В «Голден Стэйт», «Лейкерс» и «Финиксе» пожар. Что ждать от них во второй половине сезона

Перед сезоном «Финикс», «Лейкерс» и «Голден Стэйт» должны были побороться за возможность проиграть «Денверу» в финале Западной конференции, но вместо этого терпят коллективное бедствие. «Санс» плетутся на восьмом месте (20-18), «Озерники» – на десятом (19-20), «Уорриорс» – на двенадцатом (18-20).

У них есть еще время, чтобы все – или хотя бы что-нибудь поправить – и привести игру в соответствие с собственными амбициями. Но пока внутри каждой организации царит паника: из «Санс» рапортуют о недовольстве Кевина Дюрэнта (сам он отрицает, что склоняется к обмену), «Лейкерс» обсуждают отставку Дарвина Хэма (и тоже все отрицают), а «Голден Стэйт» могут обменять любого, кого не зовут Стеф Карри (это не отрицает даже сам Карри).

У российских любителей НБА есть неповторимая черта: во всем мире поддерживают свою команду, в России гораздо больше радуются поражениям тех, кого по неведомой причине считают конкурентами и врагами. Так что не будет проблемой уподобиться им и сравнить трех соседей по Тихоокеанскому дивизиону в одном месте. По крайней мере, так все получат удовольствие.

Влияние травм на результаты

Если взять показатель нетрейтинг, который аналитиками считается более объективным для оценки качества игры, чем место в таблице и непосредственные результаты, то получается так: «Финикс» – 15-е место (+1,3), «Голден Стэйт» – 18-е место (-0,8), «Лейкерс» – 21-е место (-1,5). Важно (?) помнить, что у «Лейкерс» не считаются матчи «Финала четырех» внутрисезонного турнира, который они триумфально выиграли . По сложности календаря они располагаются в таком порядке: Basketball Reference (оценивает разницу очков) – «Голден Стэйт» (2-й), «Лейкерс» (7-е), «Финикс» (30-й), ESPN (оценивает показатели) – «Голден Стэйт» (3-й), Лейкерс» (6-е), а «Финикс» (30-е).

Все три коллектива столкнулись с цепочкой повреждений, которые так или иначе не дали им показать себя с лучшей стороны.

У «Финикса» из 111 возможных матчей троица Дюрэнт, Букер и Бил провела только 71. Перед началом этой недели они вместе отыграли 88 минут. Без Букера «Санс» уступили в 7 матчах из 10. Он был травмирован на старте сезона, потом снова получил повреждение и действовал неровно и более-менее стабилизировал игру в последних матчах. Бил же лечился то от одного, то от другого и полноценно вернулся лишь с началом нового года: до 37 очков против «Лейкерс» у него в январе было 18% из-за дуги. С ним у «Санс» – 7-7.

Ни одна команда лиги не сталкивалась ни с чем подобным. И сезон для «Финикса» по-хорошему только начинается.

«Голден Стэйт» пребывает в полном раздрае. Во-первых, из-за постоянных дисквалификаций неугомонного Дрэймонда Грина: в тех играх, которые он начинал, у них 7-8, а пропустил он 22 из 37. Кто скажет, что это не травма (допустим, головы), пусть первый бросит в меня камень. Во-вторых, из-за сразу нескольких повреждений Гэри Пэйтона (тот отыграл 16 матчей, 8-8). В-третьих, из-за того, что Крис Пол уже сломал руку, не дожидаясь плей-офф.

«Уорриорс» всегда гордились стабильностью состава, но в этом году Стиву Керру приходится играть в угадайку, а в этом он слабоват.

Как это ни смешно, но больше всех жалуются на травмы «Лейкерс». Главный тренер Дарвин Хэм неоднократно оправдывал свою странную ротацию тем, что повреждения мешают ему задействовать идеальный состав. Калифорнийцы сильно рассчитывали на Гэйба Винсента в качестве основного разыгрывающего, но тот провел только 4 матчей, пропустил 24, восстановился и выпал еще на два месяца. Первые 20 матчей отсутствовал Джарред Вандербилт. Не всегда выходит (25 из 38) Руи Хатимура.

Правда тут есть: лучшую игру сезона во внутрисезонном турнире «Лейкерс» показывали в полном составе, когда действительно казались, мягко говоря, не самой последней командой лиги. С одной стороны, «Лейкерс» вроде бы странно пенять на повреждения, но, с другой, в отличие от остальных, они показали, на что способны в здоровом состоянии.

