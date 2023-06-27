У гонщиков без денег нет шансов.

Все точно знают: автоспорт и «Ф-1» – самые дорогие виды спорта на планете. Оттуда и вечный вопрос – «можно ли попасть туда без денег?», «все ли гонщики – мажоры?», «бывают ли вообще бедные гонщики»?

И куда пропадают потом ребята из молодежных серий без сильных спонсоров за плечами, если не находят место в заводских программах?

У России есть один такой пример – 21-летний сахалинец Александр Смоляр из программы «СМП Рейсинг». Он брал третьи места общего зачета в испанской «Ф-4» и «Еврокубке Формулы-Рено», прокатался три года в «Ф-3», взял три поула, 8 подиумов и трижды выиграл гонку. А теперь он вернулся в Росскийскую серию кольцевых автогонок (РСКГ), где успел взять два подиума в Туринге.

Но Смоляр больше намерен заниматься виртуальными гонками – он уже много лет стримит и соревнуется на симуляторе, продает настройки для менее профессиональных пилотов и даже попадает в те же гонки, что и Макс Ферстаппен. Из достижений – победа на виртуальных «24 часах Ле-Мана», например.

Недавно он с экипажем участвовал в «24 часах Спа» в Assetto Corsa Competizione – и выиграл, а во время пересменки поотвечал на вопросы зрителей о трудностях с деньгами в молодежных сериях. Вот главные моменты оттуда.

Инсайды Смоляра: без денег – никуда, даже тем пилотам, кто считался не самым богатым

«В реальных гонках сильно влияет задротство. Потому что когда ты в реальных гонках начинаешь применять стиль «я задрочу» – вот тогда ты начинаешь всех разносить.

История с Ландо Норрисом, история с Лансом Строллом – люди покупали трассы на несколько дней, покупали пилотов в сокомандники, чтобы те им давали данные телеметрии. И задрачивали. Просто втыкая новый комплект шин чуть ли не в каждую сессию.

При таких условиях не стать чемпионом «Формулы-2» или «Формулы-3» – это надо быть, не знаю, бездарным, грубо говоря.

Понятно, что в «Ф-1» это не работает, поскольку там таких тестов нет. И я не говорю то что Норрис медленный, или что Стролл медленный – хотя все говорят, что Стролл медленный, – но я все равно считаю, что все пилоты в «Формуле-1» очень мощные. И они стали мощными как раз по причине того, что они сидели и работали – у них была возможность задрочить. Потому что, я уверен…

Знаете сколько Норрисов в автоспорте? Да таких Норрисов миллионы. Только у таких Норрисов нет такой возможности столько ездить. Поэтому они не становятся Норрисами в «Ф-1» – они становятся Норрисами, у которых закончились деньги и они остались где-то там в истории. Мол был вот такой-то парень, он ездил, а теперь уже не ездит.

Но, безусловно, совсем бездарям… Извините если что, у меня бывает что порой выбираю какие-то грубые слова, они не бездари. Тебе все равно нужен скилл, нужно понимание, нужен талант. Но вы тоже должны понимать, что взять в равных условиях Петю и Ваню – Петя сидит, и весь год у него примерно 100 дней тестов, – а Ваня сидит и тренируется только в официальных тренировках…

Кто в такой ситуации выиграет титул? Кто пойдет в «Ф-2»? Кто потом будет героем, молодым мега-талантом. Ну явно не Ваня. Хотя изначально скилл у всех одинаковый.

Вот тут и есть разница между реальным автоспортом и симрейсингом.

Потому что в симрейсинге у всех вас всегда есть все возможности. Вас не заставляют платить гигантские бабки, не заставляют платить по 2 штуки баксов за комплект резины. Вас никто не заставляет ничего этого делать. Есть лишь вы, время и желание. И все. Если у вас нет времени – понятно, это другой разговор. Но как раз вот поэтому борьба в симрейсинге гораздо плотнее, в сравнении с автоспортом здесь гораздо выше конкуренция. Потому что на тебя одного всегда найдется условный Петя, который сидит и сутками задрачивает. И ты можешь сделать то же самое, потому что единственный способ его объехать – тоже задрочить побольше. Вот это и есть жесткая конкуренция, в автоспорте такого нет. Но в автоспорте и сложнее, разумеется.

