Первая речь нового шефа «Феррари»: второго пилота не будет, цель – титул, ошибки прошлого сезона «Ф-1» уже расследуются

Надежность мотора под контролем.

После проигранной битвы за титул «Формулы-1» в 2022-м «Феррари» вновь сменила босса: вместо ушедшего Маттии Бинотто из «Заубера»/«Альфа Ромео» переманили Фредерика Вассера, работавшего в швейцарской команде с 2017-го. Также у него был опыт в «Рено», а еще он выстроил империю «АРТ» – одной из самых успешных молодежных команд в «Ф-2», «Ф-3» и других юниорских сериях, через которую прошли и Шарль Леклер, и еще половина нынешнего пелотона.

Вассер официально приступил к работе 9 января, однако его первое появление на публике в качестве шефа Скудерии случилось на частных тестах команды во Фьорано 26 января – там француз и дал первое программное интервью о целях команды и новом внутреннем балансе.

Уроки прошлого изучаются – но оцениваются без высокомерия

«Поверьте, очень сложно сформировать четкое мнение о случившемся в команде, когда сам ты там не находишься. И я никогда не позволю себе такую высокомерность, чтобы выносить какие-то суждения относительно того, что случилось в прошлом.

Самая сложная часть работы – понять, что произошло в твоей команде, чтобы провести четкий анализ ситуации и затем начать действовать. Поверьте, это сама по себе очень сложная задача, и я никогда не будут делать анализ за других.

Цель номер один – встретиться с как можно большим количеством сотрудников, постараться разобраться во множестве аспектов. Думаю, у нас большой потенциал, но каждая команда в основном строится на человеческих отношениях. Я уже переговорил лицом к лицу с 30-35 сотрудниками. Я хочу узнать их лучше. Основная часть работы в первые две недели заключалась именно в этом. И могу сказать, что пока ощущения хорошие, в команде отличный настрой.

Что касается процесса назначения, то тут все предельно ясно. Хоть в прессе и ходили разные слухи уже по ходу Гран-при Абу-Даби, раньше мы этот вопрос не обсуждали. Первые обсуждения этот перехода у нас случились на неделе после Гран-при Абу-Даби.

Затем мне позвонил Маттиа Бинотто, позже мы даже встретились. Я очень ценю то, что Маттиа встретился со мной, когда я впервые приехал в Маранелло, чтобы пообщаться с командой (20 декабря 2022 года). Это был благородный жест с его стороны, тем более учитывая то, что я прекрасно понимаю, как ему было непросто. Я это очень ценю».

Классическое оправдание «Феррари» – давление публики – больше не в ходу

Проблемы «Феррари» часто списывают на огромное давление тифози и всего гоночного мира, ведь команда считается достоянием Италии и флагманом «Ф-1». Потому все действия организации слишком внимательно изучают и разбирают – практически каждый пилот и шеф Скудерии на это жаловался (включая Бинотто, Леклера и Сайнса).

По словам Вассера, он не видит проблемы в факторе повышенного давления общественности и завышенных ожиданий в отношении «Феррари»:

«Страсть – это хорошо. Это позитивный аспект. Ведь нам нужна поддержка болельщиков, поддержка людей. Даже если порой в команде приходится несколько остужать чрезмерный энтузиазм.

Мне это чем-то напоминает проблему с количеством гонок в сезоне, на которую многие жалуются. Ведь не стоит забывать, что еще несколько лет назад мы вообще с трудом находили трассы, которые хотели принимать у себя Гран-при «Формулы-1». Так что не стоит жаловаться на энтузиазм и страсть болельщиков».

При этом Вассер признал, что работа в «Феррари» – самый сложный вызов в его карьере, особенно учитывая цели команды:

«В прошлом у меня уже бывали трудные вызовы. Полагаю, самым сложным было начало работы в «Формуле-Рено». Однако здесь я определенно буду более уязвим для прессы, здесь выше ожидания. Это история команды».

