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«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать

Шон Маркс Шон Маркс
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Дерон Уильямс Дерон Уильямс
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Билли Кинг
НБА НБА
Михаил Прохоров Михаил Прохоров
Бруклин Бруклин
Баскетбол Баскетбол

Ирина Павлова на протяжении семи лет представляла владельца «Бруклина» Михаила Прохорова на заседаниях совета управляющих НБА.

В интервью проекту «Взял мяч» она рассказала о:

• социалистических принципах на совете управляющих;

• письмах заключенных для Михаила Прохорова;

• звездных замашках Дерона Уильямса;

• проблемах в менеджменте клубов НБА;

• отличиях Билли Кинга и Шона Маркса;

• и общении с селебрити.

О заседаниях совета управляющих НБА («динозаврах» и «социализме»)

«Прохоров был единственным иностранным хозяином команды. Ежеквартально собираются 30 человек – хозяева команд – в Нью-Йорке. И было так, что это – 29 миллиардеров и я.

За мои семь лет был очень заметен раскол между старой гвардией и новой гвардией. Были люди, которые купили клуб в 1985 году за три копейки, и вот они сидят, ничего не хотят менять, только чтобы им капали деньги. И появляются новые люди: это Марк Кьюбан, ребята из Милуоки, которые говорят о киберспорте, об NFT... Очень интересно было наблюдать, как лига постепенно меняется. И, конечно, приход Адама Сильвера – это заслуга новой гвардии. Он более молодой по сравнению с Дэвидом Стерном (царствие ему небесное), думаю, что лига будет меняться еще больше, потому что динозавры постепенно отмирают, хотя они при это сопротивляются».

…  

«Меня и Михаила Дмитриевича на первом же заседании совета управляющих удивило то, что там немножко социализм. Прямо вот сразу повеяло «От каждого – по способностям, каждому – по потребностям».

Вся лига делится на команды с больших рынков (это фактически только Лос-Анджелес и Нью-Йорк) и команды с маленьких рынков. Схема выстроена так, что команды с больших рынков могут только отстегивать в копилку, дотации они никогда не получат, как бы у них ни шел бизнес. А команды с маленьких рынков должны получать дотации. Как-то мы голосовали, какой у них должен быть уровень дотаций: либо их выводить в ноль, либо – на 5 миллионов. Я подумала: «Вот классно. Можно ничего не делать, а в 5 млн тебя выведут». Бывшие пионеры и комсомолки – типа меня и Михаила Дмитриевича – этому очень возмутились. И он, и я сказали, что это вообще-то первый постулат коммунизма: «От каждого – по способностям, каждому – по потребностям». Дэвид Стерн тогда нам сказал: «Как? Как? Дайте-ка я это запишу».

О любви заключенных к Прохорову

«Когда Прохоров только купил команду, вышла передача «60 minutes», и мы очень переживали, какой он в ней получится – положительный или отрицательный. Он у них получился такой мачо – все время на яхте, он даже не знает, где у него яхта, потому что у него их слишком много, здесь он с автоматом Калашникова, здесь занимается тескао. И все прошло на ура, все в восторге – вот какой классный человек.

Оказывается, что эту передачу активно смотрели во всех американских тюрьмах. Посыпались письма от заключенных. А я принимала всю прохоровскую почту. Это было очень интересно – я ждала каждый понедельник, уже узнавала письма из мест не столь отдаленных по бумаге. Предложения в них были очень интересные. В основном писали, что готовы за него играть, пусть только оплатит адвоката: «А я тут типа первый парень на площадке в моем отсеке». Один написал классную фразу: «Дорогой мистер Прохоров, у нас с вами так много общего. Мы оба любим адреналин и приключения. Я отбываю пожизненный срок за убийство»… Но самый смешной был под впечатлением, что все русские друг друга знают. У него был воображаемый роман с Анной Курниковой, он ее увидел на каком-то чемпионате, она на него посмотрела, и он понял, что между ними проскочила искра. И он каждый раз присылал одно письмо Прохорову и другое – Анне Курниковой. И писал указание: «Господин Прохоров, пожалуйста, передайте Анне, пока Энрике не смотрит». Он писал достаточно долго».

«Кайри Ирвинг держит «Нетс» в заложниках»

«При Билли Кинге никто не хотел идти в «Бруклин». Дерона Уильямса нужно было уговаривать, «выгуливать» и так далее. А он еще и ломался.

