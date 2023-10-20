Хэмилтон впервые за два года «заметил эффект» обновления «Мерседеса». Оно снимает только 0,1 секунды с круга

Подготовка к следующему сезону «Ф-1» уже началась.

Отношения семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона и болидов «Мерседеса» нового поколения с граунд-эффектом – история боли, страданий, поражений и попыток быстро все исправить ради возвращения в битвы за победу.

№44 разносил и болид 2022-го, называя W13 «худшим в карьере», а затем пинал и новый W14, называя тот «худшим в настройке» с целым ворохом проблем с управляемостью и прижимной силой в задней части.

Его постоянные недовольные комментарии о недостатках машины и трудностях настройки довели даже довели до раздраженных высказываний технического директора «Мерседеса» Джеймса Эллисона:

«Мне кажется, порой гонщики путают определение проблемы машины и знание, как эту проблему решить.

Для команды гонщик может быть лучшим датчиком. Если он может сказать: вот здесь машина меня подводит из-за слабой передней оси, вот здесь подводит задняя ось, вот здесь от поведения болида есть странные ощущения, и я ему не доверяю. И вот это может быть для команды очень полезным.

А вот если гонщик просто говорит, что машине не хватает прижимной силы на задней оси – все, я решил проблему, съездите в магазин прижимной силы и прикупите мне немного, то такая обратная связь становится уже не такой полезной».

Однако шеф «Мерседеса» Тото Вольфф жестко настроил и команду, и общественность на радикальные изменения с учетом всех требований Хэмилтона:

«В конце концов, дело в физике, а не в какой-то мистике. Поведение машины на трассе трудно воспроизвести в аэротрубе и в симуляциях. В некоторые уик-энды болид делает то, чего мы не видим в симуляциях.

Перед сезоном-2024 мы многое поменяем, мы намерены вернуться к основам. Не хочу больше слышать от Льюиса о слишком сдвинутом вперед положении в кокпите, о подвеске и тому подобном. Надо двигаться вперед, взяв с собой то, что мы понимаем, и оставив то, чего не понимаем.

Главная проблема с текущей машиной состоит в том, что гонщики больше не чувствуют уверенности в W14. Они въезжают в поворот, не понимая, как отреагирует болид.

Когда есть надежная база, результаты приходят. Посмотрите на «Уильямс» и Албона: простое и аэродинамически эффективное шасси, в которое не вложены большие ресурсы».

И команда вместе с Хэмилтоном уже осенью бросила все силы на подготовку болида для 2024-го и обкатку деталей для W15 – первую волну таких изменений «Мерседес» привез для тестов на Гран-при США. Фаза 1: обновление днища в стиле «Ред Булл».

«Надеемся, оно принесет небольшой выигрыш, но главная цель – еще одна важная точка подготовки к развитию W15», – анонсировал деталь босс «Мерседеса» Тото Вольфф.

«Мерседес» изменил входные кромки днища – геометрию воздуховодов и трубок для смещения аэродинамического баланса назад, по желаниям Хэмилтона:

А следом – и все, что позади: фактически восьмикратные чемпионы обкатали новое днище:

Насколько велик выигрыш от новинки?

«Обновленное днище должно хорошо проявить себя в оставшихся гонках сезона и позволить болиду стать быстрее где-то на 0,1 секунды на круге. Мы считаем, что новое днище поможет нам сделать неплохой шаг вперед. Помимо прочего, обновление должно снизить интенсивность подскоков болида», – анонсировал Эллисон.

Хэмилтон в итоге квалифицировался третьим – всего в 0,15 секунды от обладателя поула Шарля Леклера. Однако главным впечатлением стал даже не результат на одном круге, а эмоции от поведения машины.

Льюис вроде бы постоянно хвалит и благодарит команду за обновления, однако именно после квалификации в США высказался оглушительно честно: он впервые за два года почувствовал разницу!

«Само новое днище – не такое уж огромное изменение. Знаете, когда кто-то привозит новинки, люди всегда раздувают из этого историю, но остальная часть машины осталась прежней и нам все еще нужно улучшать ее во многих областях.

Но машина действительно стала лучше. Это одно из первых за два года обновлений, эффект от которого я действительно почувствовал. Это радует. Нам просто нужно сделать еще два-три таких же шага вперед, чтобы вернуться в режим супер-конкурентоспособности, а я верю, что ребята способны это сделать.

Не знаю, на самом деле, для какого периода деталь важнее: на данный момент или для следующего года. Продолжая экспериментировать с болидом, мы получаем все больше и больше знаний о том, куда движемся, какой мы видим оптимальную версию болида».

Довольный Хэмилтон – зловещий знак для соперников. «Мерседес» возвращается?

Фото: twitter.com/AlbertFabrega, The Race; Gettyimages.ru/Clive Mason, Chris Graythen