Ферстаппен? Да все, кто сейчас попали в гонки, все кто сейчас выступает в «Формуле-1», в свое время ездили бесконечное количество дней на тестах. Как тому же Ферстаппену батя оплачивал тесты. А батя у Макса был очень строгий – и как Ферстаппен боялся позвонить своему отцу после того, как он не снял 0,1 с круга.

Я эти истории слышал не от «подслушано официально», а я это слышал от людей, которые Максу гайки крутили. Когда батя орет Максу перед каким-нибудь очередным тестовым днем, говорит «я тебе жопу порву, если ты мне десятку (0,1 сек) не скинешь». И потом Макс как бедный школьник, который получил «двойку» в дневник боялся бате позвонить. А батя приезжал и его чемоданами ****** [бил]. Просто за то, что Макс не снял 0,1 или 0,15.

Может, у Норриса не такой батя был, но разницы в данном случае нет. И тот катался дофига-дофигища тестов, и этот катался. Разницы нет – они оба в «Ф-1». Стоило ли оно того? Конечно, стоило.

Поэтому правильно говорят о том, что без денег в автоспорте нечего делать. В него можно попасть, можно покататься, но если у вас нет денег – вы никуда не попадете.

Разговоры про «Окон – «народный пилот, без бабок в «Ф-1» пробился». Да, конечно. Нужно понимать, что вот такой «народный пилот» в «Ф-1» может просто купить все РСКГ. Я утрирую конечно, но у нас в РСКГ нет ни одного богатого пилота, как у них там «народные пилоты» в «Ф-1». Поэтому…

По меркам «Формулы-1» он, наверное, «народный пилот», но на самом деле у них там у всех денег жопой жуй. Я когда в «Формуле-3» ездил, скажем так, иногда там поднимаются вопросы денег, денежных средств, насколько у тебя успешная семья и все такое. Да, иногда поднимаются такие темы. И для них бедные пилоты – это «ну вот я не могу прилететь на бизнес-джете на трассу. Но, я беру дорогую тачку в аренду, у меня постоянно со мной ездит физиотерапевт, чуть ли не живет со мной, живу я где-то там на берегу моря в Монако, батя у меня владеет сетью магазинов – ну типа как у нас какая-нибудь «Пятерочка».

Но вот, блин, я не могу как Новалак (Клемент Новалак, гонщик «Формулы-2», выступал вместе со Смоляром два сезона в «Ф-3» – Sports.ru) взять и прилететь на бизнес-джете, я бедный. Я когда им говорю, что если бы не «СМП», я бы не смог билеты на самолет купить, на меня смотрят так, будто я с ума сошел, из разряда: «Чувачок, ты так не шути, какие-то шутки у тебя странные». Ну да, есть «бедные» пилоты.

А есть ребята из разряда, которые подходят к тебе и говорят: «Чел, погнали со мной, у меня там место свободное в бизнес-джете, полетели». Я такие вещи своими глазами видел. Да тот же Новалак – он там можно сказать «таксует», главный таксист паддока. С Новалаком, я уверен, было классно дружить.

Ты подходишь после уик-энда или просто гуляешь, а он к тебе подходит: «Сань, что как? Как вообще домой добираешься? Тебе куда поближе?» Говоришь и он тебе: «Погнали, у нас место есть на бизнес-джете, через 30 минут улетаем». Вот это класс, я понимаю. Так что да, они там конечно бедные по меркам паддоков европейских, но не нужно думать, что это ребята из разряда «я жил в Саратове, я выбрался из задницы, я молодец». Жил бы ты в Саратове – никуда бы ты не пробился. При этом я никого не хочу обидеть, просто город первый на ум пришел. Пусть будет Южно-Сахалинск (Смоляр родился на Сахалине, но в раннем возрасте семья переехала в Санкт-Петербург – Sports.ru).