Здесь же две суперзвезды – Дюрэнт и Ирвинг – сами сказали, что хотят прийти в «Бруклин». Считаю, что это большая заслуга Шона Маркса: он выстроил такую культуру у клуба, что эти люди сами хотели идти сюда играть.   

Да, сейчас Кайри держит в заложниках Шона Маркса и Джозефа Цая. Как их спасать, непонятно.

 А как иначе? Сейчас любой игрок такой величины может сказать: «Я хочу, чтобы меня обменяли», «Сегодня у меня болит голова, я не буду тренироваться», «Завтра я поеду в Майами»… У них такие рычаги давления на менеджмент команды, что очень сложно найти баланс. Я очень сочувствую Стиву Нэшу, потому что ему приходится общаться с такими эго каждый день и говорить им: «Давай 20 раз отожмись» или «Останься на час после тренировки»… Да они пошлют тебя.

Один человек – Кевин Дюрэнт или Леброн Джеймс – все равно ничего не решает, нужна команда. В этом проблема. Кроме того, что все пошло наперекосяк с Кайри и с Харденом, у них не было команды, все же необходим год, чтобы сыграться. Какими бы талантливыми они ни были, все равно нужен год, чтобы сыграться.

В американском обществе произошли социальные изменения (Black Lives Matter и все вот это), у игроков появился гораздо более сильный голос. Они же это хорошо понимают: тот же Бен Симмонс или Харден перестают ходить на тренировки, и все…

Возможно, в НБА нет столько таланта, чтобы отказываться от них (даже в такой ситуации).

Подозреваю, что генеральный менеджер в таких ситуациях садится с хозяином и обсуждает плюсы и минусы. Раз Ирвинг пришел с Дюрэнтом, то, возможно, и они и уйдут вдвоем. Ты готов потерять Кевина Дюрэнта, если уходит Ирвинг? В любом случае, если они уходят, то нужно начинать сначала и взрывать команду.

Я все это наблюдала на примере Дерона Уильямса, пусть это была и не такая величина. Он был примадонной. Иногда поздоровается, а иногда – нет. У него были перепады настроения. Так как он был единственной звездой, то всем приходилось его облизывать».

«Низкий интеллектуальный уровень менеджмента»

«Меня поразил очень низкий интеллектуальный уровень менеджмента команд. Я раньше думала, что если люди принимают решения, которые мне непонятны, это потому, что я чего-то не понимаю, а они знают больше. Когда же узнаешь кухню, то понимаешь: да не, они просто принимают дурацкие решения.

Такой пример.

В какой-то момент мы решаем, что команде нужен шеф-повар, чтобы готовить здоровую еду, чтобы игроки не обжирались в Макдональдсе. Одному человеку поручается найти шеф-повара. Он находит шеф-повара за 100 тысяч долларов в год, а нужно понимать, что это человек, который будет готовить омлеты и резать салаты два раза в день примерно 100 дней в году. Думаю, что мишленовские шефы получают не намного больше. Я ему говорю: «Не понимаю, откуда эти цифры. Обоснуй, как ты пришел к такой зарплате». Он мне звонит: «Я поговорил с «Никс», у них вообще три повара». Я тоже звоню в «Никс», спрашиваю: «У вас серьезно три повара?» Они объясняют: «У нас действительно три человека, каждый получает по 30 тысяч, но они обслуживают три команды: «Никс», «Либерти» и «Рейнджерс». Вот такие вещи: нельзя было доверять людям, чтобы они провели нормальный анализ и обосновали свое решение. 

То же самое и с игроками. Как-то мы взяли игрока на 10 дней. Оказалось, что у него больная спина и он просидел на скамейке 10 дней, за которые мы ему заплатили. Генеральный менеджер же сказал: «Медосмотр ему не нужен, нам он понадобится уже завтра. Поэтому доктора распишитесь вот там, и все окей». Ну как, если наш генеральный менеджер (имеется в виду Билли Кинг – прим. ред.) все время говорил врачам: «Не волнуйтесь, все нормально»?

Шон Маркс – абсолютно другая лига. Это было даже видно в комнате во время драфта: при Билли была гробовая тишина, он мог решать что-то с Димой (Дмитрием Разумовым, гендиректором «Группы ОНЭКСИМ» – прим. ред.) и Михаилом Дмитриевичем. Все остальные молчат. Когда пришел Шон, все было иначе, все могли кричать: «В твиттере написали вот это», «Там написали вот это»… Шон говорил: «Если у кого есть что сказать, говорите сейчас». Все начинают кричать что-то, вне зависимости от того, кто они – интерны или еще кто. Ему нравится, что все принимают участие в обсуждении. Итоговое решение принимает все равно он сам, но ему нравится, что с ним не соглашаются. Билли не нравилось, когда с ним не соглашались, и он таких людей зачищал. Абсолютно другая психология.

