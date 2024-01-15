«Самый сложный базер на победу». Дэмиан Лиллард спас «Милуоки» в овертайме

Овертайм между «Милуоки» и «Сакраменто» (143:142) завершился жестом, которые ждали в Висконсине все: от болельщиков до игроков. Решив исход шоу с непредсказуемым результатом, Дэмиан Лиллард показал на свои воображаемые часы, чем окончательно привел всех в восторг.

«У меня было несколько моментов, не только победные броски, но и просто важные броски в концовках, и все мне говорят: «Чувак, ты даже не похлопал себя по запястью, – сказал он после игры. – А я им все время объясняю: « Если вы изучите мою карьеру, то поймете, что я не трогаю запястье в каждом матче подряд. Я делаю это тогда, когда это необходимо. Сегодня как раз тот случай, когда это было необходимо ».

Естественно, самым примечательным в этом было то, что Лиллард – основная причина, по которой «Бакс» потребовался феномен «Дэйм-тайм».

Несмотря на то, что обе команды показали грандиозную результативность, соперничающую с матчами всех звезд (выше 50% с игры и 40% из-за дуги), эмоций и тактических нюансов в игре хватало. Чего стоит переход «Кингс» от пятерки с Сабонисом, Лайлзом и Ленем к пятерке с Сабонисом, Везенковым и Барнсом…

«Кингс» довольно агрессивно работали с Лиллардом на протяжении основного времени и подвели его максимально близко к провалу – 7 из 19 и 20 очков за четыре четверти. Разыгрывающий «Бакс» не получал фолов (только 3 за 48 минут) и на 8 передач совершил 4 потери.

Даже его единственный подход на линию – сразу на три попытки – вызвал дичайшее возмущение Майка Брауна. И в конечном счете привел к удалению главного тренера «Кингс» в начале четвертой четверти, когда тот вылетел на паркет после потери Деаарона Фокса и пытался задавить арбитра пузом.

На пресс-конференцию Браун пришел с ноутбуком, чтобы выглядеть не просто оголтелым крикуном.

«Вот концовка третьей четверти, Фокс еле кладет руку на бедро Лилларда. Случайное касание, он никак его не сдерживает, не толкает. Они ставят его на линию – 3 штрафных.

В первой половине мы уступали по штрафным попыткам 5-19, 5 к 19 , – сказал он и продемонстрировал 4 нарушения. – Я понимаю, что такое иногда бывает, но очень расстраивает, когда в конце половины Малик пошел под щит, а Лопес выпрыгнул вертикально, но выставил локоть. НБА мне постоянно доказывает, что, согласно правилам, когда вы выпрыгиваете вертикально, нужно поднимать вверх обе руки. В такой же ситуации Домасу постоянно свистят нарушения, потому что у него якобы оттопыривается локоть. А сегодня они мне говорят, что локоть можно выводить, если он не сильно выпирает.

Я уже не знаю, какие правила действуют в данной ситуации. Мне нужно пояснение, потому что опять же правило вертикальности требует двух поднятых вверх рук, но вот в этом моменте они сказали, что Лопес имеет право играть вот так. И из-за этого «Милуоки» получил пять очков – они не дали нам два штрафных, а в ответ мы получили треху. В конце первой половины соотношение по штрафным достигло 19 к 5, с таким сложно мириться, особенно когда правила трактуются совершенно по-разному.

Дэйм выходит здесь из пик-н-ролла, до него еле коснулись, и он получает фолы, а Фокси Кэм Пэйн схватил за руку и почти повалил на паркет после пик-н-ролла. Это не случайное касание.

Судьи – тоже люди, они совершают ошибки, но ты хочешь надеяться на то, что: а) они будут работать последовательно, и б) будет налажена какого-то рода коммуникация между арбитрами. Сегодня судьи работали прекрасно, они со мной общались весь вечер. Но в том, что касается последовательной работы, вы все можете видеть сами.

Вот из-за этого всего меня и выгнали».

На другой стороне с таким же вниманием подошли к опеке Фокса и Монка. Самое удивительное для матча с такой сверхточностью – то, что потрясающую эффектность выдали едва ли не все, кроме вроде бы главных действующих лиц: Лилларда у «Бакс» и пары разыгрывающих «Сакраменто» (у них 12 из 26 и 9 из 21 соответственно).

Правда, сдержать их у «Бакс» получилось лишь во второй и третьей четвертях.

«Перед матчем мы понимали, что Сабонис – это главный человек по хэндоффам в лиге, поэтому против него и этих двух парней нужно сосредоточиться на том, чтобы не было врываний, забеганий и подобных вещей, – объяснил Малик Бизли. – Они много набрали во второй половине, когда мы начали играть два на два вместо того, чтобы сохранить зонную защиту. Эти два парня разошлись . Мне кажется, в итоге мы вытащили игру только потому, что нам было нужнее».

В четвертой четверти и овертайме Фокс и Монк действительно «разошлись»: они лавировали между защитниками «Милуоки», находили удобную площадку для броска в районе линии штрафных и практически не промахивались.

