка, ты сучка, и ты сучка». «Фила» уморительно обложила судей после ошибки в последней атаке

«Филадельфия» и «Клипперс» – команды с истерзанными нервами: первые цеплялись изо всех сил, чтобы не выпасть из зоны плей-офф в отсутствие Джоэла Эмбиида и прочих; вторые не выдержали марафон регулярки, подзабили на все за месяц до финиша и теперь пытаются взбодриться, называя самих себя «мягкими».

А еще в начале сезона их объединил Джеймс Харден. Сегодня он впервые вернулся в Филадельфию и всю игру слушал свист болельщиков. «Не знаю, с чем это может быть связано, – сказал он после игры. – Но я ожидал такого. Пускай. Я не очень понимаю, почему они свистят. Спросите их об этом».

Напряжение, с которым команды вошли в игру, только нарастало на протяжении 48 минут.

«Филадельфия» по полной проявила свою сущность андердога. Ник Нерс подготовил защиту, которая сбивала с толку лидеров соперника дабл-тимами и не давала бить в Тайриза Макси. Все старались так, как будто верили, что сезон еще можно спасти. Макси был лучшей звездой на паркете. Мо Бамба отвесил блок Джорджу. Бадди Хилд проявился в нужный момент, реализовав 7 из 11 с игры. Николя Батюм напомнил, что ему не понравился обмен из «Клипперс» – попал пару трех в концовке и накрыл Хардена…

«Клипперс» надеялись исключительно на талант. Тайрон Лю пинал своих ленивых звезд. Они все провалились: у Уэстбрука – 2 из 8 за 17 минут, Харден не мог попасть – 6 из 15, Джордж взрывался трехочковыми, но внутри промазал почти все – 2 из 10, у Ленарда до последней минуты было 5 из 17 с игры … Но тренер по-прежнему их теребил, даже когда «76-е» повели «+15» в середине второй четверти. И просил хоть чего-то – хоть защиты, хоть идти внутрь, хоть двоек с Зубацем, хоть передач на открывающихся ролевиков, хоть бежать в отрыв, хоть подбирать…

В четвертой у «Филадельфии» оставалось преимущество в 8 очков. Не самое комфортное, но как минимум это была надежда.

Обе команды в это время перешли на маленькие составы: «Филадельфия» центрила с Батюмом и Харрисом, «Клипперс» нашли Коффи на защиту против Макси и Пауэлла, единственного, кто забивал с достойным процентом.

И тут уже «Филадельфия» больше боролась сама с собой.

Батюм выронил пас на дуге.

Макси на ровном месте поскользнулся в центре после выхода с тайм-аута.

Убре завозился в своей зоне и дал Джорджу возможность выбить у него мяч.

При этом Харрис и Убре не могли по-человечески сфолить: Ленард дважды на последней минуте шел в проход и дважды заработал два плюс один.

«Филадельфия» растеряла преимущество самым обидным образом. И за 9 секунд до сирены отставала «-1».

У «76-х» было целых три попытки. И после каждой их разочарование все больше переходило в ярость и нарастало.

Сначала Тайриз Макси полез в «краску» и снова поскользнулся. «Филадельфия» требовала, чтобы ему дали бросковый фол, но ничего не вышло. (Ник Нерс воссоздал мем с Ником Нерсом).

Затем Келли Убре ломанулся мимо Ленарда, но тот успел его догнать и вогнал мяч между щитом и дужкой.

После выигранного спорного мяч снова пришел к Убре. На этот раз он добежал до трехсекундной и воткнулся в выпрыгнувшего Пола Джорджа.

Раздалась сирена. И тут уже Нерс мог себя не сдерживать. Тренера кое-как оттащили от арбитров, а подошедший Келли Убре вскинул руку в ленинском приветствии и донес до каждого из них: «Ты сучка, ты сучка, и ты сучка, твоя мама – сучка, и твоя мама…».

После игры Нерс изложил претензии чуть более дипломатично.

«Мне кажется, контакт был весьма ощутимый, так? – сказал главный тренер. – Я несколько раз просмотрел этот эпизод. Мне показалось, что это точно контакт. И конечно, он не менее жесткий, чем те два или три, за которые они свистели плюс фол в концовке . Вот и все. Я считаю, что это достаточный контакт, чтобы свистнуть. Но такое бывает».

Арбитры признали свою ошибку тут же после игры. Их логика заключалась не в том, что они не увидели контакта. Им показалось, что Джордж выпрыгнул вертикально, и только на повторе они разглядели, что он сместился в сторону.

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«В последнем владении арбитры посчитали, что защищающийся выпрыгнул вертикально, – объяснил главный судья Кевин Скотт. – Однако после матча мы заметили небольшое движение влево в исполнении Джорджа. Мы должны были зафиксировать нарушение ».

Келли Убре тоже принес извинения, сказал, что погорячился. Вряд ли, правда, это ему поможет избежать штрафа.