В НБА есть ошибочное мнение, особенно на фоне BLM и социального движения, что раз в лиге в основном афроамериканские игроки, то руководящий персонал тоже должен быть афроамериканским и выходить из игроков. Одно с другим ничего общего не имеет. Можно быть прекрасным игроком и никаким менеджером. Если бы здесь была закономерность, то «Шарлотт», наверное, выиграл бы все чемпионаты под руководством Майкла Джордана. Но что-то пока никак. У игроков, которые становятся менеджерами или тренерами, необязательно есть интеллектуальные задатки, дисциплина и какая-то база, чтобы чем-то руководить. В Америке все начинается с колледжа: фактически спортсмены только играют в баскетбол, ни в какой колледж они не ходят, им просто ставят оценки, зачеты, и все. Это люди, у которых нет никакого образования, у них с 13 лет есть агент, который за них все решает, и тут они приходят в генеральные менеджеры, получают 200 миллионов на траты и должны что-то определять сами. Да он не умеет вообще ничего.

Американские игроки – часто из неблагополучных семей и районов. Там часто папы в семье нет, мама, возможно, сидела, их воспитывает бабушка. Баскетбол для них – это очень часто единственный шанс выбраться из, скажем честно, иногда нищеты. Поэтому, когда эти люди продвигаются в менеджеры, а с чего им быть прекрасными менеджерами? Они проходят абсолютно другой путь.

Плюс они не берут людей из других индустрий. Одни и те же люди по кругу периодически меняются и занимают эти 30 рабочих мест.

«Женщины – аутсайдеры»

«У нас была ситуация, когда мы взяли Джейсона Коллинза, первого баскетболиста, признавшегося в том, что он гей. Когда он это сделал, все сказали: «Да, это так классно, мы тебя поддерживаем». Но никто ему работу не предлагал, пока его не взяли мы. На словах все красивые: «Мы за женщин, за эмансипацию», а когда доходит до дела, всегда найдется что-нибудь… По большому счету НБА – это мужской клуб, женщин очень мало, они аутсайдеры. Не могу сказать, что меня это удивило.

С другой стороны, когда Бекки Хэммон с самого начала стала проходить собеседования, я волновалась, потому что, если у первой женщины-главного тренера не получится, то сразу начнется: «Вот, посмотрите, это потому, что женщины ничего не могут, ничего не умеют». Обидно, что не сложилось, но надеюсь, что все к лучшему для Бекки.

Конечно, я тоже это чувствовала. Не от всех – на уровне НБА гораздо меньше, чем на уровне команды. Но опять же все зависит от человека: с некоторыми тренерами у меня были прекрасные отношения, с некоторыми – нет. Не хочу вдаваться в подробности.

Знаю, что если кто-то из команды Билли Кинга общался со мной напрямую, по-дружески, это считалось предательством. Меня считали шпионом – говорили, что я шпионю, чтобы доложить Прохорову. Но простите, вообще-то это моя работа, меня сюда взяли для того, чтобы я это делала вполне открыто: если я что-то прошу мне показать, рассказать, это не шпионская деятельность, а мне за это вообще-то зарплату платят.

На самом деле, я сама не всегда понимала, зачем меня туда взяли. Оглядываясь назад, я вообще в шоке, что я там проторчала семь лет: просто всегда адреналин, всегда кажется, что сейчас вот оно будет лучше. Было тяжело. В первую очередь потому, что когда приходишь в организацию, то нужно чистить всех, сразу, пока ты ни с кем не подружился, не вошел в доверие. Я попала в команду, которая была лояльна предыдущему хозяину, он был у нас тогда миноритарием. У нас были мелкие саботажники, а некоторые даже не мелкие. Они никогда не были лояльны мне и новому руководству, потому что больше работали на Брюса Ратнера. Я это видела и докладывала, но на это никто внимания не обращал.

У меня не было полномочий никого увольнять. Я за семь лет я взяла лишь себе ассистентку. Я не могла взять ни одного человека, который был бы «мой» – по психологии, по ведению бизнеса, по лояльности. Для себя я сделала заметку, что если еще будет такая ситуация, то надо это обговаривать с самого начала и набирать свою команду. Так получилось, что семь лет я работала с людьми, с которыми мне было абсолютно не по пути».  

Юмор Майкла Джордана

«Тридцать человек сидят за большим круглым столом. Первое время все сидели по алфавиту по названию команды, и я сидела между «Мэверикс» и «Наггетс», а потом нас рассадили по городам, и я сидела между Бостоном и Шарлотт. Справа от меня сидел Майкл Джордан. И как-то была интересная дискуссия о фолах вне мяча. Все упиралось, что обычно такие нарушения используют против игроков, которые не умеют бросать штрафные. Насколько я поняла, Марк Кьюбан выступал за это: если они не умеют бросать, то это их проблемы. А Майкл Джордан говорил, что вообще-то это противоречит духу игры, это только портит игру. И они долго спорили вдвоем. А все слушали.

И тут я Майклу говорю:

«Майкл, вызови его на партию в HORSE».

«Ты же понимаешь, этот дуралей уверен, что победит он».

Даже не помню, что мы решили в итоге.

О киберспорте

 «Для меня было абсолютно дико, что люди готовы платить деньги, чтобы смотреть, как другие люди играют в видеоигры. Для меня это загадка.

Я попала на одно мероприятие: темная арена, там сидят 10 человек и в течение 12 часов играют в Call of Duty. Это был прекрасный уикенд в апреле, солнце, птички поют. И все сидят и на это смотрят. Для меня это странно: это все же не живая игра, а видео. Для меня это было откровением. Но это больше поколенческий вопрос».

О ДжейЗи, Бейонс, принце Уильяме, марихуане и попкорне

«Селебрити хотят билеты только бесплатно. Я попала в такую ловушку: когда мы построили новую арену, то на совете директоров было сказано, что мы никому бесплатные билеты не даем, сколько бы ни просили. И я, как дура, у всех просила кредитку. Джон Макинрой, Макаревич, кто-то еще – у всех просила кредитку… А все остальные раздавали билеты направо и налево. И я получилась одна такая идиотка.

Никто платить за билеты не любит, особенно если могут себе это позволить. Обычно они считают, что места у корта – это резерв хозяев клуба, поэтому туда можно всех сажать.

ДжейЗи был у нас в совете директоров и приходил на игры. Периодически он приводил Бейонсе, но достаточно редко. И тут они приходят на игру, она с ним, я подхожу с ними поздороваться и не вполне понимаю, как ее называть – «Бейонсе», «Миссис Картер»... А он меня опередил, сам подводит меня к ней и спрашивает: «Ирина, ты помнишь Бейонсе?»

Когда мы только строили арену, наш застройщик и миноритарий Брюс Ратнер – а ему за 70 –  категорически отказывался от концертов электронной музыки, потому что там наркотики, нужно вызывать скорую помощь, ужасная статистика… «Если кого-то поймаем с наркотиками, то мы их включим в черный список, и на арену никогда не пустим». Тут же сидит ДжейЗи и спрашивает: «И что, марихуану тоже нельзя?» «Джей, ты можешь делать все, что хочешь. Не волнуйся». Надо сказать, что столько марихуаны, как на концерте ДжеяЗи, я никогда не видела.

…  

Как-то принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали в Нью-Йорк, захотели пойти на игру. К сожалению, мы в тот день играли с «Кливлендом», Леброн нас размазал по стене. Причем первую половину мы их развлекали, команды шли ровно. А потом на вторую половину мы спустились вниз, рассадили их, и Леброн тут включился. Получилось, что они пришли на шоу Леброна. Они были очень милые, поблагодарили 50 раз за все (чего нельзя сказать о других селебрити, которым достаются бесплатные билеты). И еще было смешно. Я сидела рядом с Уильямом, и в самом конце он говорит: «Так вкусно пахнет попкорном, хочется попкорна». Я ему говорю: «У нас вот здесь есть под сиденьем, но давайте я вам новый принесу». «Не, не, боюсь, что у меня в зубах застрянет». Я говорю: «Вы уже со всеми отфотографировались, можно не волноваться». «Ну ладно, давай». Берет, предлагает мне. А я такая: «Ой, нет, спасибо, боюсь, что у меня в зубах застрянет».

И на следующий день появилась фотография, как Уильям предлагает попкорн, а Дикембе Мутомбо погружает свою огромную руку в этот громадный пакет. Это могла быть моя отманикюренная рука».   

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Фото: Gettyimages.ru/Andy Katz/Pacific Press/LightRocket, James Devaney, Al Bello, Tim Nwachukwu

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