Что со звездами

Все лидеры не то чтобы вне подозрений, но им глупо что-то предъявлять.

У «Лейкерс» Дэвис и Леброн проводят беспрецедентно здоровый сезон – 36 и 35 матчей соответственно.

Вопреки предсезонным обещаниям центровой не стал больше метать из-за дуги, но подрастил процент до 36%. Дэвис по-прежнему высокоэффективный наконечник калифорнийского нападения, хотя времени от времени он бывает пассивным или не соответствует статусу доминирующей суперзвезды. Можно было бы сказать, что он феноменален – на своих плечах держит защиту, которая остается в топ-10, и является самым результативным игроком в команде (25,7 в среднем). Хотя, конечно, болельщики «Лейкерс», которые видят в нем настоящего конкурента Янниса и Эмбиида, остаются неудовлетворенными.

Джеймс выдал феноменальный первый месяц, заработал лишние 500 тысяч долларов, а после включил режим энергосбережения. Раз уж не удается проводить меньше времени на площадке, так можно по максимуму делегировать остальным – в том числе в четвертых четвертях. Зная Леброна, можно твердо сказать, что 40% трехочковых при 5,5 попытки – это более важный и показательный момент, нежели скопившаяся куча проваленных игр (6 из 18 против «Майами», 5 из 14 против «Бостона», 7 из 17 против «Хьюстона»). Вполне может быть, что это осознанная тактика: Джеймс всем видом намекает, что нужна помощь, и не собирается в одиночку ретушировать имеющиеся проблемы.

Звездная пара «Санс» не хуже, хотя находятся они в более сложных условиях, потому что Дэвис-Леброн – это уже костяк, игровая модель, полкоманды, а Дюрэнт-Букер – это просто два отличных баскетболиста, любящие метать со средней.

С точки зрения статистики Дюрэнт проводит вполне качественный сезон – даже более, у него 47% из-за дуги при 4,5 попытки. При этом в этом году он чуть чаще совершает броски с дистанции 3-5 метров и делает это хуже, чем раньше. Хватало и матчей, в которых он не то чтобы сыграл плохо, но не предстал той героической сущностью, которую рисуют его бесподобные цифры (4 из 11 против «Далласа», 8 из 25 против «Денвера», 7 из 18 против «Оклахомы»). Опять же сложно относиться к этому с высшей степенью трагизма, учитывая, что Дюрэнту пришлось взвалить эту шаткую конструкцию на себя и какого-либо организатора по умолчанию не предусмотрено.

Последнее обстоятельство не дает толком оценить и Букера. Небольшие флуктуации со средним броском и нестабильные выступления не кажутся существенными. Важнее, что он так и не смог ответить на главный вопрос перед сезоном – сможет ли он нивелировать отсутствие полноценного разыгрывающего. Заголовки в первой половине сезона колебались от «Букер – лучший разыгрывающий Западной конференции» до «Срочно найдите «Финиксу» разыгрывающего». Думается, что конкретного ответа и не будет, это не проблема Букера, это проблема того, нужен ли полноценный разыгрывающий троице Дюрэнт-Бил-Букер. А троицу Дюрэнт-Бил-Букер никто пока толком-то и не видел.

Букер – пока далеко не Дончич и не Гилджес-Александер. Но единственные, для кого это новость, это сами болельщики «Финикса», им, кстати, привет.

У «Голден Стэйт» – ахтунг и по данному пункту. Прежде всего, давно понятно, что Карри – единственная звезда «Уорриорс», как бы нас ни уверяли, будто рядом с ним играют еще как минимум четыре таковых плюс Кевон Луни, находящийся на заоблачном уровне. За «золотым дяденькой» пустота.

Карри оставался единственным доступным и понятным ресурсом для тренерского штаба «Уорриорс». Он тоже не подавал признаки старения: 40% с дистанции, лидерство в лиге по трехочковым, почти нейтральный плюс-минус (-1,5) … Но после Рождества у него начался спад, который Стив Керр связывает со сверхнагрузками и с тем, что от вожака требуется невозможное. За последние две недели Карри как будто потерял надежду, что здесь что-то можно спасти. По крайней мере, именно так можно интерпретировать этот отрезок, в котором выделяются 4 из 13 против «Пеликанс», 2 из 14 против «Торонто», 3 из 15 против «Хит».

Никто никогда не видел, чтобы Карри признавал: нужны обмены, нужно менять вообще все. Это нехарактерно жестко для него, если помнить, что на мороз поедет кто-то другой.

