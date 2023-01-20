Вассер сделал продление контракта с Леклером первостепенной задачей в «Феррари» (it.motorsport)
Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сделал одной из приоритетных задач продление контракта с Шарлем Леклером.
Согласно информации редактора итальянского Motorsport Роберто Кинкеро, Вассер хочет строить команду вокруг Леклера и гарантировать наличие лидера в «Феррари» в долгосрочной перспективе. По такому же принципу долгосрочные контракты в «Ред Булл» подписали с Максом Ферстаппеном, а в «Макларене» с Ландо Норрисом.
Также подписанием нового контракта с Леклером в «Феррари» хотят обезопасить себя на случай, если Льюис Хэмилтон решит покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2024. Поскольку при таком варианте развития событий в «Мерседесе» постараются пригласить на его место именно Леклера.
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