И с Хэмилтоном та же история. Все эти разговоры «вот, я был таким бедным, на меня все криво смотрели в картинге». Пфф. Чувак ездил со своим моторхоумом. Я понимаю, что своими глазами этого не видел. Но насколько я слышал, у них там была чуть ли не лучшая команда, лучшие механики, он приезжал на своем моторхоуме. Короче, все мы любим прибедняться, это нормально».

Неужели деньги и правда так решают на пути к «Ф-1»?

Что именно имел в виду Смоляр? Речь о бесконечных частных тестовых сессиях на «формульной» технике – от «Формулы-4» до «Формулы-1». На болидах старых спецификаций (разрешено правилами) и даже актуальных (в некоторых сериях – не совсем разрешено правилами, в некоторых – совсем не разрешено, но иногда нужда команд в деньгах перевешивает риск).

Ведь формат уик-эндов «Ф-2» и «Ф-3» весьма суровый – меньше часа на практику и дальше квалификация почти без подготовки.

«Выезжаешь на квалификацию и вообще не имеешь понятия о том, что там будет – сессии проводятся в разное время суток, и к тому же на гораздо более скользкой трассе. Да, есть какие-то догадки, расчеты, но в плане ощущений за рулем болида нет ощущения, что ты досконально все знаешь. Конечно, есть прогревочный круг, после него ты так или иначе должен реализовать возможности машины, проехать какой-то хороший круг в хорошем темпе», – рассказывал в блоге на Sports.ru об этом бывший пилот «Ф-1» Сергей Сироткин.

Единственный способ заполучить эти знания – прокататься заранее в похожих условиях на похожей технике с похожими шинами. Для этого и делают частные тесты, описанные Смоляром.

Высший класс такого – сессии, купленные Мазепиными у «Форс-Индии» и даже «Мерседеса» при подготовке Никиты к «Ф-1». Сейчас такие программы тоже существуют – например, чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович сейчас проходит похожее резервистом в «Астон Мартин», и бразильские спонсоры, по (бразильским же) инсайдам заплатили за программу 7 млн евро.

Тесты в молодежках стоят дешевле, но один только комплект гоночных шин – $2000. На весь день нужно минимум 4-5 комплектов. И это самая маленькая статья расходов.

Чемпионом по такому накату действительно можно назвать Ланса Стролла: отец-миллиардер с первых же дней в открытых колесах организовывал парню свои чемпионаты с юниорами Академии «Феррари», юным Максом Ферстаппеном и парой гонщиков попроще для референса. А затем просто купил лучшую молодежную команду тех лет – «Према».

Нынешняя звезда «Макларена» Ландо Норрис – кейс поинтереснее. Он действительно сын английского бизнесмена Адама Норриса с состоянием более 200 миллионов долларов, но фактически стал жертвой занятного эксперимента. У Ландо есть брат Оливер на 4 года старше, и отец сперва отдал в картинг старшего. Тот добивался успехов и попал в чемпионат мира. Затем его путь в точности повторил Ландо – с тем же накатом, теми же менторами, теми же картами и той же командой. И ездил намного лучше – настолько, что в 2014-м догнал брата в картиновых категориях чемпионата мира и побед там.

Клемент Новалак же к 22 годам выиграл за карьеру в открытых колесах 4 гонки (в новозеландской зимней «Ф-3» и британской «Ф-3»). Лучшее его достижение – титул в британской «Ф-3» на второй сезон, где он просто стабильно приезжал в топ-6.

В общей «Ф-3» все повторилось: третье место общего зачета с четырьмя подиумами за 20 гонок на второй сезон. В тот же год Смоляр выиграл дважды.

Сейчас Новалак доезжает второй полноценный сезон в «Ф-2» (у него один подиум), а его запретограм полон фоток вроде таких с личной яхты:

Заменяют ли деньги талант в автоспорте? Точно нет. Но Смоляр отлично описал вероятность куда-то попасть в автоспорте без них. Она, конечно, есть.

Источник: Twitch-канал Александра Смоляра

Фото: instagram.com/alexsmolyar ; Gettyimages.ru/Dan Istitene / Staff, Mark Thompson / Staff, Adam Pretty / Staff; globallookpress.com/Sutton Motorsports/ZUMAPRESS.com, Sebastian Rozendaal/Dppi