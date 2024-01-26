«Голден Стэйт» – это боль. Еще одна идиотская потеря от Карри на последних секундах

«Голден Стэйт» – «Сакраменто» – это уже классика. За последние девять месяцев команды провели одну из лучших серий первого раунда в истории баскетбола, три матча регулярного чемпионата между ними завершились с разницей в одно очко, и даже предсезонная встреча была выиграна Стефом Карри трехочковым за 6 секунд до сирены.

Команды обрушивали друг на друга шквалы атак и набрали в сумме 267 очков: «Уорриорс» выбросили 55% с игры (и 51% из-за дуги), «Кингс» – 53% с игры (и 46% из-за дуги, при 22 реализованных трехочковых). У «Голден Стэйт», помимо Карри, огромную нагрузку взял на себя Джонатан Куминга, который на этот раз разбавил атлетичные забеги в «краску» дальними попаданиями (31 очко, 12 из 19, «+16»), Уиггинс тоже вернул трехочковый и позволил Стиву Керру безболезненно объединить себя в одном сочетании с юным конкурентом (17 очков, 6 из 8), а Дрэймонд Грин опять появился со скамейки и сделал так, чтобы резервисты «Уорриорс» переиграли коллег (49:22, у форварда «+14»). С другой стороны пару Фокс (9 из 16 с игры)-Сабонис (8 из 11, 13 передач) оттеснил мстительный Харрисон Барнс: форвард, никогда не скрывающий чувств к бывшей команде и мистеру Зеленому, превратился в неудержимого снайпера – 7 из 12 трехочковых и 39 очков.

Максимальная разница между командами составляла всего 11 очков, что для такой результативности практически ничто. И это было аж в первой четверти. «Голден Стэйт» во время недельного перерыва так и не наладил оборонительную конструкцию (столько трехочковых они не получали с 2020 года). Но не отставал благодаря двум факторам: 1) неудержимому тандему Карри-Грин (у первого 9 очков и передача в четвертой четверти), который разрушал чужую защиту пик-н-роллами и создавал открытые ситуации для единственной звезды «Уорриорс», 2) динамичным подключениям Куминги: тот врывался за спины защитникам «Кингс» и становился главной опцией для игры в посте.

В такой лихой игре по традиции все свелось к последнему владению. За 20 секунд до сирены «Голден Стэйт» получил идеальную возможность для того, чтобы выиграть матч: Кевин Хертер промазал оба штрафных, Клэй Томпсон забрал отскок, разница составляла всего одно очко, в хаосе получилось довести мяч до Карри и расставиться.

Однако что-то вновь пошло не так.

Журналисты поспешили во всем упрекнуть Стива Керра. Главный тренер «Уорриорс» несколько раз порывался взять тайм-аут, но делать этого в итоге не стал. Он объяснил это вполне логично: «Эти парни отлично знают друг друга. Я предпочитаю, чтобы в концовках чужая защита были неподготовленная, чтобы атаковать их сходу в хаосе, чтобы они не успевали разобрать игроков . Конечно, это такой момент, после которого невозможно уснуть ночью. Но мы получили ровно то, что мы хотели – Стеф и Дрэймонд разыграли пик-н-ролл наверху. Пространства было достаточно. Мне показалось, что Дрэймонд мог получить мяч для прохода после дабл-тима на Стефе. Но не получилось. Дело тут не в тайм-ауте. Я видел, как эти парни давали результат миллион раз. Возможно, нужно было брать таум-аут, но раньше. Мне вполне понравилось, как мы разыграли пик-н-ролл»…

С Керром невозможно спорить. Даже Майк Браун подтвердил, что его нравится, когда соперник берет тайм-аут в таких случаях. «Уорриорс» действительно пришли ровно к тому, что всегда было их фирменным приемом – после ловушки на Карри Дрэймонд Грин оказался в полном одиночестве и готов был мчаться под щит.

Вот только на этот раз передачи не последовало. Карри (он признался, что существовала предварительная договоренность с Керром, что они не будут брать тайм-аут) вновь растерялся на последней минуте, не отдал пас и не потребовал тайм-аут и совершил потерю из-за необъяснимого желания не делиться мячом с партнером.

На это наложились еще и его же действия во владении, которое стало в итоге победным для «Сакраменто». Лидер «Голден Стэйт» повис в заслоне, после чего не пошел за Сабонисом, а тот получил мяч в трехсекундной и забил сверху.

Керра спросили и о том, почему его игроки ошибаются в ситуациях, которые раньше казались для них столь комфортными и чуть ли не желанными. Место «Голден Стэйт» в таблице и большая часть поражений как раз проистекают из провалов в четвертых четвертях и упущенных концовок. «Уорриорс» уже проигрывали «Кингс» на последней минуте в этом году – тогда отдали преимущество в 4 очка из-за потерь Грина и Карри.

«Если честно, проблема в том, что теперь у нас чуть ли не все матчи заходят в концовки. Раньше было множество игр, когда мы промахивались или не разыгрывали мяч правильно. Но из-за того, что мы постоянно играем концовки, а наши сезонные показатели такие, какие они есть, то такие моменты постоянно подсвечиваются. Мы сыграли больше матчей в клатче, чем кто-либо еще в лиге . И из-за нашего места, из-за того, что мы пытаемся попасть в плей-офф, на это постоянно обращают внимание. Но и раньше таких игр хватало».

Фото: East News/Carlos Avila Gonzalez/San Francisco Chronicle via AP