Двойник Клэя Томпсона пробрался на паркет перед 5-м матчем и 10 минут изображал игрока. Теперь его забанили пожизненно

Пранк века.

«Голден Стэйт» – вновь в финале, а это означает, что рядом с командой вновь мужик, считающий себя двойником Клэй Томпсона. Гражданин по имени Доусон Герли, выпускающий ролики с приколами на Youtube, произвел фурор пять лет назад, когда посетил несколько матчей «Уорриорс» и привлек к себе чуть больше внимания, чем оригинал, скучно штампующий трехочковые на площадке.

Пять лет назад казалось, что интерес к Герли возник из ниоткуда: общее между ним и Томпсоном – лишь форма «Голден Стэйт» и контуры бороды. Хотя, например, главный тренер «Уорриорс» Стив Керр тогда сказал, что Герли выглядит, как Клэй, объевшийся бургеров.

Однако вчера выяснилось, что Герли – не единственный, кто считает себя двойником Клэя Томпсона. Охранники Chase Center придерживаются того же мнения и не сразу смогли обнаружить подмену.

Перед пятым матчем финальной серии с «Бостоном» Герли в обличии толстого Клэя Томпсона подъехал к арене, пообщался с болельщиками и выслушал от многих признания в любви. Но в это еще можно поверить: никто из фанов никогда не сталкивался с прототипом. А вот дальше были чудеса. Герли – к собственному шоку – прошел на арену, преодолел кордоны охраны, поздоровался с людьми, мелькавшими в подтрибунных туннелях, и вышел на паркет. Там он взял в руки мяч и успел десяток раз бросить по кольцу прежде, чем блюстители порядка заподозрили что-то неладное и попросили его освободить помещение.

Герли утверждал, что искал магазин «Уорриорс», но случайно оказался на площадке.

Сначала все было вроде бы в порядке. Охранница Chase Center сказала ему, что Герли все равно пустят на трибуны, если у него имеется билет. А полицейский у арены сообщил, что никаких законов он не нарушил.

Но на этом его приключения завершились. Чуть позже «Голден Стэйт» выписал пожизненный запрет Герли посещать игры «Уорриорс».

«Человек, выдающий себя за игрока «Уорриорс», совершил продуманную попытку проникнуть туда, куда посторонним вход запрещен, – сказал представитель клуба. – Эти действия привели к тому, что ему теперь навсегда запрещено посещать Chase Center и Kaiser Permanente Arena (Kaiser Permanente Arena – это стадион дочерней команды «Уорриорс» в Санта-Круз). Никаких других комментариев относительно юридических вопросов или вопросов безопасности со стороны клуба не будет».

Герли выразил недоумение по поводу решения организации. В твиттере он написал: «Юридически я ничего не нарушал. Я общался с охранниками, прошел через металлодетекторы и оказался внутри здания. Они сами встретили меня с распростертыми объятиями. К тому же я никогда не говорил, что я Клэй. Почему мне запретили посещать матчи, если охранники вели себя некомпетентно?»

Кажется, это конец карьеры «фальшивого Томпсона».

Герли снимает пранковые видео с 11 лет: когда-то он вдохновился культовым проектом Jackass («Чудаки»), а в настоящий момент на его канал подписаны уже 8,3 млн зрителей. Его главные хиты – это видео, в которых он учил, как брать номера телефонов у девушек, приставал к девушкам с нелепыми фразами, вываливал на дорогу миллион долларов, а также в обличии ботаника разрывал наивных парней на баскетбольной площадке.

Да, баскетбол – для Герли естественная среда. Его дядя Грег Герли выступал за университет Канзаса в 90-х, так что у него самого была возможность попробовать себя на паркете против бывшего игрока «Джейхоукс» и НБА Скота Полларда.

Свое прозвище Big Daws Доусон Герли получил, играя в команде школы Олат Иист Хоукс, которая очень высоко котируется на уровне всей страны. Как он рассказывал, у него была возможность продолжать баскетбольную карьеру и дальше (на уровне коммьюнити-колледжа), но он не видел для себя в этом никакого будущего.

После того как «Голден Стэйт» превратились в одну из самых популярных команд Штатов, поклонники творчества Герли начали ему писать о том, что он похож на Клэя Томпсона. И после этого ему пришла идея притвориться Клэем и разыгрывать людей, которые принимали его за баскетболиста.

Все получилось. И уже после этого ресурс SeatGeek, специализирующийся на продаже билетов, спонсировал появление Герли на трибунах Оракла, арены «Уорриорс» в Окленде.

«Фальшивый Клэй» – одна из наиболее успешных находок Герли (пять лет видео собрало 24 млн просмотров). Но, видимо, пришло время искать новые образы. Позже Герли написал, что ни о чем не жалеет: он заплатил за билет 10 тысяч долларов и посчитал, что это вполне адекватная сумма, чтобы в течение 10 минут побыть игроком НБА.

Фото: youtube.com/BigDawsTv