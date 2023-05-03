Дебютный Гран-при Майами навсегда попал в историю «Формулы-1» благодаря бесчисленным мемам, высмеивающим фейковую бухту, обустроенную прямо посреди автодрома.

Красивый залив с яхтами отличался от рендеров с изображением новой трассы одной деталью – вода в нем оказалась не настоящей, а всего лишь виниловым полотном голубого цвета. Упустить возможность поиздеваться над имитацией бухты не смогли даже самые именитые журналисты и обозреватели «Ф-1», что говорить о простых фанатах серии.

Мемы о Майами набирали миллионы просмотров за день.

Над «Формулой-1» тогда шутили даже коллеги из мира гонок: чемпионат мира по ралли выстрелил видео с подписью «Можем подтвердить, что вся вода на видео настоящая».

Но организаторы Гран-при Майами совсем не стеснялись возникшего казуса – даже хвалились тем, что весь мир обсуждает их этап и даже назвали залив «культовым». Вот что сказал инвестор и заместитель директора промоутера Том Гарфинкель:

«Мы не воспринимаем самих себя слишком серьезно. Мы ведь просто веселимся, правда? Думаю люди наслаждаются этим. Люди, которые будут наблюдать за гонкой с тех яхт, повеселятся. Люди подшучивают над этим, я думаю это забавно и здорово».

Президент этапа Тайлер Эпп даже хвалил идею: «В 2023-м культовая марина и пляжный клуб отеля «Хард Рок» вернутся, они стали самыми популярными местами. Только добавим тени, станций с водой и новые платформы для зрителей».

Но незадолго до старта уик-энда сезона-2023 организаторы все же объявили, что в заливе наконец появится настоящая вода.

Вода на самом деле появилась, но не там где ее ожидали. Сначала трассу залили ливни.

А еще через пару недель, когда болельщики и команды наконец добрались до паддока, выяснилось – нас всех вновь обманули. Из обновлений в секции 6-8 поворотов только парочка новых бассейнов. Это и есть та самая обещанная реальная вода.

В самой бухте просто обновили покрытие. Теперь картинка под яхтами (они, кстати, настоящие – в документалке о строительстве трека рассказали, как их собирали по всей стране и потратили миллионы долларов только на доставку) выглядит реалистичнее и красиво отражается от их бортов.

Выходит, и культовость сохранили, и «станций с водой» добавили – все как и обещали! Как вам? Стало лучше?