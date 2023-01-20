Вассер сделал продление контракта с Леклером первостепенной задачей в «Феррари» (it.motorsport)

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сделал одной из приоритетных задач продление контракта с Шарлем Леклером.

Согласно информации редактора итальянского Motorsport Роберто Кинкеро, Вассер хочет строить команду вокруг Леклера и гарантировать наличие лидера в «Феррари» в долгосрочной перспективе. По такому же принципу долгосрочные контракты в «Ред Булл» подписали с Максом Ферстаппеном, а в «Макларене» с Ландо Норрисом.

Также подписанием нового контракта с Леклером в «Феррари» хотят обезопасить себя на случай, если Льюис Хэмилтон решит покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2024. Поскольку при таком варианте развития событий в «Мерседесе» постараются пригласить на его место именно Леклера.

Зарплаты гонщиков «Ф-1» в 2023-м: Ферстаппен обставил Хэмилтона на $20 млн, Леклер ворвался на второе, у Алонсо спад в 4 раза

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
Когда у Шарля и у Хэма контракты в 2024 заканчиваются, очевидно, стоит подсуетиться и продлить

Все верно делают
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Прокопчук
Если это правда, то начало многообещающее)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merzus21
У Мерседеса есть Рассел. Так ли им нужен Леклер. Но идея продлить Леклера понятна, если у него всего год контракта.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий