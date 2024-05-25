Ферстаппен растерял скорость в Монако и распял машину. А что с ней не так?

Чемпионы «Ф-1» испортили станок для доминирования?

Давно мы не видели, как действующий чемпион мира Макс Ферстаппен вместо сборов первых мест едва заезжает в топ-5, а затем дает разгромные интервью прессе!

Колоссальные проблемы прорезались еще в пятничных практиках: первую Ферстаппен закончил 11-м с отставанием в 0,8 секунды от Хэмилтона, вторую – уже 4-м, но все еще в 0,5 секунды от Леклера . Только к субботней третьей – после ночи на симуляторе на заводе – удалось подсократить разрыв до 0,2 секунды, что все еще пропасть для 70-секундного Монако .

Но главный хайлайт дня – жалоба «машина скачет как кенгуру!»

И упорно обтесывал стены:

А в конце дня на выходе к журналистам чемпион просто казнил болид:

«Не думаю, что смогу нормально описать словами происходящее. Ситуация очень сложная. Хотя я бы не сказал, что не ожидал чего-то подобного. Но пока мы видим худший из возможных итогов этого уик-энда. Все очень сложно.

На трассе очень много неровностей, поребриков, наклонов. И для нас это становится невозможной задачей. Каждый раз, когда мы проезжаем по одной из неровностей, мы теряем кучу времени, потому что наша машина просто плохо едет по такой поверхности. И в данный момент эти условия сильно мешают нам ехать быстрее.

И не существует какого-то четкого направления для работы или решения на конкретный уик-энд, чтобы решить подобную проблему.

В Имоле все было совершенно иначе. Там было несколько разных проблем, которые можно было решить внесением поправок в настройки болида. Текущие проблемы невозможно решить изменением настроек – просто из-за особенностей того, как спроектирована и построена наша машина. Такие вещи просто невозможно изменить за день. Так что мы застряли с тем, что имеем. Мы постараемся, но не ждите от нас чудес.

Машина слишком сильно подпрыгивает. Я знал, что будет непросто, но сейчас «Феррари» значительно быстрее нас. Если мы опередим «Феррари» в квалификации – это будет чудо. О борье с ними я даже не думаю. Я просто хочу постараться решить некоторые из наших проблем, чтобы сделать машину более приятной в управлении. А там будем видно, на что мы окажемся способны.

Сегодня я получил удовольствие от пилотажа. Но это очень сложно, когда машина просто не делает того, чего ты от нее хочешь. На любой кочке можно лишний раз подпрыгнуть – и все, ты в стене. Возможно, в этом смысле сегодняшний день стал для нас хорошим уроком. Мы знаем, что здесь наша машина сильно подпрыгивает, и будем готовы. Я еще до начала уик-энда знал, что нам будет трудно. И я также не удивлен тому, насколько быстра «Феррари», – рассказал Ферстаппен.

«Похоже, мы выбрали слишком жесткие настройки. Скорость на длинных отрезках очень хорошая, но в ней нет смысла, если ты позади.

Со стороны все выглядит хуже, чем есть на самом деле. При этом наша машина слишком сильно подпрыгивает [на поребриках], а в некоторых поворотах есть проблемы с недостаточно хорошим сцеплением передних колес с трассой.

Надо настроить болид так, чтобы мы могли лучше проезжать поребрики. Макс сказал, что машина как кенгуру, у Переса такая же проблема. В то же время, учитывая результаты длинных отрезков, мы знаем, куда надо двигаться», – согласился и шеф всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко.

«Ред Булл» испортил станок для доминирования?

Не совсем – просто это особенность именно Монако, о котором команда знала еще в прошлом году и с самом начале этого.

Ведь трасса в Монако требует более высокого дорожного просвета и менее жестких настроек подвески ради максимального сцепления в самых медленных секциях – ведь сцепления от самого асфальта почти нет, а на скоростях 50-60 км/ч с углом поворота руля свыше 180 градусов «закус» резины на покрышка практически не происходит.

А еще с падением скорости резко снижается уровень прижимной силы – но на таких участках она все равно остается главным фактором комфортного разгона.

«На этой трассе задача – опустить днище как можно ближе к асфальту, но сохранить управляемость, – пояснял шеф «Уильямса» Джеймс Воулз. – Мы смогли найти хороший компромисс между хорошей прижимной силой и хорошей управляемостью.

Но это крайне непросто. Я просмотрел бортовую камеру «Ред Булл» – мне кажется, их машина действительно сильно бьется о трассу».

Проблема – именно в характеристиках болида: могучая антикивковая и противокренная подвеска «Ред Булл» с необычным расположением пилонов вызывает восхищение пелотона волну попыток воспроизведения («Заубер», «Макларен», «Альпин»), но на таких трассах с длиннейшими поворотами и кочковатым покрытием ее главное свойство играет против общего обвеса машины. Ведь цель же – удерживать днище пониже, при этом максимально жестко, ровно и стабильно, и с развитием свойства «удержания» усиливается и эффект пересчета абсолютно каждой неровности и кочки на треке. Чем меньше днище и подвеска «гуляют» – тем более мелкие выбоины и бугры пересчитывает болид.

Как правило, на особенно разбитом асфальте «Ф-1» старается не гоняться в принципе и предписывает менять покрытие, но… Это Монако – с местным рельефом и климатом в сжатых городских условиях он быстро портится снова. И чем совершеннее машина – тем острее это ощущается.

Теоретически можно было бы поднять днище болида и перегрузить прижимную силу на антикрылья и прочий аэрообвес, но… Нынешние машины с граунд-эффектом все равно построены на идее присасывания к асфальту, а «Ред Булл» как раз и постоянно улучшается по треку «срежем все лишнее на шасси и активируем эффективнейший инструмент под днищем». Любой другой подход – даже временный – вынуждает искать баланс с нуля и идти против экзистенциальных свойств болида.

Потому даже «особенное» крыло «Ред Булл» под Монако немаленькое, но все же просто сравните с остальными командами:

Да, у всех команд – свои уязвимости. Просто теперь «Ред Булл» к Монако догнали, и появились шансы как следует надавить на чемпионов.

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Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson, Rudy Carezzevoli