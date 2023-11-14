«Надеюсь, эта гонка обанкротит «Ф-1». Даже не представляете, как жители Вегаса злятся на Гран-при!

Город больше никогда не будет прежним.

Гран-при Вегаса – самый рекламируемый и хайповый этап «Формулы-1» не только в 2023-м, но и вообще за всю историю главной гоночной серии планеты. С ним чемпионат пытается изменить правила игры в спортивном бизнесе: сам выступил организатором, сам выкупил землю под паддок, оплатил все работы по организации трека, временные постройки и шоу. Вышла космическая сумма в $835 млн!

Поначалу перекладку асфальта в черте автодрома «Формула-1» тоже планировала оплатить самостоятельно, но в процессе строительных работ проект несколько раз пробил планируемый бюджет из-за инфляции и потенциальных забастовок. Пришлось передоговариваться – и расходы в $80 млн взял на себя город в надежде на коммерческий эффект в $1,3-1,7 млрд за счет налогов и дополнительных трат посетителей.

Но ради перекладки асфальта и возведения трибун с паддоком половину Вегаса все равно пришлось перекрыть – затронуло все основные бульвары!

Да, это бульвар с одной открытой полосой:

По жалобам местных, объездные пути увеличили маршрут до работы в центре в три раза, а таксисты втрое подняли цены, а у подъездных зон отелей образовались пробки. Местные блогеры из Вегаса настолько разозлились таким неудобствам за их же деньги как налогоплательщиков, что пошли видео вроде «Ф-1» – главная ошибка в истории Вегаса».

А еще «Ф-1» твердо решила не допустить нелицензионного просмотра гонки с мостов и заведений, не оплативших лицензионные взносы – и закрыла все пленкой, а также решетками (чтобы пленку не срывали) и яркими раздражающими прожекторами.

Можете себе представить реакцию местных и постоянных приезжих на отдых и работу? Журналистка из Вегаса Элизабет Блэксток провела исследование мнений всевозможных представителей «обычных» резидентов города для сайта Jalopnik – и вы даже удивитесь, насколько же там уже ненавидят гонку!

Дорожный кошмар (не обязательно вина «Ф-1»), пустые обещания работникам, ненависть, пожелание банкротства

«Фонтаны перекрыты, каналы осушены, улицы закрыты или навигация по ним изменена, – резюмировал профессор истории Вегаса из Университета Невады Майкл Грин. – Как они это называют? Стрипогеддон? Точно вызывает много негодующего рычания».

Речь о каналах для гондол рядом с отелем Venetian и о перенесенных деревьях от отеля Bellagio.

«Если у гостя нет билета или спланированного направления, это может быть не лучшее место для уик-энда», – признала вице-президент организации гоночных событий Ванесса Антес.

«Жизнь, которую я знала, закончилась с началом строительства, – рассказала локальный автор из сферы казино и покера Лиза Линделл. – Я не слышу ничего кроме жалоб от других работников. Я даже не хочу работать в гоночный уик-энд. Одному из работодателей пришлось даже открывать премии для тех, кто выйдет на работу – с «БМВ» в виде джекпота. Обещают по талону за каждый отработанный час – но почему просто не заплатить больше? Я переехала из Хьюстона, и теперь трафик напоминает мне состояние дорог во время эвакуации от урагана. И я даже видела машины в потоке с наклейками «###### «Ф-1» на заднем стекле.

«Раздражение, неудобство и вопиющее пренебрежение жителями Вегаса очевидно по отсутствую информации и коммуникации с каждым, кроме промоутеров события, – категорична жительница города, представившаяся Селестой. – Работникам сферы отдыха не предоставили план от управляющих по прибытию во время Гран-при.

«Уже год назад Вегас ощущался по-другому, – не согласился Дрейк Донован из дилерского центра Car Show Life, отменивший визит на ежегодную автовыставку SEMA. -- Когда я приехал в 2022-м, город уже наполнился заблокированными полосами, закрытыми дорогами и строительными работами. Но бульвар Лас-Вегас Стрип – один из тех вещей в Америке, которые не принадлежат одним лишь местным: он так знаменит и среди остальных, что у всех есть ощущение принадлежности».

«Все, что вы могли читать про кошмарный трафик – по меньшей мере полная правда, – описал турист Дэвид Фокс, опрошенный на 10-й день поездки. – Строительство для «Ф-1» испортило все то, что раньше создавало фантастические впечатления. Колоссальные ограничения по использованию дорожных полос сделали из бульвара место, по которому нельзя переместиться. Лучший пешеходный мост закрыт пленкой – нельзя сделать фотку фонтанов, все в решетках и с фонарями».

«Так много улиц отдали «Ф-1», и это так раздражает! – высказались посетители концерта рок-группы REO Speedwagon – Для перемещений от места к месту требуется свыше 17 тысяч шагов в день.

На улицах полный хаос. Часть тротуаров перекрыта, и все ломятся на обочину бульвара Стрип – на дорогу по нему уходит вечность. Нет никаких знаков, невозможно найти входы в здания. Мы чуть ли не час искали вход в концертный зал.

Наш таксист жаловался, что город оплатил перекладку покрытия на дороге бульвара, и теперь он суперровный, но окружающие дороги – полный мусор. Город может позволить ремонт улиц только для тех, кто использует их один уик-энд, но не для налогоплательщиков».