Цель – титул «Формулы-1»

«У нас есть четкая цель в чемпионате, и тут нечего стыдиться. В «Феррари» каждый хочет выиграть титул, и достижение этой цели будет одной из моих задач.

Принимая такой вызов, вы понимаете, что вместе с семьей окажетесь под ударом. Но, с другой стороны, на «Уимблдоне» теннисисты хотят его выиграть. А в «Формуле-1» вы хотите выиграть титул – с «Феррари».

За последние 32 года своей жизни я всегда главным образом был сосредоточен на достижении результата по итогам текущего сезона, долгосрочные планы по развитию команды оставались в стороне. И такого же подхода я придерживаюсь до сих пор.

Если мы хотим достичь большего, хотим добиться успеха, мы должны как можно быстрее начать показывать результат. Потому что именно результат – лучшая мотивация для всех.

Трудность не в том, чтобы работать в «Феррари». Трудность в том, чтобы победить для «Феррари». И такой подход должен быть у всех в нашей команде. Мы знаем, что на нас лежит большая ответственность, ведь за «Феррари» стоит богатое культурное наследие и великая история. Но наша цель – это победа. Ничего другого».

Вассер также отметил, что задачу выиграть в «Формуле-1» ставят перед командой и боссы – президент Джон Элканн и исполнительный директор Бенедетто Винья:

«Бенедетто и Джон поставили четкую цель – выиграть оба чемпионата. Когда в вашем распоряжении находятся такие инструменты, а за команду выступают такие гонщики, как Шарль Леклер и Карлос Сайнс, других целей у вас и не может быть. Думаю, то же самое можно сказать и про «Ред Булл», и про «Мерседес». Но победитель может быть только один.

Как бы то ни было, я не могу прийти в «Феррари» – команду, которая в прошлом году финишировала второй, – и сказать, что наша цель – это пятое место. Нет, цель предельно ясна – мы должны выиграть, других вариантов нет. Как бы то ни было, пока о шансах рано судить. В этом году технический регламент несколько изменился, а также мы не знаем, что сделали другие команды».

Главная задача шефа «Феррари»

«У нас должен быть правильный менталитет, и я буду стараться сделать так, чтобы все придерживались такого подхода. Для меня это вызов.

Я не специалист по аэродинамике и не механик. Моя задача – правильно расставить людей по местам. За свою жизнь мне порой удавалось добиться в этом успеха и с 32-летним опытом работы я думаю, что хорошо понимаю, как должна быть выстроена гоночная команда, от механиков до инженеров».

Прибавки в 30 л.с. не будет, зато надежность мотора взяли под контроль. По данным симулятора – ясность наступит только на гонках

Вассер подтвердил, что в «Феррари» уделили большое внимание повышению надежности мотора, но опроверг сообщения некоторых изданий о том, что рабочую мощность повысили на 30 л.с.:

«Что можно было сделать – улучшить надежность силовой установки. Пока данные со стендовых испытаний хорошие. Но нам нужно дождаться, как машина будет работать на трассе, только тогда мы сможем их подтвердить. К тому же, подождать нужно будет чуть дольше, мы увидим все уже после Гран-при Бахрейна. Ведь в прошлом году первые проблемы проявились только в районе момента Гран-при Майами, или около того. Однако сейчас ситуацию удалось взять под контроль.

Что касается сообщений про 30 л.с. – это какая-то шутка. Не знаю, откуда взялись эти цифры. Мы и правда сделали несколько шагов вперед и добились прогресса, но сделано это было в области надежности силовой установки. Мощность двигателя не была проблемой. Главной проблемой была надежность».

Стратегический штаб «Феррари» расследуют до старта нового сезона

«Вопрос стратегий также был вынесен на повестку, у нас есть несколько недель, чтобы принять решение. В любой теме – аэродинамике ли, стратегии или иной – всегда нужно избегать фокусировки на вершине пирамиды. Самое важное – что за этим стоит не один человек, а группа. Вы и сами прекрасно знаете, что речь не идет об одном человеке, который может нажать на кнопку, зачастую это целая структура. И вопрос в том, оказывается ли поддержка в этой группе.

