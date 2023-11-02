Бывший гонщик «Ф-1» Монтойя восстанавливал болид юниору из России! Да, прямо руками и отверткой

Легендарные кадры из испанского подвала!

Фанаты «Формулы-1» начала 2000-х точно помнят агрессивного и харизматичного Хуана-Пабло Монтойю – грозного и непредсказуемого соперника Михаэля Шумахера, Фернандо Алонсо и Кими Райкконена.

Хуан не гоняется в «Ф-1» с 2006-го, но до сих пор профессионально соревнуется в сериях на выносливость – европейской «Серии Ле-Ман» и в американской IMSA в классе LMP2. Еще в 2022-м он даже побеждал.

Также временами он заезжает на всякие региональные гонки: например, в октябре оказался в португальском Эшториле на этапе испанской «Формулы-4».

И там его прихватили для работы над болидом российского пилота Георгия Журавского!

Просто машина пилота команды DriveX (да, лицензия и флаг у него кыргыстанские, но сам парень – из академии бывшего пилота «Ф-1» Сергея Сироткина и выступает сейчас в испанских «Ф-4» и «Еврокубке-3».

В Эшториле болид Журавского сгорел на прогревочном круге – даже пришлось выпрыгивать до пит-лейн:

По возвращении в боксы DriveX мобилизовал все бригады для восстановления – и команду «Ф-4», и людей из «Еврокубка-3»…

Среди них как раз и оказался Монтойя – сам закручивал пару деталей, как обычный рядовой механик!

А ведь никто бы вообще не заметил и даже не узнал, если бы Георгий не выложил видео с благодарностями. Правда, Журавскому это не слишком помогло: в Эшториле он сошел и в следующей гонке, зато пошел на повышение в «Еврокубок-3», где финишировал на лучших позициях в сезоне – 13-м и 14-м. Очков пока нет, а кадры для демонстрации друзьям и возможным внуком – уже имеются.

Фото: Instagram/gzhuravskiy