«Все ненавидят гонку «Ф-1», – поделился пожелавший остаться анонимным водитель сервиса таки Lyft. -- Я довозил женщину от «Сферы» домой за стоимость двух часов, потому что из-за трафика и перенаправлений потоков на автобусе дорога заняла бы 5 часов. В гоночную неделю с бульваром Стрип я не работаю».

«Огромное количество людей громко винят «Ф-1» в ужасном состоянии улиц, но на бульварах не меняли асфальт больше 20 лет, – категорично возразил другой житель, попросивший об анонимности из-за противоречивого мнения по сравнению с позицией большинства местных. – Серия займет их на три дня. Остаток года – плюсы для региона.

Министерство транспорта Неавды убрала половину моста, направлявшую большой проспект «Тропикана» мимо бульвара. Восемь полос сократили до двух. И все это – ради стадиона и НФЛ, чтобы принять Супербоул. Прежде всего это здорово ухудшило ситуацию с трафиком, и с «Ф-1» это никак не связано. Если «Ф-1» и сделала что-то не так в Вегасе, так это понадеялась на криворуких управленцев-политиков».

«Каждый отель пытался накачать работников хайпом, что мы все выиграем от «Ф-1», – рассказал пожелавший остаться анонимным член профсоюза кулинаров. – Но это они выигрывают. Мы – нет. Они получат все деньги. У них нет колебаний насчет стенаний работников и граждан, если есть возможность достать еще бакс».

«Что нам сказали перед уик-эндом? «Удачи, выходите из дому пораньше, паркуйтесь в другом месте, пользуйтесь автобусом или поездом. Не опаздывайте – это не наша проблема», – поделился член профсоюза работников сферы развлечений Эван. – «Ф-1» не смогла понять суть Вегаса и Бульвара Стрип. Они видят только улицы на карте, комнаты в отелях для продажи и деньги. Вегас, может, и отличается от других городов, но все равно остается городом – люди здесь живут, работают, растят здесь детей. Но «Ф-1» просто плевать.

«На каждого жирного богатого фаната «Ф-1» приходятся сотни обычных туристов, отказавшихся от визита в Вегас из-за скачка цен и общего раздрая в городе, – прокомметировал другой анонимный резидент, еще более рассерженный. – Организаторы мероприятий, не связанных с гонками, видят трудности посетителей, и если «Ф-1» вернется на следующий год, они просто передвинут свои шоу в другой город.

Казино управляют здесь всем. «Либерти Медиа» привыкла выманивать деньги у спонсоров, городов и стационарных автодромов. Она не привыкла к работе с крайне влиятельными корпорациями, которые сами занимаются выманиванием денег. Если казино не увидят галопирующих прибылей, окупающих боль от строительства и перекрытий, то гонка, считайте померла. Никому здесь нет дела до спорта. Никому».

«Высокомерное и дерзкое вожделение «Ф-1» к городским гонкам в густонаселенных городах поражает меня как погранично социопатическая, – резюмировал еще один анонимный местный житель. – Я не только надеюсь, что гонка в Вегасе приведет их к убыткам. Я надеюсь, она их обанкротит».

«Формула-1» как-то отвечает?

«Это один из самых агрессивных и впечатляющих спортивных проектов в смысле скорости и объемов строительства во всем мире», – комментировал представитель мэрии.

«Мы организуем невиданное ранее где-либо событие, – поясняла Рени Вильм – глава Гран-при и главный юрист «Либерти Медиа» – владельца коммерческих прав на чемпионат. – Есть заезды в Монако и Сингапуре, но здесь – это живущий и дышащий все 24 часа город, здесь активность никогда не прекращается. Не существует инструкций, как сделать все без вмешательств – как внести настолько фундаментальные изменения и закрыть дороги для перекладки покрытия без помех. Рабочим нужно снять от 12 до 25 см покрытия до нанесения гоночного асфальта!

Тем не менее, нынешний уровень неудобства никогда не будет повторяться – асфальт прослужит минимум 6 лет».

Глава «Либерти Медиа» Грэг Маффей перед заездом извинился за неудобства и попытался объяснить, как же все сложно:

«Хочу извиниться перед всеми жителями Лас-Вегаса. Мы ценим их снисходительность и готовность нас терпеть.

Мы принесем региону около 1,7 миллиарда долларов поступлений, так что выиграют не только фанаты, которые хотят посмотреть гонку. Мы надеемся, что для Лас-Вегаса Гран-при станет огромным плюсом с экономической точки зрения. Рассчитываем, что в будущем станет легче после самого тяжелого года в связи со стройками.

Будет 105 000 зрителей, это большая величина даже для Лас-Вегаса. Это самое большое мероприятие, что когда-либо проводили в Лас-Вегасе. Вечеринка со среды по воскресенье, почти неделя музыкальных и иных событий, звезды других видов спорта станут наблюдателями со стороны»

Теперь Гран-при Вегаса просто обязан преуспеть – и принести местным миллионы. Или даже обещанные миллиарды долларов.

Источник: Jalopnik.com

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller; unsplash.com/aestelle, Kenny Eliason; youtube/JacobslifeinVegas, Kym Illman