Скандал на «24 часах Дайтоны».

В США есть аналог легендарных «24 часов Ле-Мана» – с 1962-го ее по схожим правилам проводят на не менее легендарной «Дайтоне». Пожалуй, в Новом Свете нет гонки на выносливость престижнее – и для участия в ней нередко приезжают топовые европейские гонщики и команды (например, Фернандо Алонсо и Ландо Норрис делали это в 2019-2020-м). Бывших пилотов «Ф-1» там каждый год – с десяток.

В этом году она прошла 29 января – и приняла дебют главного класса GTP – совместимых с правилами «Ле-Мана» гиперкаров LMDh. Общий зачет выиграл экипаж №60 команды Meyer Shank Racing – отрыв от соперника «Андретти-Уэйн Тэйлор» на такой же машине составил всего 4 секунды после 783 кругов.

Но только сейчас выяснилось: победившая команда читерила! Точнее, подозрения и доказательства производитель машины подал сразу после финиша, но полтора месяца ушли на исследования и разбирательства.

Оказалось, гоночный инженер победного гиперкара Райан Маккарти снизил давление в покрышках «Акуры» ARX-06 сильно за пределы минимально допустимого параметра (его не раскрыли и не раскроют по соображениям безопасности). Причем одним спуском шин дело не ограничилось: он придумал способ отправки на сервер чемпионата ложных данных с допустимыми по регламенту значениями (способ хакинга тоже не раскрыли – чтобы не завелось желающих повторить).

Зачем все это? Просто менее накачанные шины плотнее прилегают к асфальту, дают больше механического сцепления и проще прогреваются – так команда получила возможность быстрее ехать в поворотах (или с меньшим трудом удерживать достижимую скорость). При правильном контроле за температурами можно выиграть пару секунд на трассе и даже теоретически сэкономить пит-стоп при хорошем распределении шин на длинной дистанции.

Но нижняя граница существует не из-за капризов производителей: нехватка воздуха в камере в «нагруженных» поворотах ведет к слишком сильной деформации каркаса. Он может износиться внутри и взорваться на самом пике перегрузок – и тогда машина полетит в барьеры при повороте на скорости 250+ км/ч без шанса спасти машину.

Ближайший аналог такой аварии – крэш Квята на Гран-при Великобритании 2020-го:

(Тогда причину взрыва так и не выяснили, кстати).

А теперь представьте такое на одной из «овальных» секций американской «Дайтоны»! Да, именно за этим и нужны минимальные ограничения по давлению – чтобы хотя бы по этой причине избежать аварий. И именно по той же причине детали читерства не опубликуют – чтобы соперники не подумали «ага, с таким давлением можно гонять, и ничего не будет».

Зачем же тогда отдельные гении так рискуют? Высокая конкуренция: в GTP заявилось 9 экипажей, топ-3 в квалификации разделило 0,2 секунды, а топ-4 в гонке уложился в 12 секунд. А титул «первого победителя в классе» останется в истории навсегда.

Тем не менее, Райан Маккарти не учел (или забыл), что данные телеметрии снимает не только организатор чемпионата, но и производитель машин – в данном случае «Хонда-Акура». У поставщиков свой зачет, да и сбор информации для улучшений и контроля безопасности вполне закономерен.

«Хонда» и сдала победителей – как только заметила несовпадение с официально подтвержденными и опубликованными финальными данными со своими замерами и манипуляции с программным обеспечением. Ведь вряд ли ей бы понравилась идея попадания в заголовки бренд размазанной по барьерам машины.

А затем последовал длинный процесс сверки и разбирательств: ведь требовалось удостовериться, что дело не в техническом сбое на одной из сторон (или на обоих сразу), шины действительно недокачивались, а умысел присутствовал.

Все подтвердилось – команда уже уволила гоночного инженера (вслед ему прилетело бессрочное отстранение от любой активности в автоспорте). Однако сотрудничество не спасло Meyer Shank Racing от штрафов:

– из личного и командного зачетов вычли по 200 очков.

– команда и гонщики потеряли все очки в отдельном Кубке гонок на выносливость.

– команда и гонщики вернули все призовые деньги и заплатили 50 000 долларов штрафа.

– организацию условно дисквалифицировали из чемпионата IMSA до 30 июня – если ее поймают на чем-то подобном еще раз, снятие превратится в реальное.

Но экипаж сохранил победу, а «Хонда-Акура» – все очки в Кубке производителей! Экипажу даже оставили кубки и спонсорские победные часы (аналоги перстней в НХЛ и НБА – ведь гонку брендирует «Ролекс»).

Это очень элегантное решение, ведь формально гонщики не виноваты: они вели ту машину, которую им выдала команда. К тому же, снижение давления в шинах не несет ДОКАЗАННОГО выигрыша во времени – только потенциального. У гонщиков в кокпите нет данных по точным уровням давлений (обычно такую информацию передают по радио, если она нужна).

Производитель же закрылся как раз сдачей клиента: если бы организатор или федерация сами нашли манипуляции, «Хонда» получила бы такой же штраф, что и команда. Но вообще случай крайне редкий: обычно поставщика привлекают в качестве эксперта уже на стадии расследования, либо наказание возникает так же внезапно, как и для публики.

«Мы принимаем решение и берем ответственность, – заявила команда. – Хотим извиниться перед «Акурой» и всеми партнерами».

Теперь она отправилась на последнее место общего зачета, но у них остались 185 очков из 385-ти, у лидера – 350, а в календаре еще 10 гонок.

Фото: Gettyimages.ru/James Gilbert; acuraconnected.com