Для начала я должен понять, какими были проблемы в прошлом, почему они возникали, что стояло за допущенными ошибками. Если коротко – я должен понять, какого типа ошибки допускались в прошлом, прежде чем принимать решение, которое не может касаться только одного человека, который стоит во главе.

Очень часто главная проблема на пит-уолл – больше в коммуникации и числе вовлеченных людей, чем в личностях. Если слишком много человек начнут обсуждать те же вещи, то дискуссия придет к итогу, когда машина уже уедет на следующий круг. Нужно быть четким в обсуждениях и создать четкую структуру коммуникаций между хорошими людьми на правильных позициях. Но работа в процессе. Мы в процессе переоценки всего. Пока для меня прошло не так много времени, но нам нужно внести некоторые улучшения.».

Новый контракт Леклера – не главная цель прямо сейчас. И не будет разделения на №1 и №2

Перед стартом сезона итальянский Motorsport выдал инсайд: первая цель Фредерика – продление контракта с Леклером. Но, кажется, это не так – Вассер заявил, что эта тема будет поднята позднее:

«Сегодня я бы не хотел ставить этот вопрос на повестку дня. Это был бы не лучший способ начать наше сотрудничество. Мы должны быть сосредоточены на спортивной составляющей, чтобы добиться результата. Это как свадьба – если обе стороны довольны ситуацией, они продолжат быть вместе. Но сегодня это не главный приоритет. У нас хорошие отношения, и у нас еще будет время для того, чтобы обсудить этот вопрос.

У нас есть два очень хороших гонщика, способные справиться с задачей. У нас будет возможность предоставить им в точности одинаковые машину, структуру и уровень поддержки. Цель – победить для «Феррари». У нас не будет «первого» и «второго» номера. Но если в какой-то момент мне придется что-то предпринять и вмешаться, я это сделаю. И не важно, одного гонщика это коснется или другого. Если на каком-то этапе сезоне мне нужно будет вмешаться – я так и сделаю

Это не вопрос принятия решения в июне или сентябре. Нужно принимать решения в течении сезона в зависимости от того, кто оказался в очевидно лучшей позиции, но не раньше. Решение может быть принято хоть за две гонки до финиша сезона».».

Не считайте Вассера «человеком Леклера» – он всегда мечтал заполучить Сайнса

Из-за давней связи Фредерика с Леклером (Шарль гонялся в его молодежных командах, а затем дебютировал в «Ф-1» в «Заубере» под руководством француза) всегда считалось, будто №16 гарантированы привилегии, а его напарник станет больше помощником.

Но Вассер четко выделил ценность Сайнса – оказалось, Фредерик всегда хотел подписать его в свою команду.

«Я впервые начал переговоры с Карлосом и его менеджерами еще когда был в «Рено» [в 2016-м], чтобы привлечь его и подписать контракт на 2017-й, или что-то в этом роде.

Он пришел чуть позже [когда Вассер уже покинул «Рено»], а затем, когда я был уже в «Заубере», то вновь пытался его подписать – безуспешно. Тогда я сказал: «окей, лучший способ заполучить Карлоса – возглавить его команду!

У нас всегда были хорошие отношения. Я доверяю ему и, думаю, он доказал в последние годы, что он потенциальный победитель. Для команды это важно. И опять же, вместе с этим, у нас не будет первых и вторых номеров. Организация предельно ясна: они должны выполнять свою работу. Если в какой-то момент нужно будет принять решение в пользу Карлоса или в пользу Шарля – я это сделаю».

Источники: formula1.uno, BBC, Autosport

Фото: East News/Handout / Scuderia Ferrari press office / AFP; Gettyimages.ru/Clive Mason, Mark Thompson, Lars Baron; globallookpress.com/Florent Gooden / Dppi/Dppi, Antonin Vincent / Dppi/Dppi, Panoramic/Keystone Press Agency