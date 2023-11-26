🤯Машину чемпиона Аргентины расстреляли на титульной гонке! В радиаторе застряли пули, подозревают соперника с отцом-олигархом

Нашли сразу после финиша.

Пока в «Формуле-1», «Формуле-2» и MotoGP кипели схватки за титулы, высочайшие позиции в Кубках конструкторов и гоночное будущее, в национальном чемпионате Аргентины по турингу взорвалась просто атомная бомба.

Через четыре дня после финиша последней гонки года и оформления титула чемпиона страны в классе Classe 3 Леонель Перниа созвал срочную пресс-конференцию и подтвердил миру слухи, ходившие в аргентинском паддоке всю неделю: в его машине на инспекции после заезда обнаружили следы от путь. А в радиаторе одна даже застряла!

Появление отверстий до старта исключено, ведь их бы сразу заметили и механики, и делегаты – и машину бы сняли с соревнований. Скрыть такое было бы невозможно. Следовательно, пробоины появились в процессе заезда!

Почему же об этом не заявили сразу после финиша? Просто Перниа хотел убедиться, что все взаправду, и следы – действительно от пуль. Потому машину отправили на базу и пригласили эксперта – и после его вердикта Леонель решил высказаться публично:

«Я созвал эту пресс-конференцию, чтобы огласить выявленные факты. На технической инспекции в машине обнаружили нечто, похожее на отверстие от выстрела. После экспертизы на базе команды выяснилось, что отверстия. Одна из них – в радиаторе, в нем застряла пуля. Я глубоко шокирован и как человек, и как пилот, и мне больно, поскольку я люблю этот спорт. Я прошу лишь об одном – чтобы справедливость восторжествовала».

Но, на самом деле, была еще одна причина, по которой Леонель пожелал бы сперва уехать с трека. Дело в локации финальной гонки: она проходила на автодроме в Вьедьме – городе провинции Рио Негро. И столице бизнеса нефтяного магната Клаудио Урсеры – отца гонщика категории Classe 3 и главного соперника Перния в сражении за титул Хосе Мануэля Урсеры. Развязка сражения между ними происходила именно на последних кругах: Перния выигрывал всего 5 очков перед стартом этапа, но завоевал поул. Если бы Леонель сошел, а Хосе Мануэль просто доехал бы финиша, титул в итоге взял бы именно он.

Аргентинские власти начали официальное расследование, и клан Урсера точно в числе главных подозреваемых. Не только из-за обстоятельств и инсайда о ссоре Хосе Мануэля с Леонелем перед гонкой от аргентинского журналиста Себастьяна Дюмона: просто временами подход семьи к бизнесу слегка напоминает картель.

Например, сам Хосе Мануэль вышел без последствий из скандала за избиение человека, по слухам, домогавшегося до его жены и модели Николь Неуманн. Жизнь у них вполне себе мажорская: свадьбу аргентинские медиа называли «самым дорогим событием года» и оценивали в несколько десятков миллионов долларов.

У патриарха семьи Клаудио – целый конгломерат нефтяных бизнесов: от добывающих до перерабатывающих, а также цементные заводы и сеть заправок. Но главная его компания – COMARSA, разрабатывающая сланцевые месторождения Патагонии путем грязного фрекинга: ее в регионе называют «главным загрязнителем природы провинции» и «свалкой нефтяного мусора». Ее привлекают и расследуют за нарушение норм по выбросам и загрязнению практически каждый год последние 13 лет – потому что отработанный грунт, например, просто сваливается в отстойниках под открытым небом без малейших попыток рекультивации.

Количество страниц в уголовных и административных делах только этой компании с 2013 по 2021-й превысило 1180 страниц, в процессе которых экспертные заключения раз за разом показывали превышения по выбросам, нарушения в обращении с опасными отходами, создание опасных условий труда для рабочих из-за превышения содержания горючих газов на скважинах и так далее. Общее число предполагаемых накопленных штрафов за 8 лет составляло 5 миллиардов песо (14 млн долларов по нынешнему курсу при инфляции в 140%).

Однако в 2021-м – после череды подкупов, угроз и запугиваний со стороны «связанных с Урсерой группировок», по сообщению аргентинских медиа – министерство здравоохранения провинции Рио Негро заключило мировое соглашение по выплате штрафа в 35,1 млн песо с рассрочкой на шесть месяцев. Можете сопоставить размеры нарушения с итоговым штрафом!

Леонель Перния же тоже достаточно знаменит в Аргентине: он сын игрока футбольной сборной Висенте Пернии и брат футболиста сборной Испании Мариано Пернии. Спортивную карьеру тоже начал как футболист и играл за «Бока Хуниорс», выступал в высших лигах Аргентины и США. В автоспорт ушел 2006 году и впервые стал чемпионом Classе 3 национального туринга в 2018-м – это его второй титул в 48 лет.

Однако уровень его связей просто несравним с местным олигархом!

Хотя вряд ли цель стрельбы по машине заключалась в нанесении вреда здоровью или покушении на жизнь – скорее в «простом» повреждении машины, чтобы Перния сошел из-за технических неполадок. Тогда финишной позиции как раз хватило бы Урсере-младшему для титула.

Конечно, совпадение возможно, но…

Фото: instagram.com/leonelpernia75; iinstagram.com/manurcera