Суть проблемы

Считается, что у «Финикса» все плохо, ведь только у них имеется «большое трио», полученное сомнительным путем, а обретаются они вместе с другими самыми популярными претендентами на титул – в болоте плей-ина.

Если не учитывать это отягчающее обстоятельство, то можно было бы сказать, что у «Санс» нет проблемы, за исключением вот этого подозрительного нытья из-под ковра, которое поступает от Дюрэнта в виде «инсайдов», а от остальных – в виде бранчливой прямой речи.

«Финикс» играет с листа. У них новый тренер, абсолютно новый состав, вспомогательные люди, привезенные сюда прямо перед сезоном…

Спустя два месяца они болтаются примерно в середине по игре на обеих сторонах. Хреноватая защита (16-я) с одним из худших процентов подборов на своем щите (23-е место) и неумением генерировать потери (24-е) сопутствует блеклой атаке (12-я), где заметны все признаки команды без нормального плеймейкера (медленный темп, 25-е место по проценту потерь, 22-е место по передачам под трехочковый) .

У них просто нет какой-то понятной идентичности.

Так это и очевидно: у них не было ни времени, ни людей в наличии, чтобы ее приобрести. Во многом из-за этого «Финикс» предстает командой, где есть троица звезд, постоянно выбывающих из строя, и набором непонятных чуваков, с которыми никто не знает, что делать. Причем как в хорошем смысле: Юсуф Нуркич порой делает слишком много – так и в плохом: у них в конце концов имеется Бол Бол.

План тот же, что и перед сезоном – настроить подобие защиты, оптимизировать снайперские таланты трио и найти убойную пятерку на решающие отрезки.

Ситуация с «Лейкерс» предельно проста. Они не могут атаковать с дистанции (35% попаданий трехочковых из открытых ситуаций, это предпоследнее место, последнее место по дальним попыткам – 30,5, а также последнее место по созданию открытых ситуаций для трехочковых – 15 на 100 владений). Одновременно они же располагаются на 28-м месте по проценту попаданий открытых трехочковых у соперников – 42%, на 29-м месте – по числу трехочковых (22,4 за 100 владений) и соответственно на 30-м месте – по пропущенным трехочковым за матч (14,4 за игру) .

Первое диктуется составом, второе – специфика тренерской стратегии.

«Лейкерс» остаются в топ-10 защит. И нет сомнений в том, что в плей-офф – если все будут здоровы, Леброн Джеймс вылезет из барокамеры, а Хэм начнет подстраиваться под конкретного соперника – вопрос с чужими трехочковыми уладится: калифорнийцы не зря набрали столько атлетичных вингов. Сейчас им просто нет смысла перегружать Энтони Дэвиса лишней беготней.

Нападение же «Лейкерс» – в третьей десятке. И здесь Хэм продолжает колдовать над стартовыми пятерками, удивляя всех сочетаниями, но не добиваясь ничего. Казалось, что у его команды есть небольшое преимущество перед остальными: они сохранили состав из прошлого плей-офф, заменили Шредера Винсентом, забили ростер могучими телами. Но и сам главный тренер не хочет оставлять иллюзию преемственности: он все время ищет новые пятерки, делает ставку на Кэма Реддиша, много минут дает Максу Кристи…

Ничего не работает, атака стоит, все отталкивается исключительно от талантов Дэвиса, Леброна и Ривза.

Однако Хэм повторяет, что это марафон. Что в случае с «Лейкерс» переводится просто: это не тот состав, который будет играть в плей-офф, поэтому все могут расслабиться. Естественно, кроме Д’Анджело Расселла, приготовленного на убой.

«Голден Стэйт» – это одна сплошная проблема.

«Уорриорс» думали, что у них лучшая стартовая пятерка в лиге (так было в прошлом сезоне). На практике Дрэймонд Грин сошел с ума, Эндрю Уиггинс чилил все лето и забил на баскетбол, игра Кевона Луни теперь соответствует внешнему виду Кевона Луни, а с какой ноги встанет Клэй Томпсон не знает даже бульдог Клэя Томпсона.

«Уорриорс» думали, что починили резервную пятерку с помощью Криса Пола. На практике Крис Пол с трудом пробивает 42% с игры и не заслуживает паса от Карри в последней атаке, а взросление Мозеса Муди и Джонатана Куминги, как кажется, стало лишь дополнительной головной болью для Керра – оба специфичны по игре, а стабильны только в том, чтобы требовать больше минут и кидать предъявы.