Гиперактивность Фокса и Монка вновь стояла за эксклюзивным качеством нападения «Сакраменто» – Сабонис реализовал 9 из 10 и сделал 15 передач, а Хертер положил 6 из 9 с дистанции.

Лучше всего величие драматургии в этой игре показывают два эпизода.

Первый.

К концу четвертой четверти «Кингс» уже могли потерять веру в положительный исход: они уступали 8 очков за 4 минуты и 5 очков за 52,2 секунды.

Однако главный тренер «Бакс» Эдриан Гриффин проявил большую оригинальность. При «-3» (124:127) за 10,2 секунды он велел своей команде поставить Фокса на линию. Тот реализовал оба, а после того как в ответ Яннису покорился лишь один из двух, промчался через всю площадку и положил с сопротивлением Лопеса.

Гриффин все также уверен, что все сделал правильно.

«Мы не хотели рисковать, не хотели, чтобы они попали из-за дуги, – сказал он после игры. – Поэтому решили: «Вот что мы сделаем». Все мои помощники согласились с этим. Все игроки согласились с этим. Так что я бы повторил все то же самое в 10 случаях из 10. Мы вели три очка. Мы должны были сфолить».

Естественно, как тут не согласишься, если даже самого Терри Стоттса прогнали за несогласие с главным тренером.

Второй.

За 34 секунды до конца овертайма «Сакраменто» повел 4 очка (141:137). И по лицам игроков «Милуоки» было заметно, что они уже ни на что не надеются.

Они поставили на линию Монка. Человек, который реализует 87,5% с линии, промазал оба, что гарантировало болельщикам на трибунах бесплатную порцию курицы, а «Бакс» – шанс на спасение.

Яннис скинул в угол на Брука Лопеса, но даже после трехочкового из угла шансы оставались сугубо теоретическими.

Тут же «Бакс» поставили на линию Фокса. И человек, который реализует 72% с линии, промазал один из двух. На другой стороне им противостоял известный снайпер Адетокумбо, который бросал штрафные лучше, чем Фокс и Монк вместе.

К этому моменту Лиллард вроде бы мог совсем пасть духом. Он поначалу несколько реабилитировался в овертайме после неудачных 48 минут – набрал 6 очков. Но затем только усугубил впечатление: к «-4» за полминуты до конца «Милуоки» привел именно он – глупейшей потерей в центре площадки и двумя промахами из-за дуги, в которых сквозила безнадега.

Но «Бакс» брали его именно для таких моментов.

За 5 остающихся секунд Лиллард разогнался со своей половины, вышел на свою рабочую дистанцию и выбросил на полной скорости, планируя влево и слегка отклонившись от курса. К нему можно относиться как угодно, но уровень сложности подобных бросков – действительно запредельный. А Лиллард не раз подтверждал, что это его коронка, а никакая не случайность.

Остается загадкой, почему защита «Сакраменто» вообще никак не препятствовала его появлению на дистанции в 7 метров. Эту ситуацию Майк Браун, к сожалению, не разобрал.

Сам Лиллард сказал об этом так: «Я тренирую подобные вещи и работаю именно над такими моментами, поэтому для меня это не так сложно, как кажется. Если посмотреть со стороны, то это действительно представляется очень сложным, но я много раз практиковал подобные броски. Для человека со стороны это видится иначе».

В роли «человека со стороны» в данном случае выступил Яннис Адетокумбо. Последний раз в такой ажитации мужчина прибывал, когда подумал, что кто-то украл у него памятный мяч, который он хотел преподнести Лилларду.

«Это просто невероятно, – заявил Адетокумбо. – Не хочу принижать заслуги Криса в каком-либо виде или в какой-либо форме, я играл с ним вместе на протяжении 11 лет и 720 матчей, но я не видел более сложных бросков на победу в форме «Бакс», чем этот.

Кто не согласен?!

Это очень тяжело. Потому что он не только успел замедлиться, но и успел сделать финт – отшагнул от защитников, выпрыгнул и отклонился в полете. И все равно он попал в цель. Мне кажется, мяч даже не коснулся дужки. Чисто прошел в кольцо. Именно поэтому ему и платят такие деньжищи».

Рейтинг самых сложных бросков в истории «Милуоки» от Янниса сложился тут же: бросок с отклонением от самого Янниса в матче против «Никс» 4 января 2017 года – третье место, трехочковый в одно касание после подбора в нападении против «Хит» 24 марта 2015 года в исполнении Криса Миддлтона.

Первое место – сегодня.

Остается заметить, что на радостях Яннис чуть не задушил одноклубника.

«Да, я его крепко схватил, очень крепко схватил. Не уверен, что я прямо задушил его, но схватил я его будь здоров. Я стучал себя по руке и потерял контроль над эмоциями».

«Он задушил меня так, что я чуть не отключился», – подтвердил Лиллард.

Фото: East News/Morry Gash/Associated Press; Joel Lerner/XinHua/Global Look Press