За этими пертурбациями «Уорриорс» утратили идентичность – и это был вовсе не хаотичный баскетбол, завершающийся градом трехочковых попаданий, а умение показывать элитную защиту составом, который не то чтобы для такого был предназначен . Благодаря Грину, Уиггинсу, Пэйтону, Томпсону и даже Карри «Голден Стэйт» оставался маленьким, но оборонялся так, что об этом никто не мог догадаться. Теперь они на 23-м месте по эффективности защиты – много пропускают из «краски» (18-е место), много фолят (26-е место), много привозят и плохо садятся назад – 27-е место по очкам после потерь, 23-е по очкам из быстрых атак .

Склеить все это вместе у Керра не получается.

Человек, который должен был бы все собирать, лечит голову.

Со снайперами угадать невозможно: любой из них готов выдать то 6 из 8, то 1 из 11. Зато в любом случае покажет свое недовольство.

Габаритов нет. Их не было изначально, а потом еще выяснилось, что Луни постарел, Уиггинс, потерявший бросок, и Куминга, не заимевший бросок, однотипны и вместе выходить не могут, Пэйтон все время травмируется, а Томпсон сдал физически.

Стив Керр не знает, что делать с молодыми. Вернее, понимает, что с ним нельзя выигрывать титулы, а потому продолжает инвестировать в ветеранов, что на данной стадии уже напоминает нескрываемый саботаж.

И главное, что к середине сезона «Уорриорс» пришли к ситуации, в которой уже никто ни во что не верит. Дело даже не в частностях, они выходят на паркет с таким низким уровнем энергии, уверенности в себе и желания, что Керр называет их «самой тихой командой в истории баскетбола».

Клатч

«Лейкерс» – среди лучших команд на последних минутах: 11 побед, 6 поражений, блистательный Леброн в четвертых четвертях первого месяца, 8-е место. Где-то – как в матчах с «Санс» и «Торонто» – им помогают судьи, где-то – как в матчах с «Клипперс» – им везет, но при всех своих минусах «Лейкерс» созданы для того, чтобы играть последние пятиминутки. Они точно никого не бояться, у них есть фундамент и идентичность, у них есть Дэвис и Ривз, умеющие добывать фолы.

«Голден Стэйт» сыграл больше всех клатчей в этом сезоне – 14 побед и 14 поражений. Это соотношение лучше всего отражает обозначенные выше сложности: когда «Уорриорс» вязнут в четвертых четвертях, их защита больше не дает им стабильности (потому что ее вообще нет). Это и приводит их в клатч, где у Карри примерно равные шансы на то, чтобы их вытащить (он лидер по набранным очкам) и чтобы совершить очередную потерю. С везением тут тоже плохо, одна плюха Йокича чего стоит.

«Финикс» проиграл 12 матчей из 21. В напряженных пятиминутках они одни из худших в лиге по потерям и по проценту с игры.

Уровень паники

Единственная команда, о которой стоит вообще говорить в этом разделе – это «Голден Стэйт». Потому что только их проблемы настоящие, а не выдуманные склонными к мазохизму фанатами.

О закате династии «Уорриорс» говорилось уже давно, но его окончательное оформление все равно застало врасплох. Как минимум, их болельщиков, которые настолько охреневшие, что теперь освистывают одну из величайших команд в истории баскетбола.

Пожалуй, худшее для «Голден Стэйт» – то, что все это необъяснимо.

Можно было ждать, что потеряет волшебство Карри, один из самых возрастных людей в лиге да еще и маленький.

Можно было ждать, что сдаст Дрэймонд Грин. С таким ростом невозможно бесконечно долго таскать на себе огромные тела полноразмерных центровых и защищаться с подобным уровнем интенсивности и агрессии.

Можно было ждать, что сломается Крис Пол.

Но так и невозможно понять, что случилось с Уиггинсом в прошлом сезоне – почему он перестал прогрессировать и откатился к временам «Миннесоты».

Так и невозможно понять, почему растворился Кевон Луни, ранее не замеченный ни в излишествах, ни в звездной болезни.

Так и невозможно понять, почему второй год подряд молодые игроки идут на открытый конфликт и разрушают команду, неоднократно доказавшую, что она способна брать титулы.

Не-воз-мож-но.

Пресс-конференции Стива Керра демонстрируют все стадии принятия неизбежного. Он изображал, что все в порядке, затем показывал недовольство конкретными людьми или обрушивался с критикой на судей, а после «Нового Орлеана» пытается договориться сам с собой: «В какой-то момент теряется вера в себя, и это нормально» .

Есть сильное ощущение, что волшебство «Уорриорс» больше не работает. Их мистификация раскрыта: все теперь знают, что это маленькая команда, которую легко задавить.

«Лейкерс» и «Финикс» больше создают нездоровую атмосферу сами себе.

«Санс» это делают при помощи странных игроков – скандалят на паркете или требуют игровое время за его пределами.

«Лейкерс» - при помощи многозначительного Леброна и болельщиков. Последние разбирают каждый матч, словно не эта же команда в прошлом году вышла из плей-ин и добралась до финала конференции, и требуют скорых обменов и отставки Дарвина Хэма. А кукловод как будто подливает масла, повторяя, что «команда – отстой», а вот у «Клипперс» великий тренер.

Что будет дальше

У «Финикса» нет особого пространства для маневра: эта команда создана как трио звезд, окруженных парнями на минималках. Все активно сватают «Санс» разыгрывающего, но кандидатуру на это место, учитывая то, что аризонцы могут предложить, сложно представить.

По той информации, что тиражируется сейчас, «Финикс» заинтересован в атлетичном крайнем , который бы взял на себя опеку лучших игроков соперника и таким образом замкнул на себе довольно дырявую защиту. Одного Окоги «Санс» не хватает. Звучит так же нереалистично, но, как минимум, здесь прослеживается логика.

У «Лейкерс» есть что предложить, чтобы решить все свои сложности. Для них главное – не отдавать все полимеры за клиента Рича Пола Зака Лавина. Еще более рискованная затея – поверить в то, что Деджонте Мюррэй неожиданно превратился в снайпера (он, кстати, тоже клиент Рича Пола). Возвращение Гэйба Винсента и пара надежных ролевиков с дальним броском удовлетворят самые смелые пожелания Дарвина Хэма. И «Лейкерс» вновь будут похожи на тех, кем являются на самом деле – на команду из нижней части сетки плей-офф, с которой никто не хочет встречаться.

Увольнение же самого Хэма – вопрос, который могли поднять только такие абсурдные люди, как болельщики «Лейкерс». Потому что альтернатива ему – Док Риверс или Леброн Джеймс. (Майк Буденхольцер на место своего друга и бывшего помощника вряд ли сядет).

Главное, что заботит «Голден Стэйт» – последний год прайма Стефена Карри. Ради этого в данный момент они выплачивают рекордный налог на роскошь. В ближайший месяц их задача сделать так, чтобы эта сказочная история не заканчивалась вот так тупо – с деградацией Уиггинса и капризами Куминги. Очевидная цель для «Уорриорс» – это махнуть Уиггинса на Паскаля Сиакама, который бы вернул чемпионскую версию Уиггинса. Согласие есть продукт непротивления двух сторон, а потому Масаи Уджири при желании разденет «Голден Стэйт» догола. Надежда тут – исключительно на то, что Сиакам пообещает продлиться только с «Уорриорс» и устранит всех конкурентов, но не факт, что он вообще хочет покидать Торонто.

Шэмс Чарания уже объявил, что «Уорриорс» готовы обменять любого, кроме Карри . Только, за исключением молодых и драфт-пиков, все остальное – из категории «ну такое». Нынешний Крис Пол – это довесок, чтобы принять солидный контракт, не более. «Голден Стэйт» может только мечтать, чтобы кто-то принял контракт Уиггинса. Отталкивающая игра Томпсона повышает шансы на то, чтобы сохранить его летом за скромные деньги и дальше показывать трибунам легендарную троицу. А менять Дрэймонда Грина – это стрелять себе в голову: эпоха Карри состоялась благодаря игре с маленьким центровым, только его возвращение может что-то радикально поменять, и такой сложный баскетбол, как у «Голден Стэйт», невозможно перестроить по ходу сезона с другими людьми и другой генеральной идеей (вроде инсайда Каваками об обмене семифутера, набирающего очки).

За исключением трейда Сиакама, вписывающегося в модель «Голден Стэйт», все остальные телодвижения будут лишь дымовой завесой – попыткой изобразить хоть какую-то активность, раз уж все окончательно сломалось.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Megan Briggs, Michael Reaves, Meg Oliphant, Thearon W. Henderson, Jamie Schwaberow, Tim Warner, Tim Nwachukwu